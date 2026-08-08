'विराट कोहलीने मला 3 वर्षांपर्यंत...', कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुवर्णपदक विजेत्या साक्षी चौधरीचा मोठा खुलासा

Boxer Sakshi Chaudhary About Virat Kohli : हरियाणाच्या साक्षी चौधरीने काही दिवसांपूर्वी ग्लासगोमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये सुवर्णपदक पटकावलं. या स्पर्धेत साक्षीने 51 किलोग्रॅम बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं. भारतीय सेनेत सेवा दिलेल्या साक्षीने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आणि 2023 एशियन गेम्समध्ये भाग न घेता तिने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पुनरागमन केलं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये सुवर्णपदक जिंकून परतलेल्या साक्षीचं भारतात जोरदार स्वागत करण्यात आलं. यादरम्यान साक्षीने भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीचे धन्यवाद मानले आणि असं काही सांगितलं की जे यापूर्वी कोणालाही ठाऊक नव्हतं.
साक्षी चौधरीने बॉक्सिंगमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करून देशाचं नाव उंचावलं. तर दुसरीकडे भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीने त्यांच्या यशात मोठी भूमिका निभावली. याबाबतचा खुलासा स्वतः साक्षीने केला. मीडियाशी बोलताना साक्षीने विराटचा उल्लेख करत त्यांचं आपल्या करिअरमध्ये महत्वाचं योगदान असल्याचं म्हटलं.
साक्षीने स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवलं मात्र तिला इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत करणाऱ्यांमध्ये भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीचा सुद्धा सहभाग होता. साक्षीने आयएएनएस सोबत बोलताना म्हटले की, 'विजेंदर सिंग यांना पाहून मी बॉक्सिंगकडे वळले, पण माझ्या या प्रवासात विराट कोहलीने सुद्धा माझ्या प्रवासात मला खूप साथ दिली आहे. ते माझे स्पॉन्सर राहिले त्यामुळे मी त्यांचे सुद्धा आभार मानेल'.
स्टार क्रिकेर्टर विराट कोहली हा बॉक्सर साक्षी चौधरीचा फक्त स्पॉन्सर नाही तर तिचा आदर्श सुद्धा आहे. इतर दिग्गज खेळाडूंप्रमाणेच साक्षीने विराट कोहलीकडून प्रेरणा घेतली. साक्षी चौधरी म्हणाली की विराट कोहलीने तिला कोणताही दबाव न घेता सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा सल्ला दिला होता. साक्षी म्हणाली, 'विराट कोहली माझ्यासाठी प्रेरणास्थान आहे. मी त्याच्याकडून आणि त्याच्या प्रवासातून प्रेरणा घेतो. तो गेल्या तीन वर्षांपासून माझा प्रायोजकही आहे, त्यामुळे तो माझ्यासाठी एक आदर्शही आहे. त्याने मला सांगितले की त्याला कोणताही दबाव जाणवत नाही; तो केवळ आपली सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो. रिंगमध्ये उतरताना हाच विचार माझ्या मनात असतो'. बॉक्सर साक्षी चौधरीला ऑलिम्पिक पदक विजेते विजेंदर सिंग यांच्याकडूनही प्रेरणा मिळाली होती. त्यांनीच तिला बॉक्सिंग या खेळाकडे वळवले होते.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतीय बॉक्सरने जबरदस्त आणि ऐतिहासिक प्रदर्शन केलं. या खेळात भारतीय बॉक्सरनी तब्बल 10 पदकं जिंकली असून यात 7 सुवर्ण आणि 3 रौप्य पदकांचा समावेश आहे. यात प्रीति पवार (54 किलोग्रॅम), जॅस्मीन लेम्बोरिया (57 किलोग्रॅम), साक्षी चौधरी (51 किलोग्रॅम), प्रिया घनघस (60 किलोग्रॅम), अरुंधति चौधरी (70 किलोग्रॅम), सचिन सिवाच (60 किलोग्रॅम), आणि अंकुश पंघाल (80 किलोग्रॅम) यांनी बॉक्सिंगमध्ये सुवर्ण पदकं जिंकलं. लवलीना बोरगोहेन (75 किलोग्रॅम), जदुमणि सिंह (55 किलोग्रॅम) आणि नरेंद्र बेरवाल (90+ किलोग्रॅम) ने रौप्य पदक जिंकले. भारताने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये एकूण 39 पदकं जिंकली. यासह भारत मेडल टॅलीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. यात 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.