'हा' दिग्गज क्रिकेटपटू पडला होता 'ड्रीम गर्ल'च्या प्रेमात! हेमा मालिनीवरच प्रेम जाहीरपणे केलं होतं व्यक्त

Srinivas Venkataraghavan Hema Malini Story: आज 21 एप्रिल रोजी अशा एका दिग्गज भारतीय क्रिकेटपटूचा वाढदिवस आहे ज्याला कधी काळी अभिनेत्री हेमा मालिनीवर प्रेम जडलं होतं. हा खेळाडू म्हणजे श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन! श्रीनिवासराघवन (Srinivasaraghavan Venkataraghavan) या भारतीय माजी क्रिकेटपटूने एकदा सार्वजनिकपणे बॉलिवूडची ड्रीम गर्ल हेमा मालिनीबद्दलचा भावना जाहीर केल्या होत्या. बॉलिवूडमध्ये ‘ड्रीम गर्ल’ म्हणून ओळखली जाणारी हेमा मालिनी (Hema Malini) ही केवळ चित्रपटसृष्टीतील स्टार नव्हती, तर त्या काळातील अनेक दिग्गज व्यक्तींना भुरळ घालणारी व्यक्ती होती. तमिळ ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या हेमा मालिनी यांनी अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या सौंदर्याबरोबरच अभिनय कौशल्यामुळे त्या लवकरच प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करू लागल्या. त्यांच्या सौंदर्याची भुरळ आजही अनेकांना पडते. चला आज क्रिकेटपटू श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन यांच्या आणि हेमा मालिनी यांच्याविषयी जाणून घेऊयात...
त्या काळात राजेश खन्ना आणि अमिताभ बच्चन यांसारखे अनेक सुपरस्टारही हेमा मालिनी यांच्या सौंदर्याचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे चाहते होते. तरीही, हेमा यांनी अभिनेते धर्मेंद्र यांच्यासोबत आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेतला. 1980 साली त्यांनी धर्मेंद्र यांच्याशी विवाह केला. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक वळणं आली होती. जितेंद्र यांच्यासोबत त्यांच्या लग्नाची चर्चा जोरात होती. दोन्ही कुटुंबांची तयारीही होती, पण हेमा मालिनींच्या मनात धर्मेंद्र होते. हे लक्षात घेऊन जितेंद्र यांनी मागे हटण्याचा निर्णय घेतला. हेमा मालिनींच्या आई जया लक्ष्मी यांना सुरुवातीला हा निर्णय पसंत नव्हता. त्यांना वाटत होते की मुलीने जितेंद्र यांच्याशीच विवाह करावा. पण शेवटी हेमा यांनी स्वतःची निवड कायम ठेवली.
आजही हेमा मालिनी यांचे नाव भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री म्हणून आदराने घेतले जाते. अभिनय, सौंदर्य आणि वैयक्तिक निर्णय यांचा सुंदर समतोल साधत त्यांनी आपली वेगळी ओळख कायम ठेवली आहे. हेमा मालिनी केवळ चित्रपटसृष्टीचीच स्वप्नसुंदरी नव्हती, तर एका महान क्रिकेटपटूचीही होती, ज्याने त्याच्याबद्दलचे आपले प्रेम जाहीरपणे व्यक्त केले होते.
बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार हेमा मालिनी या केवळ चित्रपटसृष्टीचीच नव्हे, तर महान क्रिकेटपटू श्रीनिवासराघवन व्यंकटराघवन यांच्याही 'ड्रीम गर्ल' होत्या. विशेष गोष्ट अशी की, हेमा मालिनींप्रमाणेच व्यंकटराघवन हे सुद्धा अय्यंगार तमिळ होते. दिग्गज क्रिकेटर श्रीनिवास वेंकटराघवन एकदासर्वांसमोर म्हणाले होते की ते, हेमा मालिनीच्या सौंदर्याने मंत्रमुग्ध झाले आहेत. त्यांच्या मते, हेमा मालिनींच्या व्यक्तिमत्त्वात आणि आकर्षणात काहीतरी वेगळेच होते, ज्यामुळे ते त्यांच्याकडे विशेष ओढले गेले.
मात्र ही भावना एकतर्फीच राहिली. पुढे ही गोष्ट पुढे सरकण्याआधीच हेमा मालिनी यांनी धर्मेंद्र यांच्यासोबत लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या आयुष्यात नवे पर्व सुरू झाले.