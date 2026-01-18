English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
  IPL 2026 : RCB फॅन्ससाठी आनंदाची बातमी! चिन्नास्वामी स्टेडियमवरच होणार IPL चे सामने

IPL 2026 : RCB फॅन्ससाठी आनंदाची बातमी! चिन्नास्वामी स्टेडियमवरच होणार IPL चे सामने

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमला आंतरराष्ट्रीय आणि इंडियन प्रीमियर लीग सामन्यांचं आयोजन करण्यासाठी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशननेला कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाने अधिकृत मंजुरी दिलेली आहे.  KSCA चे अध्यक्ष बी.के. वेंकटेश प्रसाद लवकरच अधिक माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणार आहेत.  

पूजा पवार | Updated: Jan 18, 2026, 04:40 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आरसीबीच्या फॅन्स करता एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमला (Chinnswami Stadium) आंतरराष्ट्रीय आणि इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) सामन्यांचं आयोजन करण्यासाठी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोसिएशननेला (Karnatak Cricket Association) कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाने अधिकृत मंजुरी दिलेली आहे. मात्र ही मंजुरी काही खास अटी आणि नियमांची पूर्तता केल्यावरच मिळेल जे सरकार आणि इतर संबंधितांनी निश्चित केले आहेत. 

चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये होणार सामने : 

KSCA ने आधीच एक्सपर्ट रिव्ह्यू कमिटीला एक विस्तृत रोड मॅप सादर केलेला आहे. यामध्ये त्यांनी सुरक्षा आणि गर्दी व्यवस्थापनाचे सर्व आवश्यक नियम पाळण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे. KSCA चे अध्यक्ष बी.के. वेंकटेश प्रसाद लवकरच अधिक माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेणार आहेत.

चेंगराचेंरीत 11 जणांचा झाला होता मृत्यू : 

आयपीएल 2025 मध्ये पहिल्यांदाच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघाने विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला. त्यानंतर 4 जून रोजी चिन्नस्वामी स्टेडियमवर आरसीबीकडून विजयोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. मात्र या दरम्यान स्टेडियम बाहेर झालेल्या चेंगराचेंरीत 11 लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर क्रिकेट संबंधित सर्व उपक्रम बंद करण्यात आले. त्यामुळेच महिला वर्ल्ड कप 2025 चे सामने सुद्धा दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करण्यात आले. तर देशांतर्गत स्पर्धांचे सामने सुद्धा चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आले नाहीत. आयपीएल 2026 साठी आरसीबी होम ग्राउंडसाठी नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियम आणि रायपूरच्या स्टेडियमचा विचार करत होती. मात्र आता कर्नाटक सरकारने चिन्नस्वामी स्टेडियमला परवानगी दिल्याने आयपीएल 2026 चे आरसीबीचे सामने येथेच होऊ शकतात. 

KSCA चे अध्यक्ष प्रसादने राज्यात पुन्हा आयपीएलचे सामने खेळवण्याचा दृढ निश्चय केला होता. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. दोन दिवसांपूर्वीच आरसीबीने स्टेडियममध्ये एआय-आधारित कॅमेरे बसवण्याची घोषणा केली. हे कॅमेरे चाहत्यांच्या हालचाली नियंत्रित करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्टेडियमला ​​पुन्हा मान्यता मिळण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

आयपीएल 2026 साठी आरसीबीचा संघ : 

व्यंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जेकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल, सात्विक देसवाल, रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेजलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुषारा, सुवानंद शर्मा, सुवानंद शर्मा, अब्दुल सिंह, सुवानंद शर्मा.

