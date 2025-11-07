Mumbai Indians: मुंबई इंडियन्सकडे एक दुर्दैवी खेळाडू, त्याने अर्धशतक केले तर संघ हरतो! कोण आहे हा?

Birthday Sepical: आयपीएल 2025 (IPL 2025) मध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी सातत्याने चढउतारांची राहिली आहे. घरच्या वानखेडेच्या मैदानावर झालेल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने मुंबईला 12 धावांनी हरवले. IPL इतिहासात पाच वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या मुंबईसाठी हा या हंगामातील चौथा पराभव होता. पराभवाचे कारण अनेक असतील, पण या सामन्यानंतर सोशल मीडियावर आणि क्रिकेट वर्तुळात एक वेगळंच समीकरण चर्चेत येऊ लागलं तिलक वर्मा जेव्हा अर्धशतक ठोकतो, तेव्हा मुंबई इंडियन्स जिंकतच नाही. तिलक वर्माचा 08 नोव्हेंबर रोजी वाढदिवस असतो. त्या निमित्ताने ही स्टोरी जाणून घेऊयात...
सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना आरसीबीने 222 धावांचा डोंगर उभा केला. लक्ष्य मोठे होते आणि मुंबईची सुरुवात ढिसाळ. फक्त 79 धावांच्या आत 3 गडी परतले. प्रचंड दबावाच्या परिस्थितीत तिलक वर्मा मैदानात आला. याआधीच्या सामन्यात संथ फलंदाजीनंतर त्याला ‘रिटायर्ड आउट’ व्हावं लागलं होतं. त्यामुळे यावेळी त्याच्यावर मोठा दबाव होता. पण तिलकने परिस्थिती ओळखून अत्यंत आक्रमक आणि स्मार्ट फलंदाजी करत फक्त 26 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने 29 चेंडूंमध्ये 56 धावा केल्या.
ही खेळी प्रेक्षकांसाठी आणि टीमसाठी आशेचा किरण ठरू शकली असती. पण मुंबईच्या उर्वरित फलंदाजांनी साथ दिली नाही आणि टीम लक्ष्याच्या 12 धावा आधीच थांबली.
हे फक्त एका सामन्यात घडले असे नाही. IPL मध्ये तिलक वर्माने आतापर्यंत 7 वेळा अर्धशतक ठोकले आहे. पण आश्चर्य म्हणजे त्या सातही सामन्यांत मुंबई इंडियन्सला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.
2025 साली हे पहिल्यांदा घडत नाही. IPL मध्ये तिलकने आतापर्यंत 7 अर्धशतके झळकावली आहेत आणि सातपैकी एकदाही मुंबई इंडियन्सला विजय मिळालेला नाही.
तिलक वर्मा हा भारतीय क्रिकेटचा अत्यंत आशादायक तारा आहे. IPL मध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केल्यानंतर त्याने टीम इंडियामध्येही प्रवेश मिळवला. एवढंच नव्हे तर कमी सामन्यांत दोन आंतरराष्ट्रीय शतकेही झळकावली. मात्र मुंबई इंडियन्सच्या संदर्भात एक विचित्र गोष्ट दिसून येते की, तिलक फॉर्ममध्ये असला तरी टीम जिंकत नाही.
यामुळे तिलकची वैयक्तिक कामगिरी दमदार असली, तरी सामन्याचा निकाल मात्र मुंबईच्या बाजूने वळत नाही.
तिलक वर्मा हा नक्कीच टॅलेंटेड फलंदाज आहे. IPL मधून चमकून त्याने टीम इंडियामध्येही जागा मिळवली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तर त्याने दोन शतकेही झळकावली आहेत. मात्र मुंबई इंडियन्सच्या संदर्भात त्याची फॉर्म आणि टीमचा निकाल यांचं समीकरण नेहमी उलटं दिसतं.