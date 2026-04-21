MI विरोधात गुजरातचा अख्खा संघ 100 धावांवर बाद; तरीही शुभमनने गोलंदाजांना धरलं जबाबदार; म्हणाला 'त्यांनी विनाकारण...'

MI vs GT IPL 2026: गुजरात क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने मुंबई इंडियन्सविरोधातील पराभवासाठी संघाच्या गोलंदाजांना जबाबदार धरलं आहे. सोमवारी झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने गुजरातचा 99 धावांनी पराभव केला. रबाडाने पॉवरप्लेमध्ये 3 विकेट घेतलेल्या असताना मुंबई संघाने 199 धावसंख्या उभारली. तिलक वर्माने केलेल्या जबरदस्त फटकेबाजी आणि शतकाच्या जोरावर मुंबईला इतकी धावसंख्या उभारता आली. सामन्यानंतर बोलताना शुभमन गिलने कबूल केलं की, खेळपट्टी थोडी धीमी आणि संथ असतानाही मुंबईला मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखण्यास आम्हाला अपयश आले.
"खरं सांगायचं तर, मला वाटतं आम्ही मधल्या ओव्हर्समध्ये अनेक धावा दिल्या. मला वाटतं अशा खेळपट्टीवर 160 ते 170 इतकी धावसंख्या ठीक आहे. आम्हाला या सामन्यातून बरंच काही शिकायला मिळालं आहे," असं शुभमन गिलने म्हटलं आहे.
पराभव झाला असला तरी या पराभवातून आमच्या संघाला बरंच काही शिकायला मिळालं आहे, ज्याची स्पर्धेतील पुढील सामन्यांमध्ये मदत होईल अशी अपेक्षा शुभमन गिलने व्यक्त केली आहे. दरम्यान मुंबईने गुजरातचा केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पराभव ठरला आहे. याआधी 2025 मध्ये चेन्नईने गुजरातचा 83 धावांनी पराभव केला होता. तर 2024 मध्ये चेन्नईनेच 63 धावांनी पराभूत केलं होतं.
"एक छोटासा अडथळा आला, पण आता आम्हाला अजून बरेच सामने खेळायचे आहेत. आशा आहे की, आगामी सामन्यांमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा विजयी मार्गावर येऊ," अशी आशा त्याने व्यक्त केली आहे. गिलने गोलंदाजांच्या कामगिरीतील विसंगतीकडेही लक्ष वेधलं. खासकरुन जिथे गुजरातला प्रतिस्पर्धी फलंदाजांवर दबाव कायम राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.
"मला वाटते की, खेळपट्टी थोडी संथ होती. मला असं वाटत नाही की आम्ही योग्य टप्प्यांमध्ये गोलंदाजी केली. योग्य लांबीवर टाकलेला चेंडूही नीट बॅटवर येत नव्हता. काही चेंडू वेगाने येत होते, काही येत नव्हते, तर काही चेंडू खालीच राहत होते. मला वाटतं की, मधल्या षटकांमध्ये आम्ही त्या लांबीवर अधिक सातत्याने गोलंदाजी करू शकलो असतो, पण आम्हाला तसे करता आले नाही," असं तो म्हणाला.
दुसऱ्या डावादरम्यान खेळपट्टीची स्थिती बदलली का? असं विचारलं असता गिलने बराच अंशी खेळपट्टी तशीच राहिली होती असं म्हटलं. किंबहुना दव पडल्यामुळे ती थोडी अधिकच सोपी झाली असावी असं म्हटलं. "मला वाटतं ती बऱ्यापैकी तशीच होती. उलट, ती कदाचित थोडी अधिकच चांगली झाली असावी; कारण मला वाटतं की, आम्ही फलंदाजी करत असताना खेळपट्टीवर दव थोडे जास्तच होते," असं तो म्हणाला.
गुजरातविरोधातील सामन्यात मुंबईने अष्टपैलू कामगिरी केली. मुंबईने गुजरातचा 99 धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना, मुंबईने 5 गडी गमावत 199 धावा केल्या. सुरुवातीला विकेट्स पडलेल्या असतानाही मुंबईने अखेरच्या ओव्हर्समध्ये जोरदार पुनरागमन केलं. तिलक वर्माने जबरदस्त शतक ठोकलं. प्रत्युत्तरात, गुजरातला लय सापडली नाही आणि त्यांचे सर्व फलंदाज स्वस्तात माघारी परतले. सहा षटकांच्या आतच त्यांची अवस्था 45/3 अशी होती. 100 धावांवर संपूर्ण संघ बाद झाला.