/FIFA 2026 World Cup : सलग तीन विश्वचषक विजेत्यांचा अचूक अंदाज! गणितज्ञांनी 2026 च्या विश्वचषकाची केली भविष्यवाणी

German mathematician Joachim Klement prediction : फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होण्याआधी जगभरामध्ये या स्पर्धेची चर्चा पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेचा ओपनिंग सामना हा सुरु व्हायला काही तास शिल्लक आहेत, हा पहिला सामना मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. फिफा विश्वचषकासंदर्भात एक मनोरंजक बातमी समोर आली आहे. मागील तीन विश्वचषकाची अचूक भविष्यवाणी करणारे जर्मनीचे गणितज्ञ जोआचिम क्लेमेंट यांनी आता 2026 च्या फिफा विश्वचषकाची भविष्यवाणी केली आहे आणि ही त्यांनी केलेल्या भविष्यवाणी संदर्भात विधान काही क्षणातच व्हायरल झाले आहे.
जर्मनीचे गणितज्ञ जोआचिम क्लेमेंट यांनी क्लेमेंटने मागील तीन स्पर्धा विजेते योग्यरित्या निवडले - 2014 मध्ये त्यांनी ब्राझीलमध्ये झालेल्या स्पर्धेत त्यांनी जर्मनी जिंकणार असे सांगितले होते, तर 2018 मध्ये रशियामध्ये फ्रान्स आणि चार वर्षांपूर्वी कतारमध्ये अर्जेंटिना जिंकणार असा अंदाज वर्तवला होता. गणितज्ञ जोआचिम क्लेमेंट यांनी सुरुवातीलाच सांगितले की एखाद्या गोष्टीच्या भविष्याबद्दल सांगणे हे अशक्य असते. त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले होते की 2014 मध्ये त्यांनी हे मॅाडेल वापरले होते त्यावेळी ते योग्य झाले होते.
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क्लेमेंट यांनी सांगितले की भूतकाळात अचूक होता, परंतु तो इतरांना त्याने स्पष्ट सांगितले होते की त्याने आपली भविष्यवाणी गांभीर्याने घेऊ नये. जर्मनीचे गणितज्ञ जोआचिम क्लेमेंट यांनी नेदरलँड्स 2026 चा विश्वचषक जिंकेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. आता ही भविष्यवाणी खरी ठरते की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे, हे अंतिम सामन्याच्या शेवटीच सर्वांना कळेल.
क्लेमेंट यांनी केलेल्या भविष्यवाणीमध्ये सांगितले आहे की, दुसऱ्या उपांत्य फेरीत पोर्तुगाल इंग्लंडला पराभूत करेल. तर नेदरलॅंन्ड उपांत्य फेरीमध्ये स्पेनला पराभूत करणार आहे असा त्यांनी अंदाज लावला आहे. तर या फायनलच्या सामन्यामध्ये नेदरलॅंन्डचा संघ हा पोर्तुगालला पराभूत करेल असा अंदाज आहे. मागील तीन विश्वचषकामध्ये नेदरलॅन्डच्या संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे पण त्यांना विश्वचषक जिंकता आलेला नाही. या स्पर्धेवर सर्वाच्या नजरा टिकून आहेत.