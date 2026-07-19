/Gold-Silver Rate Today: अमेरिका-इराण तणावाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; आजचे नवे दर जाणून घ्या

Gold-Silver Rate Today 19 July 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम आता भारतीय सराफा बाजारावरही दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार होत असून त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर झाला आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात बदल नोंदवण्यात आला असून गुंतवणूकदार तसेच दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा अपडेट आहे. जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्डचा दर 4,023 डॉलर प्रति औंस, तर स्पॉट सिल्व्हरचा दर 56.22 डॉलर प्रति औंस इतका पोहोचला आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारातही मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये तेजीचे वातावरण कायम आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर आज 24 कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव 0.47 टक्क्यांनी वाढून 1,41,006 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. त्याचबरोबर चांदीचा वायदा भाव 2,16,449 रुपये प्रति किलो इतका नोंदवला गेला. शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांत कमोडिटी बाजार बंद असल्याने हेच दर सप्ताहअखेरपर्यंत लागू राहणार आहेत.
24 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹14,161
10 ग्रॅम – ₹1,41,610
100 ग्रॅम – ₹14,16,100
1 किलो – ₹1,41,61,000
1 औंस – ₹4,01,458
1 तोळा – ₹1,65,171
22 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹12,981
10 ग्रॅम – ₹1,29,809
100 ग्रॅम – ₹12,98,092
1 किलो – ₹1,29,80,917
1 औंस – ₹3,68,003
1 तोळा – ₹1,51,407
20 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹11,801
10 ग्रॅम – ₹1,18,008
100 ग्रॅम – ₹11,80,083
1 किलो – ₹1,18,00,833
1 औंस – ₹3,34,548
1 तोळा – ₹1,37,643
18 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹10,621
10 ग्रॅम – ₹1,06,208
100 ग्रॅम – ₹10,62,075
1 किलो – ₹1,06,20,750
1 औंस – ₹3,01,093
1 तोळा – ₹1,23,878
16 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹9,441
10 ग्रॅम – ₹94,407
100 ग्रॅम – ₹9,44,067
1 किलो – ₹94,40,667
1 औंस – ₹2,67,638
1 तोळा – ₹1,10,114
14 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹8,261
10 ग्रॅम – ₹82,606
100 ग्रॅम – ₹8,26,058
1 किलो – ₹82,60,583
1 औंस – ₹2,34,184
1 तोळा – ₹96,350
12 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹7,081
10 ग्रॅम – ₹70,805
100 ग्रॅम – ₹7,08,050
1 किलो – ₹70,80,500
1 औंस – ₹2,00,729
1 तोळा – ₹82,586
10 कॅरेट सोने
1 ग्रॅम – ₹5,900
10 ग्रॅम – ₹59,004
100 ग्रॅम – ₹5,90,042
1 किलो – ₹59,00,417
1 औंस – ₹1,67,274
1 तोळा – ₹68,821
999 शुद्धतेची चांदी – ₹1,68,000 प्रति किलो (अंदाजे)
आज 999 शुद्धतेच्या चांदीचा दर सुमारे ₹1,68,000 प्रति किलो आहे. मात्र, शहरानुसार वाहतूक खर्च, स्थानिक कर आणि बाजारातील मागणी-पुरवठा यामुळे दरात थोडाफार फरक दिसू शकतो.
नेहमी BIS हॉलमार्क असलेले सोनेच खरेदी करा.
खरेदी केल्यानंतर अधिकृत बिल किंवा कॅश मेमो अवश्य घ्या.
22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर तुलना करूनच खरेदी करा.
मेकिंग चार्ज, जीएसटी आणि इतर अतिरिक्त शुल्काची माहिती आधीच जाणून घ्या.
गुंतवणुकीसाठी दागिन्यांऐवजी गोल्ड ETF, सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (उपलब्ध असल्यास) किंवा डिजिटल गोल्ड यांसारख्या पर्यायांचाही विचार करू शकता.