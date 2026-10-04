/सिराज थोडक्यात वाचला! गुरनूर ब्रारचा थ्रो पाहून रोहित आणि विराटही घाबरले, नेमकं काय घडलं? Video

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात तीन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली गेली. या सीरिजमध्ये टीम इंडियाने पहिले दोन सामने जिंकले तर वेस्ट इंडिजने शनिवारी झालेला तिसरा वनडे सामना जिंकला. ज्यामुळे टीम इंडियाने 2-0 ने सामना जिंकला. तिसऱ्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडीजसमोर टीम इंडियाने विजयासाठी 352 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात. वेस्ट इंडिजला यश आलं आणि त्यांनी 5 विकेटने सामना जिंकला. या सामन्यात मोहम्मद सिराजने टीम इंडियाला पहिली विकेट मिळवून दिली, मात्र दरम्यान गुरनूर ब्रारचा एक थ्रो मोहम्मद सिराजला लागता लागता राहिला, अन्यथा मैदानावर मोठी दुखापत घडली असती. सदर घटना पाहून रोहित आणि विराट सुद्धा काही क्षण घाबरले, मात्र त्यानंतर प्रसंग पाहून त्यांना हसू आवरलं नाही.
मोहम्मद सिराजने वेस्ट इंडिजच्या जॉन कॅम्पबेलची विकेट घेऊन भारताला गोलंदाजीत पहिलं यश मिळवून दिलं. पाचव्या ओव्हरला सिराजने ही विकेट घेतली. यानंतर सिराजला पुन्हा सातव्या ओव्हरला गोलंदाजी दिली गेली. या ओव्हरच्या पाचव्या बॉलवर पाकिस्तानचा फलंदाज अमीर जांगूने एक धाव घेतली. पुढे टाकलेल्या बॉलवर अमीर जांगूने गोलंदाजाच्या डावीकडे फटका मारला आणि बॉल मिडऑफच्या दिशेने गेला. यावेळी त्याने वेगाने एक धाव पूर्ण केली, दरम्यान गुरनूर ब्रारने विकेटच्या दिशेने थ्रो केला, मात्र त्यामध्ये मोहम्मद सिराज होता. बॉल सिराजला लागणार तेवढ्यात त्याने बचावासाठी सिराज खाली वाकला आणि बॉल त्याला लागण्यापासून थोडक्यात हुकला. मात्र हा प्रसंग पाहून क्षणभर सगळेच घाबरले, कारण हा बॉल थ्रो मोहम्मद सिराजला लागला असता तर मोठा अनर्थ झाला असता. मात्र प्रसंगावधान दाखवल्याने मोहम्मद सिराज वाचला. मात्र यानंतर मैदानावरील सर्व खेळाडू हसू लागले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Duck, cover, and laugh it off!Star Sports (StarSportsIndia) October 3, 2026
A throw from GurnoorBrar had MohammedSiraj taking evasive action on the ground, leaving RohitSharma and ViratKohli in splits! INDvWI 3rd ODI | LIVE NOW https://t.co/Ezs0MCHZMR pic.twitter.com/GCvtKAEoQ8
टीम इंडियाने तिसरा सामना गमावला मात्र वनडे सीरिज 2-1 ने आघाडी मिळवून जिंकली. टॉस जिंकून कर्णधार शुभमन गिलने भारतासाठी प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी पहिल्या दोन सामन्यात भारतासाठी शतक आणि द्विशतक करणारा शुभमन गिल तिसऱ्या सामन्यात मात्र फेल ठरला. तर विराट कोहली शुन्य धावांवर बाद झाला. मात्र रोहित शर्माने 92, केएल राहुलने शतक ठोकून 129 तर ऋतुराज गायकवाडने अर्धशतकीय खेळी केली. टीम इंडियाने 7 विकेट गमावून 351 धावा केल्या. विजयासाठी मिळालेलं 352 धावांचं आव्हान वेस्ट इंडिजने 5 विकेट राखून पूर्ण केलं. शेय होपने 162 धावा केल्या तसेच वेस्ट इंडिजच्या इतर फलंदाजांनी सुद्धा जबरदस्त कामगिरी केली. टीम इंडियाकडून नमन धीर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव इत्यादींनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.