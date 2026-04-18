GT vs KKR : पाच पराभवानंतर अजिंक्य रहाणेने केले मोठे विधान! म्हणाला - 'पराभव झाल्यानंतर बोलणे'

Ajinkya Rahane statement : गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट राइडर्स यांच्यामध्ये काल सामना खेळवण्यात आला. केकेआरच्या पाच पराभवानंतर आता अजिंक्य रहाणेने सामन्यानंतर पराभवाचे कारण स्पष्ट केले आहे.   

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 18, 2026, 08:43 AM IST
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders : गुजरात टायटनच्या घरच्या मैदानावर काल कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यांमध्ये गुजरातच्या संघाने केकेआरच्या संघाला पाच विकेट्सने पराभूत केले आणि या स्पर्धेचा सलग तिसरा विजय नावावर नोंदवला आहे. गुजरात टायटन्सच्या संघाने 5 वा सामना आहे तर कोलकत्ता नाईट रायडर्सचा हा सहावा सामना होता. कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघाची या स्पर्धेमध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी राहिलेली नाही, संघाने पाच सामने गमावले आहेत. आता पुढील सर्व सामने संघाला जिंकणे अनिवार्य आहे. गुजरात टायटन्स विरुद्ध पराभव झाल्यानंतर केकेआरचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे यांनी आता मोठे विधान केले आहे. अजिंक्य रहाणे याने सामना झाल्यानंतर मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये संघाच्या फलंदाजीचे पराभवाचा कारण सांगितले आहे

रहाणेने पराभवाचे कारण केले स्पष्ट

सतत पराभवाला सामोरे जात असलेला केकेआरचा संघ आता अडचणीत पाहायला मिळत आहे. केकेआर संघाने मागील पाच सामन्यांमध्ये अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली खराब कामगिरी केली आहे. आता सामना झाल्यानंतर अजिंक्य रहाणे याने मोठे धक्कादायक विधान केले आहे. पराभव झाल्यानंतर अजिंक्य रहाणे याने सांगितले की, पराभव झाल्यानंतर बोलणे हे फार सोपे नसते. मी येथे फक्त सकारात्मक गोष्टींना लक्षात ठेवू इच्छित आहे ज्याप्रकारे आम्ही सुरुवात केली यावेळी तीन विकेट्स गमावले होते त्यानंतर ग्रीन याने चांगली फलंदाजी केली असे अजिंक्य रहाणे आणि सांगितले आहे.

पुढे अजिंक्य रहाणे म्हणाला की, आमचा संघ हा 147 धावांवर चार विकेट्सचे गमावले होते. त्यानंतर 180 धावांवर सर्व बाद होणे हे फारच खराब आहे त्याने असे सांगितले. आमच्या गोलंदाजांना पूर्ण श्रेय जाते जोपर्यंत शेवटची ओव्हर होत नाही तोपर्यंत ते लढत राहिले आणि खेळाचा आनंद घेत राहिले आणि आज आम्ही हेच करण्याचा प्रयत्न केला असे त्याने सांगितले आहे.

जीटी विरुद्ध केकेआर सामन्याचा अहवाल

गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने आमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचे निर्णय घेतला होता. केकेआरच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हर मध्ये 180 धावा केल्या. या पहिला इनिंगमध्ये केकेआरचा ग्रीन याने 79 धावांची खेळी खेळली. तर कगिसो रबाडा यांनी संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले गुजरातच्या संघाने प्रतित्युरात 19.4 ओव्हर मध्ये पाच विकेट्स गमावून 180 धावांची लक्ष पूर्ण केले यामध्येच गुजरात टायटनच्या कर्णधाराने 86 धावांची दमदार खेळी पाहायला मिळाली.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

GT Vs KKRAjinkya rahaneIPL 2026cricket

