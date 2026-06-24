/हॅरी केनवर काळी जादू? सोपे गोलही चुकले! घानाच्या जादूटोण्याचा धक्कादायक दावा

England vs Ghana Black Magic : फुटबॅाल विश्वचषक हा त्यांच्या सामन्यांपेक्षा जास्त स्पर्धेत होणाऱ्या वाद हे सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहेत. मागील काही दिवसांमध्ये विश्वचषकातील अनेक सामन्यांनी चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. आता फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इंग्लंड विरुद्ध घाना यांच्यामध्ये सामना पार पडला हा सामना अनिर्णयित राहिला, यासामन्यात आता इंग्लंडवर जादूटोणा केल्याचा आरोप केला जात आहे. या सामन्यापेक्षा जास्त सध्या सोशल मिडियावर एका मांत्रिकाचे नाव मोठ्या प्रमाणात चर्चेत पाहायला मिळत आहे. दोन्ही संघांनी या सामन्यात एकही गोल केला नाही, सामन्याच्या अंतिम वेळी इंग्लंडच्या हॅरी केनने रिबाउंड शॉट मारण्यात मोठी चूक केली आणि त्यामुळे इंग्लंडच्या संघाचा विजय हुकला.
इंग्लंडच्या खेळाडूवर काळी जादू केल्याचा आरोप केला जात आहे आणि त्याचे अनेक व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. इंग्लंडच्या हॅरी केनने जेव्हा गोल मारण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी तो चेंडू प्रेक्षकांमध्ये गेला. यावेळी एक व्हिडिओ फिरत आहे आणि एका इंग्लिश चाहत्याने त्याच्या शेजारी बसलेल्या घानाच्या चाहत्याला गंमतीने म्हटले की, जणू काही जादूच काम करत आहे. ही गंमत सामन्यापूर्वी नाना क्वाकू बोन्सम यांनी केलेल्या दाव्याशी संबंधित होती, ज्यांचे नाव सामन्यादरम्यानही चर्चेत राहिले. असे अनेकजण दावे करत आहेत की केनवर काळी जादू केली होती. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी त्याच्याकडे काही पुरावेही होते.
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हा प्रकार पहिल्यांदा झालेला नाही 2014 मध्ये देखील असा प्रकार पाहायला मिळाला आहे. 2014 मध्ये बोन्समने दावा केला होता की पोर्तुगालच्या घानाविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी त्याने ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला गुडघ्याची दुखापत केली होती, ज्यामुळे त्याच्या विश्वचषक सहभागाला धोका निर्माण झाला होता. ते हॅरी केनवर काम करत आहेत असा दावा केला जात आहे. घानापूर्वी इंग्लंडने क्रोएशियासारख्या बलाढ्य संघाला ग्रुप स्टेजमध्ये 4-2 असे पराभूत केले होते, ज्यामध्ये केनने दोन गोल केले होते.
घाना देशामधील जे नागरिक आहेत तेथे बोन्सम हा खूप प्रसिद्ध आहे, त्याने संसदीय निवडणूक देखील लढवली आहे. बोन्सम हा कॅडिलॅक चालवतो आणि डॉल्से अँड गबानाचे ट्रॅकसूट घालतो आणि न्यूयॉर्क, ॲमस्टरडॅम त्याचबरोबर बर्लिन येथे राहिला आहे. घानामध्ये जादूटोण्याबद्दल बरेच बोलले जाते आणि अनेक गंभीर आरोप देखील केले जातात. इंग्लंड विरुद्ध घाना सामन्याच्या दरम्यान स्टँडमध्ये बसलेला जोसेफ नावाचा एक घानाचा चाहता म्हणतो की, उच्चशिक्षित लोकसुद्धा ही गोष्ट गांभीर्याने घेतात. जेव्हा कधी त्यांचा संघ खराब खेळतो, तेव्हा त्यांना वाटते की कोणीतरी काहीतरी केले आहे. याआधी 2008 च्या निवेदनामध्ये सीएएफने म्हटले होते की, खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सवर नरभक्षक दिसण्याइतकेच त्यांना मांत्रिक दिसणेही नापसंत आहे. आफ्रिकन स्पर्धांमध्ये तावीज, चूर्ण आणि आध्यात्मिक सल्लागारांशी संबंधित अनेक घटनांनंतर हे निवेदन जारी करण्यात आले होते.