English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'खून और पानी एक साथ...' एशिया कप 2025 मधील IND vs PAK वर हरभजन सिंगने, मांडले परखड मत

 IND vs PAK Asia Cup 2025: जवान घरी परत येत नाहीत आणि आपण क्रिकेट खेळायला जातो? असा थेट प्रश्न हरभजन सिंहने विचारला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 13, 2025, 01:36 PM IST
'खून और पानी एक साथ...' एशिया कप 2025 मधील IND vs PAK वर हरभजन सिंगने, मांडले परखड मत

Harbhajan Singh: भारतीय संघ सध्या एशिया कपचा विद्यमान विजेता असला तरी, 9 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या टी20 फॉरमॅटमधील या स्पर्धेत भारत-पाक सामना खेळावा का? यावर मोठा वाद सुरू आहे. वर्ल्ड चॅम्पियन्स ऑफ लिजेंड्स स्पर्धेत पाकिस्तानचा बहिष्कार करणारे माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंह यांनी आता ‘देश प्रथम’ हा संदेश देत, एशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळण्यास विरोध करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

काय म्हणाला हरभजन?

हरभजन यांनी सीमेवर जवान देत असलेल्या बलिदानांची आठवण करून देत, पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या माध्यमांच्या प्रसिद्धीवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास नकार द्यावा. “खून आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत. आपल्या जवानांचे बलिदान एवढे मोठे आहे की, त्याच्या तुलनेत एक सामना न खेळणे ही फार छोटी गोष्ट आहे.” असे त्याने टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.

सीमेवर गोळीबार सुरू असेपर्यंत...

त्याने पुढे सांगितले, “जोपर्यंत सीमा तणावमुक्त होत नाही, तोपर्यंत क्रिकेटसारख्या गोष्टींना काही महत्त्व नाही. सरकारचाही हाच भूमिकेचा दृष्टिकोन आहे.  ‘खून आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत.’ देशापुढे कोणताही खेळ किंवा व्यवसाय मोठा नाही. आपले सैनिक आपल्या सुरक्षेसाठी सीमेवर उभे असतात, त्यांचे कुटुंबीय कित्येकदा त्यांना पाहू शकत नाहीत, आणि आपण मात्र खेळ खेळायला जातो, हे योग्य नाही.”

माध्यमांवरही केली टीका

हरभजन यांनी माध्यमांवरही टीका करताना म्हटले की, पाकिस्तानला अनावश्यक प्रसिद्धी देऊ नये. “जेव्हा देशाने पाकिस्तानचा बहिष्कार केला आहे, तेव्हा न्यूज चॅनेल्सनीही त्यांना दाखवणे टाळावे. आग पेटलेली असताना त्यात घी टाकण्यासारखे काम माध्यमांनी करू नये. क्रिकेटपटूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवू नये, त्यांच्या प्रतिक्रिया टीव्हीवर दाखवू नयेत. ” असा त्यांचा स्पष्ट सल्ला होता.

कधी होणार आहे स्पर्धा?

एशिया कप 2025 मध्ये भारत ग्रुप ‘अ’मध्ये ओमान, युएई (मेजबान) आणि पाकिस्तानसोबत आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबरला युएईविरुद्ध, तर पाकिस्तानविरुद्धचा सामना 14 सप्टेंबरला रंगणार आहे. गटातच असल्याने 21 सप्टेंबरला पुन्हा भारत-पाक सामना होण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 28 सप्टेंबरला खेळवला जाणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
harbhajan singhAsia Cup 2025IND vs Pak

इतर बातम्या

Janmashtami 2025 : कृष्ण जन्माष्टमी 15 की 16 ऑगस्ट कधी आहे?...

भविष्य