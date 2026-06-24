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हॅरी केनवर काळी जादू? सोपे गोलही चुकले! घानाच्या जादूटोण्याचा धक्कादायक दावा

मागील काही दिवसांमध्ये विश्वचषकातील अनेक सामन्यांनी चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. आता फुटबॅाल विश्वचषकामध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इंग्लंड विरुद्ध घाना यांच्यामध्ये सामन्यात आता इंग्लंडवर जादूटोणा केल्याचा आरोप केला जात आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:25 PM IST
हॅरी केनवर काळी जादू? सोपे गोलही चुकले! घानाच्या जादूटोण्याचा धक्कादायक दावा

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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