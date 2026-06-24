/लग्नाचं आमिष दाखवून ठेवले शारीरिक संबंध, IPL च्या स्टार क्रिकेटरवर तरुणीचे गंभीर आरोप

Abhishek Porel IPL : आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा स्टार क्रिकेटर अभिषेक पोरेल याच्यावर लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप तरुणीने केला आहे. मंगळवारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की एका मेडिकलच्या विद्यार्थिनीने हुगली जिल्ह्यातील मोगरा पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली असून अभिषेक पोरेल सुद्धा त्याच जिल्ह्यातील चंदननगर येथे राहतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार 23 वर्षांच्या अभिषेकने त्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळले असून ते चुकीचे असल्याचं सांगितलं आहे. माहितीनुसार अभिषेक सध्या बंगळुरूमध्ये आहे.
पोलिसांच्यानुसार तक्रार दाखल करणाऱ्या तरुणीचा आरोप आहे की क्रिकेटर अभिषेक पोरेल सोबत ती तीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होती. दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला होता, मात्र दीड वर्षांपूर्वी त्यांच्यात समस्या निर्माण झाल्या आणि प्रकरण पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं. मात्र त्यावेळी औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली नाही. मात्र यावेळी युवतीने आपल्या आई सोबत पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार दाखल केली.
सदर प्रकरण समोर आल्यावर हुगलीचे पोलीस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंहने मोगरा पोलीस स्थानकाचा दौरा केला. त्यांनी इंस्पेक्टर-इन-चार्ज सौमेन बिस्वास आणि डीएसपी अभिजीत सिंह यांना सादर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी पुष्टी केली असून याचा तपास सुरु आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, 'तक्रार नोंदवण्यात आलेली असून आम्ही तपास सुरु केला आहे'.
अभिषेक पोरेलला आयपीएल 2025 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघात भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंतच्या जागी खेळण्याची संधी मिळाली होती. मात्र त्या सीजनमध्ये केवळ चार सामने खेळले मात्र एकही धाव तो करू शकला नाही. मात्र तरी देखील फ्रेंचायझीने त्याला संघात स्थान दिलं. अभिषेक पोरेलने आयपीएल २०२६ मध्ये मात्र चांगली कामगिरी केली आणि आतापर्यंत त्याने एकूण 35 आयपीएल सामन्यात 25.63 च्या सरासरीने 769 धावा केल्या. यादरम्यान त्याच्या बॅटमधून तर 4 अर्धशतक निघाली. अभिषेक पोरेलने 23 लिस्ट ए सामने सुद्धा खेळले असून 43.84 च्या सरासरीने 833 धावा केल्या आहेत. 61 टी20 सामन्यात त्याने 30 च्या सरासरीने 1,590 धावा केल्या आहेत.