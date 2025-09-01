English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ललित मोदीवर भडकला हरभजन सिंह, 'थप्पड कांड' च्या Video लीक प्रकरणी दिली अशी प्रतिक्रिया

Habhajan Singh On Lalit Modi : ललित मोदीने हरभजन आणि श्रीसंतमध्ये 2008 रोजी झालेल्या  'थप्पड कांड' चा व्हिडीओ रिलीज केला. ह्यावरून हरभजन सिंह भडकला असून त्याने ललित मोदीला खरेबोल सुनावले आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Sep 1, 2025, 03:29 PM IST
ललित मोदीवर भडकला हरभजन सिंह, 'थप्पड कांड' च्या Video लीक प्रकरणी दिली अशी प्रतिक्रिया
(Photo Credit : Social Media)

Habhajan Singh On Lalit Modi : आयपीएल 2008 मध्ये हरभजन सिंह (Harbahjan Singh) आणि श्रीसंत (Sreesanth) यांच्यात आयपीएलमदरम्यान झालेल्या 'थप्पड कांड' ची खूप चर्चा झाली होती. या घटनेनंतर दोघांमधील संबंध ताणले गेले होते. मात्र आता जेव्हा हरभजन आणि श्रीसंतमध्ये सर्वकाही ठीक झालं असताना ललित मोदीने दोघांमधील या वादाचं व्हिडीओ फुटेज समोर आणलं आहे. प्रकरण निवळत असताना तब्बल 17 वर्षांनी ललित मोदीने समोर आणलेल्या या व्हिडीओमुळे माजी गोलंदाज हरभजन सिंह भडकला आहे. 

काय म्हणाला हरभजन सिंह?

हरभजन सिंहने इंस्टेंट बॉलीवुडशी बोलताना म्हटले की, 'ज्या प्रकारे हा व्हिडीओ लीक करण्यात आला ते चुकीचे आहे. असं व्हायला नको होतं. यामागे त्यांचा स्वार्थ असू शकतो. 18 वर्षांपूर्वी जे झालं ते लोक विसरले आहेत आणि हे लोकांना त्याची पुन्हा आठवण करून देत आहेत. जे काही झालं, त्याबद्दल मला वाईट वाटतंय. आम्ही खेळत होतो आणि प्रत्येकाच्या मनात काहीतरी चाललं होतं. चुका झाल्या आणि आम्हाला त्याची लाजही  वाटते.'

हरभजन सिंहने मागितली माफी :

हरभजन सिंहने पुन्हा एकदा माफी मागितली आणि म्हटले की त्यांनी चूक केली आहे. हरभजन सिंहने सांगितले की, 'हो, व्हिडीओ व्हायरल होतोय. ही एक दुर्दैवी घटना होती आणि मी अनेकदा सांगितले आहे की मी चूक केली आहे. माणसे चुका करतात आणि मीही चूक केली आहे. मी पुन्हा चूक केल्यास मला क्षमा करावी अशी मी भगवान गणेशाला प्रार्थना केली आहे'. 

ललित मोदी व्हिडीओ दाखवताना काय म्हणाला?

वर्ष 2008 मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स 11 पंजाबमध्ये झालेल्या एका सामन्यादरम्यान हरभजन सिंहने वेगवान गोलंदाज एस श्रीसंतच्या खानाखाली वाजवली होती. ज्याला 'थप्पड कांड' किंवा 'थप्पड गेट' म्हणून ओळखले जाते. आयपीएलचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी हरभजन आणि श्रीसंत यांच्यातील घटनेचे न पाहिलेले फुटेज प्रसिद्ध केले आहे. ललित मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधार मायकेल क्लार्कसोबत Beyond23 क्रिकेट पॉडकास्टवर हे फुटेज शेअर केले आहे.

ललित मोदीने या घटनेचा व्हिडीओ दाखवण्यापूर्वी म्हटले की, 'खेळ संपला होता, कॅमेरा बंद झाले होते. माझा एक सिक्योरिटी कॅमेरा सुरु होता. त्याने श्रीसंत आणि हरभजन सिंहमध्ये झालेली घटना कॅप्चर केली. यात दिसले की कशाप्रकारे भज्जीने त्याला कानाखाली मारली. मी हा व्हिडीओ बाहेर रिलीज केला नव्हता'.  

FAQ : 

या व्हिडीओ फुटेजमुळे हरभजन सिंह का भडकला?

हरभजन सिंहला या व्हिडीओ फुटेजमुळे राग आला कारण त्याला वाटले की, 18 वर्षांपूर्वीची घटना आता लोक विसरले आहेत आणि पुन्हा ती समोर आणणे चुकीचे आहे. त्याने असेही सुचवले की, हा व्हिडीओ लीक करण्यामागे काही स्वार्थ असू शकतो.

हरभजन सिंहने या व्हिडीओ फुटेजबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?

हरभजन सिंहने इंस्टेंट बॉलीवुडशी बोलताना सांगितले की, हा व्हिडीओ लीक करणे चुकीचे आहे आणि यामागे स्वार्थ असू शकतो. त्याने म्हटले की, 18 वर्षांपूर्वीची घटना लोक विसरले आहेत, आणि अशा प्रकारे पुन्हा आठवण करून देणे योग्य नाही. त्याने या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला आणि सांगितले की, चुका झाल्या आणि त्याला त्याची लाज वाटते.

 आयपीएल 2008 मधील हरभजन सिंह आणि श्रीसंत यांच्यातील 'थप्पड कांड' काय होते?

2008 मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि किंग्स 11 पंजाब यांच्यातील एका सामन्यादरम्यान हरभजन सिंहने वेगवान गोलंदाज एस. श्रीसंत यांना कानाखाली मारली होती. या घटनेला 'थप्पड कांड' किंवा 'थप्पड गेट' म्हणून ओळखले जाते. या वादामुळे दोन्ही खेळाडूंमधील संबंध तणावपूर्ण झाले होते.

