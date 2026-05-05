'अनुचित घटना घडल्यास सरकार जबाबदार...' विनेश फोगाटचे धक्कादायक खुलासे, Video Viral

Vinesh Phogat Viral Video : भारतीय कुस्तीपटू हे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाले आहेत, ब्रिजभूषण सिंग आणि कुस्तीपटू यांच्यामध्ये अजूनपर्यत वाद सुरुच आहे. आता भारतीय महिला कुस्तीपटू विनोश फोगाटे धक्कादायक विधान केले आहे. गोंडा येथे आगामी राष्ट्रीय खुल्या मानांकन कुस्ती स्पर्धा खेळवल्या जाणार आहेत. या स्पर्धेआधी आता विनेश फोगाट हिने सरकारला इशारा दिला आहे. विनेश फोगाट ही आता 18 महिन्यांनंतर आता पुन्हा पुनरागमन करणार आहे आणि याआधी तिने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तिने स्पर्धेमधील पक्षपाती निर्णयाची भितीदेखील व्यक्त केली आहे. तिने तिच्या व्हिडिओमध्ये काय म्हटले आहे यासंदर्भात जाणून घ्या.
सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये विनेशने सांगितले आहे की, भारतीय कुस्ती महासंघाच्या माजी प्रमुखांच्या जवळचे लोक ब्रिज भूषण शरण सिंग यांच्याशी संबंधित ठिकाणी होणाऱ्या स्पर्धेमध्ये त्यांचा प्रभाव टाकू शकतात त्यामुळे त्याचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो. विनेशने व्हिडिओमध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत, तिने त्याच्यावर आरोप केले आहेत, यामध्ये तिने सांगितले की माजी अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंग यांच्यावर लैगिंक छळाचा आरोप करण्यात आला आहे, ब्रिज भूषण शरण सिंग यांच्यावर लैगिंक छळाचा आरोप करणाऱ्या सहा महिला कुस्तीपटूंपैकी एक आहे.
पुढे तिने या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, स्पर्धेच्या वेळी जर माझ्यासोबत आणि माझ्या समर्थकांसोबत कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्यावेळी जबाबदार भारत सरकार असणार आहे असे तिने स्पष्ट सांगितले. या स्पर्धेचे आयोजन हे अशा ठिकाणी केले जात आहेत ज्याठिकाणी त्याचा जास्त प्रभाव आहे. सामन्यामध्ये कोण पंच असणार आहेत, किती गुण दिले जाणार आहेत, मॅट चेअरमॅन कोण असणार आहे हे सर्व त्यांच्या आणि त्याच्या लोकांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहेत.
तिने व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितले आहे मला फक्त निकाल माझ्या कामगिरीनुसार हवा आहे. विनेश फोगाट ही एक राजकीय व्यक्तिमत्वदेखील आहे. 2024 मध्ये तिने काँग्रेसमधून निवडणूक जिंकली होती. परिस्थितीमुळे तिला सार्वजनिकरित्या बोलणे भाग पडले. "मी तक्रार दाखल केलेल्या सहा महिला कुस्तीपटूंपैकी एक आहे. कोर्टामध्ये सध्या साक्षीदारांची तपासणी सुरु आहे.
MAJOR REVELATION BY VINESH PHOGAT
Olympian Vinesh Phogat has disclosed that she was among the six female wrestlers who filed sexual harassment complaints against former Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan.
— The Khel India (@TheKhelIndia) May 3, 2026