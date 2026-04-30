English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
GT vs RCB : कॅच घेतल्यानंतर चेंडू जमिनीवर टेकवला तरी Out कसा काय? विराट कोहलीही संतापला, VIDEO व्हायरल

Rajat Patidar catch : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात रजत पाटीदार याचा कॅच वादाचे कारण ठरले आहे. या सामन्यात रजत पाटीदार बाद झाल्यानंतर विराट कोहली संतापलेला पाहायला मिळाला. या कॅचचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 30, 2026, 09:11 PM IST
Photo Credit - X

रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये सध्या अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर हा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यामध्ये पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्स गेले आहेत. आजच्या सामन्यामध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुची गोलंदाजी पूर्णपणे ढासळली. या सामन्यामध्ये विराट कोहली आणि जेकब बेथल याचा विकेट गेल्यानंतर रजत पाटीदार फलंदाजी आला होता. तो 15 व्या चेंडूवर बाद झाला आणि त्यानंतर त्याचा विकेट चर्चेचा वादाचा विषय ठरला आहे. जेसन होल्डर याने त्याचा कॅच घेतला आणि त्यानंतर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचे खेळाडू संतापलेले पाहायला मिळाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

रजत पाटीदार आऊट कि नॅाटआऊट?

रजत पाटीदार याने आजच्या सामन्यामध्ये 15 चेंडूमध्ये 19 धावा केल्या आणि तो बाद झाला. यामध्ये आता हा विकेट वादाचे कारण ठरला आहे. अरशद खान याने 7.4 ओव्हरला रजत पाटीदार हा झेलबाद झाला. रजत पाटीदारचा कॅच हा जेसन होल्डर याने घेतला. यावेळी जेव्हा होल्डरने कॅच घेतला तेव्हा तो चेंडू घेऊन खाली पडला आणि त्यानंतर त्याचा चेंडू हा मैदानावर घासला गेला. यावेळी रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघातील विराट कोहली हा बाऊंड्रीवर आला आणि त्यानंतर तो अंपायरशी वाद घालायला लागला. यावेळी रजत पाटीदार हा बाद झाला असे तिसऱ्या पंचानी सांगितले आणि त्यानंतर रजत पाटीदार मैदानाबाहेर गेला. 

बीसीसीआयचा नियम काय?

आयसीसीच्या नियमानुसार जेव्हा एखादा खेळाडू झेल घेतो तेव्हा तेव्हा तो त्याच्या कंट्रोलमध्ये असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जेव्हा फिल्डर कॅच घेतो तेव्हा तो मैदानावर लागला नाही पाहिजे. खेळाडू नियंत्रणामध्ये असल्यानंतर असेल तेव्हा फलंदाजाला बाद घोषित केले जाते. चेंडू खाली पडताना/घसरताना फिल्डरने संपूर्ण वेळ नियंत्रण राखले का? हे तिसऱ्या पंचाने पाहणे महत्वाचे आहे. 

गुजरात टायटन्सविरुद्ध आरसीबीची कामगिरी

गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे. या सामन्यात आज विराट कोहलीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. त्याने आजच्या सामन्यात दुसऱ्या ओव्हरमध्ये कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर सलग पाच चौकार मारले आणि संघाला शानदार सुरुवात करुन दिली. कोहलीने पाच चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 13 चेंडूंमध्ये 28 धावा केल्या, पण कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात तो बाद झाला.

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

...Read More

Tags:
gt vs rcbIPL 2026Virat Kohlirajat patidar

