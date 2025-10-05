English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Washington Sundar Birthday: हिंदू असूनही असं नाव का? वॉशिंगटन सुंदरच्या नावामागचं किस्सा जाणून घ्या

Happy Birthday Washington Sundar: युवा भारतीय खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर 5 ऑक्टोबर रोजी त्याचा 26वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या तरुण खेळाडूने खूप कमी वेळात भारतीय संघात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. वॉशिंग्टन सुंदरच्या नावामागे एक रंजक कथा आहे.  जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 5, 2025, 07:21 AM IST
Washington Sundar Birthday: हिंदू असूनही असं नाव का? वॉशिंगटन सुंदरच्या नावामागचं किस्सा जाणून घ्या

Washington Sundar is hindu then why was this name given to him: भारतीय क्रिकेटमधील नवे चेहरे, नव्या कहाण्या नेहमीच लोकांना आकर्षित करतात. आज भारतीय संघातील डावखुरा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चर्चेत आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याने आपली फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही आघाड्यांवर दमदार छाप टाकली आहे. पण सुंदरच्या नावाने अनेकदा चाहत्यांना गोंधळात टाकलं आहे. हिंदू कुटुंबात जन्मलेला असूनही त्याचं नाव ‘वॉशिंगटन’ का? यामागे नेमकी काय कहाणी आहे? चला आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्ताने ( Washington Sundar Birthday) त्याच्या नावामागची कथा जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

वडिलांचं अपूर्ण स्वप्न

सुंदरचे वडील एम. सुंदर हे स्वतःही चांगले क्रिकेटपटू होते. पण तमिळनाडूच्या मुख्य संघात त्यांना कधी स्थान मिळालं नाही. त्यांच्या कारकिर्दीला फार मोठं यश लाभलं नाही. मात्र, क्रिकेटबद्दलची आवड आणि मेहनत मात्र त्यांनी कधीच कमी केली नाही. लहानपणी क्रिकेट खेळताना त्यांना एका खास व्यक्तीचा आधार मिळाला, ज्यामुळे त्यांचं आयुष्यच बदललं.

निवृत्त आर्मी ऑफिसरचा आधार

एम. सुंदर ज्या स्टेडियमवर सरावासाठी जात असत, तिथे एक निवृत्त आर्मी ऑफिसर नेहमी हजेरी लावत असे. तो मुलं खेळताना पाहत असे. त्यात एम. सुंदरची प्रतिभा त्याला भावली. सुंदर गरीब कुटुंबातून आलेला असल्याने किट्स, शाळेचा खर्च, खेळावरील खर्च त्याच्यासाठी खूप अवघड होतं. त्या ऑफिसरने सुंदरला मदतीचा हात दिला. त्याने सुंदरला किट दिली, शाळेत सोडणं-आणणं स्वतःच्या सायकलवरून केलं आणि शिक्षणातही मदत केली. एका गरीब मुलाला खेळाडू बनवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न एम. सुंदरसाठी आयुष्यभर विसरण्यासारखा नव्हता.

नावामागची प्रेरणा

या उदार मनाच्या ऑफिसरचं नाव होतं  पी. डी. वॉशिंगटन. 1999 साली त्यांचं निधन झालं. त्याच वर्षी एम. सुंदर यांच्या घरी मुलगा जन्माला आला. सुरुवातीला त्यांनी मुलाचं नाव ‘श्रीनिवासन’ ठेवलं. पण लगेचच त्यांना वाटलं  ज्या व्यक्तीने आपल्या गरिबीच्या काळात साथ दिली, त्याचं ऋण फेडण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. म्हणूनच त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव ठेवलं  वॉशिंगटन सुंदर. हे नाव केवळ मुलाची ओळख बनलं नाही, तर कृतज्ञतेचं प्रतीक ठरलं.

नावामागची भावना

आज जेव्हा वॉशिंगटन सुंदर भारतीय संघासाठी खेळतो, तेव्हा चाहत्यांना त्याचं नाव वेगळं वाटतं. काहींना ते ख्रिश्चन शैलीचं वाटतं, काहींना परदेशी. पण प्रत्यक्षात त्यामागे आहे एक संवेदनशील आणि प्रेरणादायी कहाणी. वडिलांच्या आयुष्यात ज्यांनी निःस्वार्थपणे आधार दिला, त्यांची आठवण म्हणून मुलाला दिलेलं हे नाव आहे.

खेळासोबत कृतज्ञतेची कहाणी

सुंदरच्या नावामागची ही कहाणी सांगते की, एखादं नाव हे फक्त ओळख नाही, तर त्यामध्ये इतिहास, त्याग आणि ऋण फेडण्याची भावना दडलेली असते. एका आर्मी ऑफिसरच्या मदतीमुळे सुरू झालेली कहाणी आज भारतीय संघातील या तरुण ऑलराउंडरपर्यंत पोहोचली आहे.

 

आज वॉशिंगटन सुंदर जेव्हा मैदानावर बॅट फिरवतो किंवा फिरकी टाकतो, तेव्हा त्याच्या नावामागची ही कृतज्ञतेची कथा त्याला आणखी खास बनवते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
washington Sundarteam indiabirthday

इतर बातम्या

म्हाडा प्रमाणे आता BMC मुंबईत घरांची लॉटरी काढणार? 70000000...

मुंबई बातम्या