/रोहित सोबत जे झालं तेच शुभमन सोबत होणार? कारण ठरणार हार्दिक पांड्या, पडद्यामागे नेमकं चाललंय काय?

Hardik Pandya IPL Trade : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या मागील काही दिवसांपासून त्याच्या खेळापेक्षा जास्त आयपीएल ट्रेडसाठी चर्चेत आहे. मागच्या सीजनमध्ये त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स वाईट होता. मागच्या तीन वर्षांपासून त्याच्या नेतृत्वात संघाने चांगली कामगिरी केलेली नाही. त्यामुळे रिपोर्ट्सनुसार मुंबई इंडियन्स हार्दिकला पुढील सीजनमध्ये आपल्या सोबत कायम ठेवू इच्छित नाहीत तर हार्दिक सुद्धा आता मुंबई संघापासून वेगळा होऊ इच्छितो. त्यामुळे आयपीएल 2027 च्या ऑक्शनपूर्वी हार्दिक दुसऱ्या संघात ट्रेड होण्याची शक्यता आहे. हार्दिकला आपल्या संघात घेण्यासाठी चेन्नई सुपरकिंग्स, कोलकाता नाईट रायडर्स, गुजरात टायटन्स इत्यादी संघ उत्सुक असल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र पहिल्यांदाच मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलंय की हार्दिक स्वतः कोणत्या संघात जाऊ इच्छितो.
एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार हार्दिक पांड्याने आपला जुना संघ गुजरात टायटन्समध्ये जाण्यासाठी अप्रोच केलंय. पण त्यांनी फ्रेंचायझी समोर एक अशी अट ठेवली की ज्यामुळे त्याचं डील झालं नाही. हार्दिक पांड्याने गुजरात टायटन्समध्ये जाण्यासाठी कर्णधारपद मिळण्याची अट ठेवली होती. 2022 आणि 2023 दरम्यान हार्दिकने गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व केले होते. त्याच्या नेतृत्वात 2022 मध्ये संघ चॅम्पियन ठरला तर 2023 मध्ये त्यांनी फायनलमध्ये धडक दिली होती. त्यानंतर आयपीएल 2024 मध्ये हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सकडे ट्रेड होऊन गेला आणि त्यानंतर गुजरात टायटन्सचं कर्णधारपद शुभमन गिलकडे देण्यात आलं. त्याच्या नेतृत्वात मागील तीन वर्षांपासून गुजरात टायटन्सची कामगिरी ही तशी समाधानकारक राहिली. त्यानंतर शुभमन गिल हा आता टीम इंडियाचा वनडे आणि टेस्ट कर्णधार सुद्धा आहे.
आयपीएल 2024 मध्ये जेव्हा हार्दिक पांड्या ट्रेड होऊन मुंबई इंडियन्समध्ये गेला तेव्हा त्याची अट ही MI चं कर्णधारपद मिळणं ही होती. मुंबई फ्रेंचायझीने ही अट मान्य केली आणि पाच वेळा मुंबई इंडियन्सला आपल्या नेतृत्वात चॅम्पियन बनवणाऱ्या रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून बाजूला करण्यात आलं. हा निर्णय सर्वांनाच धक्का देणारा होता, ज्यामुळे मुंबई इंडियन्सची मॅनेजमेंट आणि हार्दिक पांड्याला फॅन्सच्या रोषाला सुद्धा सामोरं जावं लागलं.
हार्दिक पांड्याने त्याची जुनी फ्रेंचायझी असलेल्या गुजरात टायटन्समध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, तिथे सुद्धा त्याने कर्णधारपद मिळावं म्हणून अट ठेवली. मात्र गुजरात टायटन्सच्या मॅनेजमेंटने ही अट मान्य केली नाही. याचं सर्वात मोठं कारण शुभमन गिल हा आता टीम इंडियाचा वनडे आणि टेस्ट कर्णधार सुद्धा आहे. सोबतच त्याच्या नेतृत्वात गुजरात टायटन्सचं मागील काही वर्षातील प्रदर्शन सुद्धा दमदार राहिलंय.
आयपीएल 2024 नंतर शुभमन गिल आणि हार्दिक पांड्या या दोघांच्या नेतृत्वात त्यांच्या संघाच्या परफॉर्मन्सवर नजर फिरवली तर शुभमनने गुजरात टायटन्सचं नेतृत्व सांभाळल्यापासून शुभमन गिलने 43 पैकी 24 सामने जिंकले. तर त्याने आपल्या नेतृत्वात संघाला आयपीएल 2026 च्या फायनलपर्यंत सुद्धा पोहोचवलं.
तर दुसरीकडे हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्स संघाने 33 पैकी 14 सामने जिंकले. त्याच्या नेतृत्वात चॅम्पियन मुंबईचा संघ हा प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी स्ट्रगल करताना दिसला.