GT vs PBKS : Cameron Green चा थेट निशाणा कारवर, व्हिडिओ क्षणातच व्हायरल...!

Cameron Green's powerful shot hits a car : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये काल आयपीएल 2026 चा 25 वा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने या स्पर्धेचा सलग तिसरा विजय नावावर केला आहे. गुजरातच्या संघाने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर सलग तीन सामन्यामध्ये विजय मिळवत दमदार कमबॅक केला आहे. तर दुसरीकडे कोलकता नाईट राइडर्सच्या संघाच्या हाती हा स्पर्धेचा सलग पाचवा पराभव आहे. संघाचा फक्त एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. संघासाठी एक महत्वाची गोष्ट कालच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली ती म्हणजेच कॅमेरोन ग्रीन याने संघासाठी कालच्या सामन्यामध्ये चांगली खेळी खेळली पण तो संघाला विजयाच्या सीमारेषेपर्यत संघाला नेऊ शकला नाही. या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या त्याचा मोठा प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये त्याने षटकार हा स्टेडियममध्ये असलेल्या कारवर मारला आहे.
कोलकता नाईट राइडर्सचा सामना काल गुजरातविरुद्ध पार पडला. केकेआरच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत संघाची सुरुवात खराब पाहायला मिळाली. संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला होता. कालच्या सामन्यामध्ये केकेआरसाठी आनंदाची गोष्ट म्हणजेच कॅमेरोन ग्रीन याची खेळी. कालच्या सामन्यामध्ये 13 व्या ओव्हरमध्ये कॅमेरोन ग्रीन याने सीध्या बॅटने एक शॅाट मारला आणि तो डायरेक्ट कारला जाऊन लागला. अशोक शर्माच्या तिसऱ्या चेंडूवर ग्रीनने डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा शॅाट त्याने खेळला होता. याचे अनेक फोटो व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत.
Cameron Green is making a strong impact, stepping up at the right moment with a crucial knock for KKR GTvsKKR IPL2026 CameronGreen
केकेआर विरुद्ध जीटी यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यांमध्ये जीटीच्या संघाने पहिले गोलंदाजी केली होती. केकेआरच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 180 धावा केल्या होत्या. यामध्ये एकूण 79 धावांची खेळी ग्रीनने खेळली होती. यामध्ये ग्रीनने चार षटकार आणि सात चौकार मारले तर 143.64 ने त्याने कालचे सामन्यांमध्ये फलंदाजी केली. केकेआरच्या संघाने ग्रीनला 25.75 कोटीने विकत घेतले होते मागील काही सामान्यामध्ये सातत्याने त्याचा खराब फॉर्म पाहायला मिळाला आयपीएल 2025 मध्ये सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू ठरल्यानंतर त्याने हे पहिले अर्धशतक या सिझनमध्ये झळकावले आहे.
कोलकाता नाईट रायडर्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचं झाले तर आतापर्यंत संघाची फारच निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. संघाचे आतापर्यंत सहा सामने पार पडले, यामध्ये त्यांना पाच पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. मागील सीजनपासून अजिंक्य रहाणे संघाचे नेतृत्व करत आहे पण मागील सीजनमध्ये ही संघ फार काही चांगले कामगिरी करू शकला नव्हता. या सीजनमध्ये या संघाची गोलंदाजी खराब राहिली त्याचबरोबर फलंदाजी देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये पाहायला मिळाली नाही गुणतालिकेमध्ये सध्या संघ हा दहाव्या स्थानावर आहे.