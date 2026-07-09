'गोल्डन बूट' च्या शर्यतीत कोण सर्वात पुढे? एम्बाप्पे, मेस्सी आणि एर्लिंग हॉलंडमध्ये मोठी चुरस

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मंगळवारी रात्री अर्जेंटिनाने इजिप्तला पराभूत करून कमाल करत क्वाटर फायनलमध्ये स्थान मिळवलं. अर्जेंटिनाने या सामन्यात इजिप्तच्या जबड्यातून विजय हिसकावून आणला आणि फायनल 8 मध्ये स्थान मिळवलं. 11 जुलै रोजी आता त्यांचा सामना हा स्विझर्लंड सोबत होणार आहे. या सामन्यात स्टार खेळाडू लिओनल मेस्सीने जबरदस्त खेळ दाखवला. अर्जेंटिनाचा संघ 79 मिनिटांपर्यंत 0-2 अशा पिछाडीवर होता. असं वाटत होतं की गतविजेत्या संघाचा प्रवास राउंड ऑफ 16 मध्येच संपून जाईल. मात्र अर्जेंटिनाने जबरदस्त परफॉर्मन्स दिला आणि शेवटच्या 15 मिनिटांमध्ये तब्बल तीन गोल केले. यात मेस्सीने 1 गोल आणि एक असिस्ट केलं आणि संघाला क्वाटर फायनलमध्ये पोहोचवण्यासाठी मोलाचं योगदान दिलं.
अर्जेंटिनाने इजिप्तला पराभूत करताच सर्व फॅन्सनी सुटकेचा श्वास घेतला. या सगळ्यात स्पर्धेत गोल्डन बूट पटकावण्याच्या रेसमध्ये मेस्सी पुन्हा एकदा पुढे गेला आहे. मेस्सी सामन्यापूर्वी दुसऱ्या स्थानावर होता पण तो या सामन्यात पहिल्या स्थानावर आला आहे. त्याच्या नावावर आता 8 गोल असून एक असिस्ट आहे. त्यामुळे तो सध्या फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेच्या गोल्डन बूटच्या शर्यतीत सर्वात पुढे आहे.
फ्रांसचा किलियन एम्बाप्पे हा पुन्हा एकदा 7 गोल आणि 2 असिस्ट सोबत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. नॉर्वेचा एर्लिंग हॉलंड हा तिसऱ्या स्थानावर असून त्याने 7 गोल केलेत. मात्र त्याने आतापर्यंत कोणत्याही गोलला असिस्ट केलेलं नाही. याशिवाय इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन नंबर 4 वर आहे. त्याने 6 गोल आणि 1 असिस्ट केला आहे.
क्रमांक खेळाडूचं नाव देश गोल असिस्ट
१. लिओनल मेस्सी अर्जेंटिना 8 1
2 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 7 2
3 एर्लिंग हॉलंड नॉर्वे 7 0
4 हॅरी केन इंग्लंड 6 1
5 ओउसमाने डेम्बेले फ्रांस 4 2