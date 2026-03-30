हरभजन सिंहला IPL 2026 च्या कॉमेंट्री पॅनलमधून बाहेर काढणार? चर्चांना उधाण, नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून आतापर्यंत या स्पर्धेचे तीन सामने खेळवण्यात आले आहेत. पहिला सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. या सामन्यात हैदराबादने 200 हुन अधिक धावांचं आव्हान आरसीबीला दिलं होतं, हे आव्हान आरसीबीने पूर्ण केलं. मात्र या सामन्याची कॉमेंट्री करणाऱ्या हरभजन सिंह आणि इतर माजी क्रिकेटर्सवर काही नेटकऱ्यांनी टीका केली. ज्यावरून हरभजन सिंह भडकला आणि त्याने टीकाकारांवर हल्लाबोल केला आणि त्यांना झापलं. मात्र या दरम्यान हरभजन सिंहने सुद्धा काही अभद्र शब्दांचा वापर केला ज्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा आहे की यावरून ब्रॉडकास्टर नाराज असून हरभजन सिंहला कॉमेंट्री पॅनलमधून बाहेर काढण्यात येऊ शकतं.
एक्सवर एका यूजरने हरभजन सिंह आणि इतर भारतीय कॉमेंटेटरची तुलना माजी क्रिकेटर आणि कॉमेंटेटर इयान बिशप यांच्याशी केली होती. त्यात म्हटले होते की परदेशी कॉमेंटेटरना भारतीय खेळाडूंविषयी भारतीय कॉमेंटेटर्स पेक्षा जास्त ठाऊक आहे. या पोस्टवर हरभजन सिंह व्यक्त झाला आणि म्हणाला की, 'जेव्हा हत्ती बाजारात चालतो तेव्हा, हजारो कुत्रे त्याच्यावर भुंकतात. इथून चालता हो टॉमी'. अजून एका पोस्टमध्ये हरभजन सिंह, वीरेंद्र सेहवाग आणि आकाश चोप्रा यांच्या फोटोवर त्यांना जोकर म्हणून संबोधण्यात आले होते. यावर हरभजन सिंहने कमेंट केली आणि म्हटले की, 'यापैकी एकाची निवड वडील म्हणून कर'.
हरभजन सिंह विषयी एका ट्रोलरने लिहिले होते की, 'आर अश्विनबाबत असलेल्या मत्सरामुळे तुझं करिअर खराब झालं आता तरी कॉमेंट्रीवर लक्ष दे नाहीतर इथून सुद्धा रिटायर्ड व्हावं लागेल'. यावर हरभजन सिंहने अभद्र भाषेत टीका करत म्हटले की, 'कुत्र्याला तूप पचत नाही आणि तुझ्या सारख्या लोंXXX ला माझं उत्तर पचणार नाही. चल रे टॉमी'. हरभजन सिंहने अशा अनेक ट्रॉलर्सला उत्तर दिलं. मात्र यावेळी त्याने काही शब्दांचा वापर केला तो अनेकांना पटला नाही.
हाथी चले बाज़ार । कुत्ते भोंके हज़ार । चल निकल यहाँ से Tomy . Not Homie https://t.co/Wa2Nw16EAM
Harbhajan Turbanator (harbhajan_singh) March 29, 2026
कुत्ते को घी नहीं पचता और तेरे जैसे लोंडू को जवाब हज़म नहीं हुआ । चल बे टोमी https://t.co/0f1FBbj9Fw
Harbhajan Turbanator (harbhajan_singh) March 29, 2026
Inme se ek ko papa chun le https://t.co/UtMvrWmiao
Harbhajan Turbanator (harbhajan_singh) March 29, 2026
रविवार पासून सोशल मीडियावर काही पोस्ट व्हायरल होत आहेत. यामध्ये हरभजन सिंहला जिओ सिनेमाच्या कॉमेंट्री पॅनलमधून बाहेर काढलं जाऊ शकतं अशी माहिती मिळतेय. या पोस्टमध्ये लिहिल्यावर रिपोर्ट्सनुसार, सुरू असलेल्या स्पर्धेदरम्यान अव्यावसायिक मानल्या गेलेल्या हरभजनसिंहच्या काही अलीकडील सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि ऑनलाइन वर्तनामुळे ब्रॉडकास्टर नाराज आहे. सुरू असलेल्या स्पर्धेदरम्यान अव्यावसायिक मानल्या गेलेल्या त्याच्या काही अलीकडील सोशल मीडिया पोस्ट्स आणि ऑनलाइन वर्तनामुळे प्रसारक नाराज आहे. यामुळे, त्यांच्या प्रसारणात व्यावसायिकता टिकवून ठेवण्यासाठी जिओसिनेमा हरभजन सिंहला समालोचन टीममधून वगळण्याची शक्यता आहे. मात्र झी २४ तास अशा कोणत्याही माहितीची पुष्टी करत नाही. हरभजन सिंहला ब्रॉडकास्टर आयपीएल कॉमेंट्रीच्या पॅनलमधून बाजूला करणार अशा संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत, मात्र अधिकृतपणे किंवा खात्रीलायक सूत्रांकडून या संदर्भात कोणतीही माहिती जिओ सिनेमाने दिलेली नाही.