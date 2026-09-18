/जिम्नॅस्ट प्रणती नायक आणि पुरुष प्रशिक्षकाला एकाच खोलीत ठेवले, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गोंधळ! वाचा संपूर्ण प्रकरण

मागील काही दिवसांपासून आशियाई गेम्सच्या संदर्भात अनेक वाद पाहायला मिळाले आहेत, भारताचे काही खेळाडू हे जपानला स्पर्धेसाठी पोहोचले आहेत. जपानच्या मॅनेजमेंटबद्दल अनेक वाद सुरु आहेत, काही दिवसांपूर्वी अनेक वृतांनी माहिती दिली होती की जपानमध्ये स्पर्धेसाठी आलेल्या खेळाडूंना खाली झोपावे लागले होते. 17 सप्टेंबर रोजी गुरुवारी पथकाच्या बाबतीत एक मोठा निष्काळजीपणा पाहायला मिळाला. टीम इंडियाची स्टार महिला जिम्नॅस्ट प्रणिता नायक आणि तिचे पुरुष प्रशिक्षक अशोक मिश्रा यांच्यासोबत झालेली घटना सध्या चर्चेत आहे. आता नक्की झाले काय हे सविस्तर वाचा.
जपानमध्ये सुरु होणाऱ्या आशियाई गेम्सआधी मोठा गोंधळ पाहायला मिळत आहे, आयोजकांनी स्टार भारतीय महिला जिम्नॅस्ट प्रणिता नायक आणि तिचे पुरुष प्रशिक्षक अशोक मिश्रा यांना एका क्रूझ शिपवर एकच खोली दिली. यामुळे मध्यरात्री गोंधळ निर्माण झाला. तथापि, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (IOA) नंतर मध्यरात्रीच हे प्रकरण सोडवले. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर प्रकरण वाचा.
भारतीय महिला जिम्नॅस्ट प्रणती नायक आणि जिम्नॅस्टिक्स प्रशिक्षक अशोक मिश्रा आणि त्याची टीम ही भारतातून स्पर्धेसाठी जपानला पोहोचले. 30 तासाहून अधिक विमान प्रवास केल्यानंतर अधिकच्या लांब आणि थकव्या प्रवासानंतर खेळाडू नायोगा येथे पोहोचले. तेथे पोहोचल्यानंतर भारताच्या खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. जिम्नॅस्ट प्रणती नायक आणि जिम्नॅस्टिक्स प्रशिक्षक अशोक मिश्रा यांना एकच खोली देण्यात आली आणि ते पाहून सर्वांनाच धक्का बसला होता. काही तास हा प्रश्न सुटला आणि पोहोचल्यानंतर तात्काळ याचा निषेध केला आणि स्वतंत्र खोल्यांची मागणी देखील केली. यावेळी मध्यरात्री भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने (IOA) यात हस्तक्षेप केला.
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पहाटे दीड वाजेपर्यत IOA ने त्यांना वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये हलवले. मात्र, प्रकरण इथेच संपले नाही. या घटनेमुळे आणखी एक गदारोळ झाला. जेव्हा प्रशिक्षक अशोक मिश्रा दुसऱ्या खोलीच्या चाव्या घेण्यासाठी हॉटेलमध्ये गेले, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की नोंदवहीमधून त्यांचे बुकिंग गायब आहे. प्रशिक्षकांना पहाटे 1 ते 2 च्या दरम्यान सुमारे 45 मिनिटे बाहेर बसावे लागले. नंतर, तपासात असे उघड झाले की नोंदवहीमध्ये त्यांचे नाव चुकीचे लिहिले गेले होते. 'मिश्र' (MISHRA) मधील 'आय' (I) हे अक्षर गहाळ होते आणि त्यांचे नाव 'एमएसएचआरए' (MSHRA) असे नोंदवले गेले होते, ज्यामुळे प्रणालीला त्यांचे नाव शोधता येत नव्हते.