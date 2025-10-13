English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेत्याच्या मुलासोबत झाला पंगा, एका रात्रीत टीम इंडियातून गायब झाला स्टार क्रिकेटर

असे अनेक स्टार क्रिकेटर आहेत जे अचानकपणे टीम इंडियातून गायब झाले. ज्यांनी एकेकाळी टीम इंडिया सामन्यात अतिशय कठीण स्थितीत असताना जबरदस्त खेळी करून विजय मिळवून दिला होता. 

पूजा पवार | Updated: Oct 13, 2025, 07:59 PM IST
Cricket News : आज अशा एका खेळाडूचा वाढदिवस आहे ज्याची फलंदाजी पाहून तो भविष्यात टीम इंडियाची (Team India) भिंत बनेल असं मानलं जातंय, मात्र आज त्याच खेळाडूचं नाव क्रिकेट जगतातून गायब झालं आहे. आम्ही बोलतोय 13 ऑक्टोबर 1993 ला आंध्र प्रदेशच्या ककिंदा शहरात जन्मलेल्या हनुमा विहारीची, त्याचा आज 32 वा वाढदिवस आहे. 

कधी खेळला होता शेवटचा सामना? 

देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये धावांचा डोंगर रचणाऱ्या हनुमा विहारीला 2018 मध्ये भारतीय टेस्ट संघात स्थान मिळालं. चांगल्या टेक्निक आणि क्रीजवर संघासाठी पाय रोवून फलंदाजीसाठी उभा राहायचा. हनुमा विहारीला राहुल द्रविडचा उत्तराधिकारी म्हटलं जायचं. 2021 मधील सिडनी टेस्ट कोण विसरू शकत नाही ज्यात टीम इंडियाला पराभवाचा धोका होता. हनुमा विहारी तेव्हा हॅमस्ट्रिंग इंजरीमुळे त्रस्त होता पण त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या भेदक फलंदाजीचा सामना केला आणि टीम इंडियाला पराभवापासून वाचवलं. पण असं असूनही 2022 नंतर हनुमा विहारीला कधीच टीम इंडियात संधी मिळाली नाही. 

नेत्याच्या मुलाशी पंगा पडला भारी?

2024 मध्ये रणजी ट्रॉफीच्या सामन्यात हनुमा विहारीने आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघावर आरोप लावला होता. हनुमाने सोशल मीडियावर त्याच्यावर कर्णधारपद सोडण्यासाठी दबाव आणल्याबद्दलची त्याची कहाणी सांगितली होती. विहारीने त्याचा सह खेळाडू पारुध्वी राजवर आरोप केला होता की, एका सामन्यादरम्यान त्याने पारुध्वीला ओरडल्यानंतर त्याच्या YSR काँग्रेस पक्षाचे नेते असलेल्या वडिलांनी हनुमा विहारीला कर्णधारपदावरून कसे काढून टाकले. हनुमा विहारीने सोशल मीडियावर एक पत्र अपलोड केले होते ज्यावर १५ खेळाडूंनी स्वाक्षरी केली होती आणि त्याचे समर्थ केले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राज्य क्रिकेट अधिकाऱ्यांवरील टीकेनंतर हनुमा त्यांच्या निशाण्यावर आला. त्यानंतर, त्याचे नाव कधीही भारत अ संघात आले नाही आणि कोणत्याही निवड बैठकीत त्याच्या नावाची चर्चा देखील झाली नाही.

हेही वाचा : पाकिस्तानात खरं बोलणं महागात पडलं! अरशद नदीमच्या प्रशिक्षकावर आजीवन बंदीची कारवाई, नेमकं प्रकरण काय?

 

जिंकला होता अंडर 19 वर्ल्ड कप : 

2010 मध्ये हनुमा विहारीने हैदराबाद सोबत आपल्या करिअरला सुरुवात केली होती. परंतु 2016 मध्ये तो आंध्र प्रदेशला गेला. खूप संघर्ष केल्यावर त्याला इंडिया ए टीम मध्ये 2017 ला स्थान मिळालं. 2012 मध्ये उन्मुक्त चंदच्या वर्ल्ड कप विजेत्या अंडर-19 संघाचा हनुमा भाग होता. 

FAQ : 

हनुमा विहारीचा जन्म कधी आणि कुठे झाला? त्याचा आजचा वय काय?
उत्तर: हनुमा विहारीचा जन्म १३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी आंध्र प्रदेशच्या ककिंडा शहरात झाला. आज (१३ ऑक्टोबर २०२५) त्याचा ३२ वा वाढदिवस आहे. क्रिकेटप्रेमींमध्ये त्याला भविष्यातील 'भिंत' (राहुल द्रविडचा उत्तराधिकारी) म्हणून ओळखलं जातं.

२०२१ च्या सिडनी टेस्टमध्ये हनुमा विहारीची भूमिका काय होती?
उत्तर: सिडनी टेस्टमध्ये भारताला पराभवाचा धोका होता. हॅमस्ट्रिंग इंजरी असूनही विहारीने क्रीजवर पाय रोवून फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाच्या भेदक गोलंदाजीचा सामना केला. त्याने ऋषभ पंतसोबत भागीदारी करून भारताला ड्रॉ करून पराभवापासून वाचवलं, जे क्रिकेटप्रेमी कधीच विसरू शकत नाहीत.

 २०२४ मध्ये रणजी ट्रॉफी वाद काय होता आणि त्याचा परिणाम काय झाला?
उत्तर: रणजी ट्रॉफीमध्ये विहारीने आंध्र प्रदेश संघावर आरोप केले की, सहखेळाडू पारुध्वी राजच्या वडिलांनी (YSR काँग्रेस पक्षाचे नेते) कर्णधारपद सोडण्यासाठी दबाव आणला. विहारीने सोशल मीडियावर १५ खेळाडूंच्या स्वाक्षरी असलेलं पत्र अपलोड केलं. राज्य क्रिकेट अधिकाऱ्यांवरील टीकेनंतर त्याचं नाव भारत अ संघात किंवा निवड बैठकीत येईना, ज्यामुळे त्याचं करिअर प्रभावित झालं.

