/6,6,0,6,6... गुरनुर ब्रारने शेवटच्या षटकात गोलंदाजाला रडवलं! देवदत्त पडिक्कल बाद करण्यात श्रीलंका अपयशी

IND vs SL : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सराव सामन्याचा आज दुसरा दिवस पार पडला. या सामन्यात भारताच्या संघाने कमालीची फलंदाजी केली, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 90 ओव्हरमध्ये 6 विकेट्स गमावून 356 धावा केल्या आहेत. दुसऱ्या दिनाच्या समाप्तीनंतर भारताचा संघ आता फक्त श्रीलंकेविरुद्ध फक्त 6 धावा मागे आहे. या सामन्यामध्ये देवदत्त पडिक्कलच्या शतकामुळे भारताने जोरदार पुनरागमन करत श्रीलंकेला बॅकफूटवर ढकलले. तर शेवटचे काही ओव्हर शिल्लक असताना भारताचा अष्टपैलू गुरनुर ब्रार फलंदाजीला आला होता त्याने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांनाच चकीत केले. त्याने केलेल्या कामगिरीचे आता सर्वजण कौतुक करत आहेत.
दिवसाचा शेवट गुरनूर ब्रारच्या नावावर झाला. तुम्हाला वाटत असेल की त्याने गोलंदाजीने काहीतरी अद्भुत केले असेल. तर त्याचे उत्तर हे नाही, या वेगवान गोलंदाजाने बॅटने कहरच केला. क्षणभरासाठी असे वाटले की, भारतीय क्रिकेटचा युवा सनसनाटी खेळाडू, वैभव सूर्यवंशी, मैदानावर आहे. दिवसाच्या शेवटच्या षटकात गुरनूरचा स्फोटक फॉर्म दिसून आला, जेव्हा त्याने चार शानदार षटकार ठोकले. त्याची अशी फलंदाजी पाहून, भारतीय ड्रेसिंग रूममधील प्रशिक्षकांपासून ते खेळाडूंपर्यंत सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. त्याने केलेल्या या फटकेबाजीनंतर सोशल मिडियावर त्याचे जोरदार कौतुक होत आहे.
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भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेपूर्वी कोलंबोमध्ये तीन दिवसीय सराव सामना खेळला जात आहे. हा सामना भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यात आहे. आज सामन्याचा दुसरा दिवस असून, श्रीलंका इलेव्हनने 363/8 धावांवर आपला डाव घोषित केला आहे. भारत फलंदाजी करत आहे. काल दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांसाठी अनुकूल ठरली. यशस्वी जैस्वालच्या रूपाने भारताला पहिला धक्का बसला. त्याने दोन चेंडूंचा सामना केला आणि विश्व फर्नांडोच्या गोलंदाजीवर शून्यावर बाद झाला. देवदत्त पडिक्कलने आधीच अर्धशतक पूर्ण केले आहे.
केएल राहुल 40 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. भारताची धावसंख्या 150 च्या पुढे गेली आहे. देवदत्त पडिक्कल 103 धावांवर फलंदाजी करत असताना निवृत्त झाला होता. आता तो पुन्हा फलंदाजीसाठी परतला आहे. पडिक्कलच्या निवृत्तीनंतर, ऋषभ पंतही 5 चेंडूंमध्ये 2 धावा करून फर्नांडोच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. भारत अजूनही खूप मागे आहे. ध्रुव जुराईल 1 (9) धावांवर मेंडिसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. भारताची धावसंख्या 250 च्या पुढे गेली आहे. रवींद्र जडेजा अर्धशतक झळकावून निवृत्त झाला. मानव सुथार 41 धावांवर बाद झाला. मध्य प्रदेशचा अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैन खेळपट्टीवर दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला.