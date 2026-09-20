/आशियाई खेळांमध्ये टीम इंडिया लढणार गोल्ड मेडलसाठी, वाचा सामन्यांची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर!

भारतीय महिला संघाने बांग्लादेशच्या संघाला उपांत्य फेरीमध्ये पराभूत केल्यानंतर आता टीम इंडिया 22 सप्टेंबर रोजी फायनलचा सामना खेळणार आहे. भारतीय महिला संघ विरुद्ध श्रीलंका महिला संघ यांच्यामध्ये गोल्ड मेडल सामना खेळवला जाणार आहे. भारताच्या संघाची पुन्हा एकदा गोल्ड मेडलवर नजर असणार आहे, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने दुबईमध्ये झालेल्या नुकत्याच आशिया ट्रॅाफीमध्ये श्रीलंकेला फायनलच्या सामन्यामध्ये पराभूत करुन ट्रॅाफी जिंकली होती. आता भारत विरुद्ध श्रीलंका पुन्हा एकदा फायनलच्या सामन्यामध्ये आमनेसामने येणार आहेत, या सामन्यांची संपूर्ण माहिती सविस्तर वाचा.
भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने मेडल नावावर केले आहे, आता भारत श्रीलंका यांच्यामध्ये गोल्ड मेडलसाठी सामना होणार आहे. तर कांस्य पदकाचा सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये सामना होणार आहे. महिला क्रिकेटचे दोन्ही सामने, सुवर्णपदकाचा आणि कांस्यपदकाचा, एकाच दिवशी खेळवले जाणार आहेत. कांस्यपदकाचा सामना प्रथम पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात, तर सुवर्णपदकाचा सामना नंतर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल. चला, संपूर्ण वेळापत्रकावर एक नजर टाकूया.
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आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला क्रिकेट सुवर्णपदक आणि कांस्यपदक सामन्यांचे वेळापत्रक -
22 सप्टेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश - सकाळी 5.30 वाजता - ब्रान्झ मेडल सामना
22 सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका - सकाळी 10.30 वाजता - गोल्ड मेडल सामना
Shafali Verma turns on the power and brings up a magnificent hundred!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 20, 2026
Watch India vs Bangladesh semi-final match at the Asian Games 2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026… pic.twitter.com/CuEynV9TNy
भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजीत शानदार कामगिरी केली आणि नंतर गोलंदाजीने धुमाकूळ घातला. भारतीय महिला संघाने 20 षटकांत 4 गडी गमावून 195 धावा केल्या. शफाली वर्माने शानदार शतक झळकावले. 196 धावांचे लक्ष्य गाठताना बांगलादेशचा संघ 81 धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून नंदिनी शर्माने 3, दीप्ती शर्माने 3 आणि श्री चरणीने 2 बळी घेतले. भारताने 144 धावांनी विजय मिळवून सुवर्णपदक पटकावले. सुवर्णपदकासाठी भारताचा सामना पाकिस्तानशी होईल अशी चाहत्यांना अपेक्षा होती. मात्र, आता अंतिम सामन्यात भारतीय संघाचा सामना श्रीलंकेशी होईल.