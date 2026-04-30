GT vs RCB : कॅच घेतल्यानंतर चेंडू जमिनीवर टेकवला तरी Out कसा काय? विराट कोहलीही संतापला, VIDEO व्हायरल

रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सध्या अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर हा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गेले आहेत. आजच्या सामन्यामध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुची गोलंदाजी पूर्णपणे ढासळली. या सामन्यामध्ये विराट कोहली आणि जेकब बेथल याचा विकेट गेल्यानंतर रजत पाटीदार फलंदाजी आला होता. तो 15 व्या चेंडूवर बाद झाला आणि त्यानंतर त्याचा विकेट चर्चेचा वादाचा विषय ठरला आहे. जेसन होल्डर याने त्याचा कॅच घेतला आणि त्यानंतर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचे खेळाडू संतापलेले पाहायला मिळाले.
रजत पाटीदार याने आजच्या सामन्यामध्ये 15 चेंडूमध्ये 19 धावा केल्या आणि तो बाद झाला. यामध्ये आता हा विकेट वादाचे कारण ठरला आहे. अरशद खान याने 7.4 ओव्हरला रजत पाटीदार हा झेलबाद झाला. रजत पाटीदारचा कॅच हा जेसन होल्डर याने घेतला. यावेळी जेव्हा होल्डरने कॅच घेतला तेव्हा तो चेंडू घेऊन खाली पडला आणि त्यानंतर त्याचा चेंडू हा मैदानावर घासला गेला. यावेळी रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघातील विराट कोहली हा बाऊंड्रीवर आला आणि त्यानंतर तो अंपायरशी वाद घालायला लागला. यावेळी रजत पाटीदार हा बाद झाला असे तिसऱ्या पंचानी सांगितले आणि त्यानंतर रजत पाटीदार मैदानाबाहेर गेला.
It’s heating up in Ahmedabad! JasonHolder caught RajatPatidar at the boundary, but the RCB camp wasn’t convinced with the decision! TATAIPL 2026 GTvRCB | LIVE NOW https://t.co/K8vuSzrZ1d pic.twitter.com/GwfAoIelDj
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 30, 2026
आयसीसीच्या नियमानुसार जेव्हा एखादा खेळाडू झेल घेतो तेव्हा तेव्हा तो त्याच्या कंट्रोलमध्ये असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जेव्हा फिल्डर कॅच घेतो तेव्हा तो मैदानावर लागला नाही पाहिजे. खेळाडू नियंत्रणामध्ये असल्यानंतर असेल तेव्हा फलंदाजाला बाद घोषित केले जाते. चेंडू खाली पडताना/घसरताना फिल्डरने संपूर्ण वेळ नियंत्रण राखले का? हे तिसऱ्या पंचाने पाहणे महत्वाचे आहे.
गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे. या सामन्यात आज विराट कोहलीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. त्याने आजच्या सामन्यात दुसऱ्या ओव्हरमध्ये कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर सलग पाच चौकार मारले आणि संघाला शानदार सुरुवात करुन दिली. कोहलीने पाच चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 13 चेंडूंमध्ये 28 धावा केल्या, पण कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला.