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6,6,0,6,6... गुरनुर ब्रारने शेवटच्या षटकात गोलंदाजाला रडवलं! देवदत्त पडिक्कल बाद करण्यात श्रीलंका अपयशी

देवदत्त पडिक्कलच्या शतकामुळे भारताने जोरदार पुनरागमन करत श्रीलंकेला बॅकफूटवर ढकलले. तर शेवटचे काही ओव्हर शिल्लक असताना भारताचा अष्टपैलू गुरनुर ब्रार फलंदाजीला आला होता त्याने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांनाच चकीत केले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 08, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:08 PM IST
6,6,0,6,6... गुरनुर ब्रारने शेवटच्या षटकात गोलंदाजाला रडवलं! देवदत्त पडिक्कल बाद करण्यात श्रीलंका अपयशी
Image Credit: देवदत्त पडिक्कल आणि गुरनूर ब्रारची दमदार खेळी! (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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