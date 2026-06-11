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FIFA 2026 World Cup : सलग तीन विश्वचषक विजेत्यांचा अचूक अंदाज! गणितज्ञांनी 2026 च्या विश्वचषकाची केली भविष्यवाणी

FIFA 2026 World Cup prediction :  फिफा विश्वचषकासंदर्भात एक मनोरंजक बातमी समोर आली आहे. फिफा विश्वचषक 2026 च्या आधी झालेल्या मागील तीन विश्वचषकाची अचूक भविष्यवाणी करणारे जर्मनीचे गणितज्ञ जोआचिम क्लेमेंट यांनी आता 2026 च्या फिफा विश्वचषकाची भविष्यवाणी केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:13 PM IST
FIFA 2026 World Cup : सलग तीन विश्वचषक विजेत्यांचा अचूक अंदाज! गणितज्ञांनी 2026 च्या विश्वचषकाची केली भविष्यवाणी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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