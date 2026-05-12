/Virat Kohli : विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी ऑफर झाले होते पैसे, जर्मन मॉडलचा खुलासा

German Model Lizlaz On Virat Kohli : भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि जगभरात 'किंग' म्हणून प्रसिद्ध असलेला विराट कोहली याला बदनाम करण्यासाठी जर्मन मॉडेल लिजलाजला पैशांची ऑफर करण्यात आली होती अशी माहिती स्वतः लिजलाजने दिली आहे.
German Model Lizlaz On Virat Kohli : जर्मन मॉडेल लिजलाजने (lizlaz) विराट कोहलीबाबत (Virat Kohli) एक मोठा खुलासा केला आहे. लिजलाजने एका मुलाखतीत सांगितलं की विराट कोहली विरोधात बोलण्यासाठी आणि त्याला बदनाम करण्यासाठी तिला पैसे ऑफर करण्यात आले होते. लिजलाज सोबत हे तेव्हा घडलं जेव्हा वर्षाच्या सुरुवातीला इंस्टाग्रामवर विराट कोहलीने तिच्या एका फोटोला लाईक केलं होतं आणि तो चर्चेचा विषय बनला होता. विराट कोहली हा इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असणारा क्रिकेटर आहे. त्याचे इंस्टाग्रामवर 273 मिलियन पेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे विराटच्या प्रत्येक हालचालीवर फॅन्सचं बारीक लक्ष असतं.
लिजलाज फिल्मीमंत्राला मुलाखत दिली आणि त्यात खुलासा केला की विराटने इंस्टाग्रामवर तिचा एक फोटो लाईक केला आणि देशातील अनेक मीडिया आउटलेटने तिच्याशी संपर्क केला. त्यांनी मला विराटच्या विरोधात बोलण्यासाठी आणि निगेटिव्ह पब्लिसिटी करण्यासाठी पैसे ऑफर केले. मात्र जर्मन मॉडेल लिजलाजने सर्व ऑफर्स नाकारल्या. लिजलाज म्हणाली की विराट कोहली माझा आवडता क्रिकेटर आहे आणि ती कधीही त्याच्या विषयी वाईट बोलणार नाही. लिजलाजने असं सुद्धा म्हंटलं कि विराटने तिची एक इंस्टाग्राम रील सुद्धा लाईक केली होती. तेव्हा ती खूप भावुक झाली होती आणि तिला आश्चर्य वाटलं होतं.
लिजलाजने सांगितलं की विराट कोहली हा आशियाचा मेस्सी आणि रोनाल्डो आहे. तिने हे विराटची लोकप्रियता आणि त्याचा प्रभाव पाहून म्हटलं. त्यांनी म्हटलं की इथे विराटशी जोडलेली एक छोटीशी घटना सुद्धा बातमी बनते. ज्या प्रकारचं क्रेज, पॉवर आणि फॅन फॉलोईंग विराटची जगभरात आहे ती कौतुकास्पद आहे.
फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य यांनी विराट कोहलीने लिजलाजच्या पोस्टवर विराट कोहलीने लाईक केल्याचा स्क्रिनशॉट शेअर केला होता. स्क्रीनशॉट शेअर करत दावा केला होता की विराट कोहलीच्या अधिकृत अकाउंटवरून लिझलाजच्या जुन्या फोटोला लाईक करण्यात आलं. हा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात झटपट व्हायरल झाला.