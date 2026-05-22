/ब्राझीलच्या संघात निवड, अन् वेव्हर्टन थेट जमिनीवर; निवडीची बातमी ऐकून पडला बेशुद्ध! Viral VIDEO

Weverton Viral video : फिफा विश्वचषकामध्ये खेळणे हे प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते, आता काही संघांनी फिफा विश्वचषकासाठी संघाची घोषणा केलेल्या आहेत. ब्राझीलच्या खेळाडूची घोषणा केल्यानंतर संघाच्या खेळाडू हा निवड झाल्यानंतर चक्क बेशुद्ध पडला आहे.
फिफा विश्वचषक 2026 च्या तयारीला सुरुवात झाली आहे, काही संघानी आता संघाच्या घोषणा केल्या आहेत. आता सोशल मिडियावर किंवा टेलिव्हिजनवर संघाची घोषणा केली जाते. या स्पर्धेमध्ये फुटबॅाल खेळाडूचे खेळणे हे एक स्वप्नचं आहे, जर या स्पर्धेत एखाद्या खेळाडूला त्याच्या संघासाठी खेळण्याची संधी मिळाली तर हे एक स्वप्नापेक्षा कमी नाही. आता काही संघांनी फिफा विश्वचषकासाठी संघाची घोषणा केलेल्या आहेत, त्यानंतर अनेक खेळाडूंच्या रिएॅक्शन समोर आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी ब्राझीलच्या संघाची घोषणा करण्यात आली होती. यामध्ये अनुभवी ब्राझिलियन गोलकीपर वेव्हर्टन परेरा दा सिल्वा याची देखील निवड झाली आहे, या संघाची घोषणा झाल्यानंतरचा एक धक्कादायक सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .
ब्राझीलच्या संघामधील अनुभवी ब्राझिलियन गोलकीपर वेव्हर्टन परेरा दा सिल्वा यांची फिफा विश्वचषकासाठी संघामध्ये निवड झाल्यानंतर धक्कादायक प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. ब्राझीलच्या संघाची फिफा विश्वचषक 2026 संघाची घोषणा करत असताना वेव्हर्टन परेरा दा सिल्वा हा त्याच्या परिवारासोबत टेलिव्हिजनसमोर ही घोषणा ऐकत होता. यावेळी त्याने त्याचे नाव ऐकल्यानंतर तो आणि त्याच्या घरातील सर्व सदस्य हे जोरजोरात ओरडायला आणि नाचायला लागले. घरातल्या सदस्यांचा जल्लोष सुरू झाला.
“¡Nadie se dio cuenta!” Weverton recibió el llamado más importante de su carrera… pero en medio de la euforia terminó DESMAYADO mientras todos celebraban.— NotiCali (@NotiCaliOficial) May 21, 2026
El arquero de Gremio cayó al piso tras conocer su convocatoria al Mundial y por varios segundos nadie notó lo que… pic.twitter.com/VF5bKirbut
यावेळी या फुटेजमध्ये पुढे वेव्हरटनने स्वतःवरील ताबा गमावला आणि तो सोफ्यावरून तो अचानक जमिनीवर बेशुद्ध पडला. यावेळी त्याचे संपूर्ण कुटुंब हे जल्लोष करण्यात व्यस्त होते. यावेळी त्याची पत्नी, मुले आणि नातेवाईक त्याच्याभोवती जवळजवळ एक मिनिट नाचत होते. पण त्यावेळी कोणालाही समजले नाही, काही वेळानंतर जेव्हा वेव्हर्टन जमिनीवर पडलेला दिसला तेव्हा सर्वानाच धक्का बसला. त्यानंतर सर्वजण त्याला उचलण्यासाठी धावले आणि हा व्हिडिओ काही वेळातच सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल झाला.
गोलकिपर : एलिसन, एडरसन, वेव्हर्टन.
डिफेंडर : ॲलेक्स सँड्रो, डॅनिलो, लिओ परेरा, ब्रेमर, इबानेझ, वेस्ले, मार्क्विनहोस, गॅब्रिएल मॅगाल्हेस, डग्लस सँटोस.
मिडफिल्डर: ब्रुनो गुइमारेस, कासेमिरो, डॅनिलो सँटोस, फॅबिन्हो, लुकास पक्वेटा.
फॉरवर्ड्स: अँड्रिक, गॅब्रिएल मार्टिनेली, इगोर थियागो, मॅथ्यूस कुन्हा, राफिन्हा, विनिसियस ज्युनियर, लुईझ हेन्रिक, नेमार, रायन.