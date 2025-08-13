'खून और पानी एक साथ...' एशिया कप 2025 मधील IND vs PAK वर हरभजन सिंगने, मांडले परखड मत

Harbhajan Singh: भारतीय संघ सध्या एशिया कपचा विद्यमान विजेता असला तरी, 9 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या टी20 फॉरमॅटमधील या स्पर्धेत भारत-पाक सामना खेळावा का? यावर मोठा वाद सुरू आहे. वर्ल्ड चॅम्पियन्स ऑफ लिजेंड्स स्पर्धेत पाकिस्तानचा बहिष्कार करणारे माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंह यांनी आता ‘देश प्रथम’ हा संदेश देत, एशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळण्यास विरोध करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
हरभजन यांनी सीमेवर जवान देत असलेल्या बलिदानांची आठवण करून देत, पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या माध्यमांच्या प्रसिद्धीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास नकार द्यावा. “खून आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत. आपल्या जवानांचे बलिदान एवढे मोठे आहे की, त्याच्या तुलनेत एक सामना न खेळणे ही फार छोटी गोष्ट आहे.” असे त्याने टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.
त्याने पुढे सांगितले, “जोपर्यंत सीमा तणावमुक्त होत नाही, तोपर्यंत क्रिकेटसारख्या गोष्टींना काही महत्त्व नाही. सरकारचाही हाच भूमिकेचा दृष्टिकोन आहे. ‘खून आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत.’ देशापुढे कोणताही खेळ किंवा व्यवसाय मोठा नाही. आपले सैनिक आपल्या सुरक्षेसाठी सीमेवर उभे असतात, त्यांचे कुटुंबीय कित्येकदा त्यांना पाहू शकत नाहीत, आणि आपण मात्र खेळ खेळायला जातो, हे योग्य नाही.”
हरभजन यांनी माध्यमांवरही टीका करताना म्हटले की, पाकिस्तानला अनावश्यक प्रसिद्धी देऊ नये. “जेव्हा देशाने पाकिस्तानचा बहिष्कार केला आहे, तेव्हा न्यूज चॅनेल्सनीही त्यांना दाखवणे टाळावे. आग पेटलेली असताना त्यात घी टाकण्यासारखे काम माध्यमांनी करू नये. क्रिकेटपटूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवू नये, त्यांच्या प्रतिक्रिया टीव्हीवर दाखवू नयेत. ” असा त्यांचा स्पष्ट सल्ला होता.
एशिया कप 2025 मध्ये भारत ग्रुप ‘अ’मध्ये ओमान, युएई (मेजबान) आणि पाकिस्तानसोबत आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबरला युएईविरुद्ध, तर पाकिस्तानविरुद्धचा सामना 14 सप्टेंबरला रंगणार आहे. गटातच असल्याने 21 सप्टेंबरला पुन्हा भारत-पाक सामना होण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 28 सप्टेंबरला खेळवला जाणार आहे.