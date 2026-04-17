GT vs KKR : केकेआरच्या हाती आणखी एक निराशा, गुजरातने KKR चा 5 विकेट्सने केला पराभव

GT vs KKR : गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकता नाइट राइडर्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने 5 विकेट्सने विजय मिळवला आहे. या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याची दमदार खेळी पाहायला मिळाली

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 17, 2026, 11:25 PM IST
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Match Report : गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकता नाइट राइडर्स यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा 25 वा सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाची प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली. गुजरात टायटन्सच्या संघाने कोलकता नाइट राइडर्स 5 विकेट्सने पराभूत केले आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली तर दुसऱ्या इनिंगमध्ये फलंदाजांनी कहर केला. कोलकताच्या संघाचा हा सलग पाचवा पराभव आहे संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. गुजरात टायटन्सच्या संघाने या सलग तिसरा विजय नावावर केला आहे. संघाने पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर तीन सामन्यामध्ये लय पकडली आहे. गुजरातच्या संघाने या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

गुजरात टायटन्सची कामगिरी 

गुजरात टायटन्स विरुद्ध कोलकता नाइट राइडर्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने कमालीची फलंदाजी केली या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने 90 धावांची खेळी खेळली. संघाचे सलामीवीर फलंदाज शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी संघाला चांगली सुरूवात करुन दिली. साई सुदर्शन याने संघासाठी 16 चेंडूमध्ये 22 धावा केल्या यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि १ चौकार मारले. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला जोस बटलर याने संघासाठी 25 धावा केल्या आणि वरुण चक्रवर्ती याने त्याला बाद केले. तर वॅाशिग्टन सुंदर हा स्वतात बाद झाला. 

शुभमन गिलची दमदार खेळी

गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने संघासाठी दमदार खेळी खेळली. तो या सिझनमध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 86 धावांची खेळी खेळली. यामध्ये त्याने 4 षटकार आणि 8 चौकार मारले. त्याचबरोबर त्याने 172 च्या स्ट्राईक रेटने आजच्या सामन्यामध्ये फलंदाजी केली. 

गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी 

गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर संघासाठी कगिसो रबाडा याने प्रभावशाली कामगिरी केली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 3 विकेट्स नावावर केले. तर मोहम्मद सिराज आणि अशोक शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स संघासाठी मिळवून दिले. राशिद खान आणि प्रसिद्ध कृण्षा यांनी संघाला प्रत्येकी १ विकेट मिळवून दिला. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

इतर बातम्या

भोंदू अशोक खरातची मोडस ऑपरेंडी येणार बाहेर, निकटवर्तीयांच्य...

महाराष्ट्र बातम्या