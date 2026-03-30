  • हरभजन सिंहला IPL 2026 च्या कॉमेंट्री पॅनलमधून बाहेर काढणार? चर्चांना उधाण, नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 : सोशल मीडियावर ट्रॉलर्सला अभद्र भाषेत दिलेल्या उत्तरांमुळे हरभजन सिंह सध्या चर्चेत आला आहे. हरभजन सिंह हा आयपीएल 2026 च्या कॉमेंट्री पॅनलचा भाग आहे, मात्र आयपीएल 2026 मध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यानंतर त्याला ट्रोलिंगला समोरं जावं लागलं. यात त्याने ट्रॉलर्सला उत्तर देताना काही चुकीच्या शब्दांचा वापर केला त्यानंतर हरभजन सिंहवर आयपीएलचे ब्रॉडकास्टर नाराज असल्याचं म्हटलं जातंय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 30, 2026, 08:30 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून आतापर्यंत या स्पर्धेचे तीन सामने खेळवण्यात आले आहेत. पहिला सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. या सामन्यात हैदराबादने 200 हुन अधिक धावांचं आव्हान आरसीबीला दिलं होतं, हे आव्हान आरसीबीने पूर्ण केलं. मात्र या सामन्याची कॉमेंट्री करणाऱ्या हरभजन सिंह आणि इतर माजी क्रिकेटर्सवर काही नेटकऱ्यांनी टीका केली. ज्यावरून हरभजन सिंह भडकला आणि त्याने टीकाकारांवर हल्लाबोल केला आणि त्यांना झापलं. मात्र या दरम्यान हरभजन सिंहने सुद्धा काही अभद्र शब्दांचा वापर केला ज्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा आहे की यावरून ब्रॉडकास्टर नाराज असून हरभजन सिंहला कॉमेंट्री पॅनलमधून बाहेर काढण्यात येऊ शकतं. 

हरभजन सिंह नेमका का भडकला? 

एक्सवर एका यूजरने हरभजन सिंह आणि इतर भारतीय कॉमेंटेटरची तुलना माजी क्रिकेटर आणि कॉमेंटेटर इयान बिशप यांच्याशी केली होती. त्यात म्हटले होते की परदेशी कॉमेंटेटरना भारतीय खेळाडूंविषयी भारतीय कॉमेंटेटर्स पेक्षा जास्त ठाऊक आहे. या पोस्टवर हरभजन सिंह व्यक्त झाला आणि म्हणाला की, 'जेव्हा हत्ती बाजारात चालतो तेव्हा, हजारो कुत्रे त्याच्यावर भुंकतात. इथून चालता हो टॉमी'. अजून एका पोस्टमध्ये हरभजन सिंह, वीरेंद्र सेहवाग आणि आकाश चोप्रा यांच्या फोटोवर त्यांना जोकर म्हणून संबोधण्यात आले होते. यावर हरभजन सिंहने कमेंट केली आणि म्हटले की, 'यापैकी एकाची निवड वडील म्हणून कर'. 

हरभजन सिंह विषयी एका ट्रोलरने लिहिले होते की, 'आर अश्विनबाबत असलेल्या मत्सरामुळे तुझं करिअर खराब झालं आता तरी कॉमेंट्रीवर लक्ष दे नाहीतर इथून सुद्धा रिटायर्ड व्हावं लागेल'. यावर हरभजन सिंहने अभद्र भाषेत टीका करत म्हटले की, 'कुत्र्याला तूप पचत नाही आणि तुझ्या सारख्या लोंXXX ला माझं उत्तर पचणार नाही. चल रे टॉमी'. हरभजन सिंहने अशा अनेक ट्रॉलर्सला उत्तर दिलं. मात्र यावेळी त्याने काही शब्दांचा वापर केला तो अनेकांना पटला नाही. 

हरभजन सिंहला कॉमेंट्री पॅनलमधून काढणार? 

रविवार पासून सोशल मीडियावर काही पोस्ट व्हायरल होत आहेत. यामध्ये हरभजन सिंहला जिओ सिनेमाच्या कॉमेंट्री पॅनलमधून बाहेर काढलं जाऊ शकतं अशी माहिती मिळतेय. या पोस्टमध्ये लिहिल्यावर रिपोर्ट्सनुसार, सुरू असलेल्या स्पर्धेदरम्यान अव्यावसायिक मानल्या गेलेल्या हरभजनसिंहच्या काही अलीकडील सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि ऑनलाइन वर्तनामुळे ब्रॉडकास्टर नाराज आहे. सुरू असलेल्या स्पर्धेदरम्यान अव्यावसायिक मानल्या गेलेल्या त्याच्या काही अलीकडील सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि ऑनलाइन वर्तनामुळे प्रसारक नाराज आहे. यामुळे, त्यांच्या प्रसारणात व्यावसायिकता टिकवून ठेवण्यासाठी जिओसिनेमा हरभजन सिंहला समालोचन टीममधून वगळण्याची शक्यता आहे. मात्र झी २४ तास अशा कोणत्याही माहितीची पुष्टी करत नाही. हरभजन सिंहला ब्रॉडकास्टर आयपीएल कॉमेंट्रीच्या पॅनलमधून बाजूला करणार अशा संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत, मात्र अधिकृतपणे किंवा खात्रीलायक सूत्रांकडून या संदर्भात कोणतीही माहिती जिओ सिनेमाने दिलेली नाही. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

