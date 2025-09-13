English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया कपदरम्यान मोठी बातमी; हरभजन सिंह बीसीसीआयमध्ये मिळवू शकतो मोठं पद

Harbhajan Singh: भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंग नेहमीच चर्चेत असतो. अलिकडेच तो भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याला जोरदार विरोध करताना दिसला. आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 13, 2025, 06:42 AM IST
आशिया कपदरम्यान मोठी बातमी; हरभजन सिंह बीसीसीआयमध्ये मिळवू शकतो मोठं पद

Harbhajan Singh might get big position in BCCI:  आशिया कपच्या धामधुमीत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंह बीसीसीआयमध्ये महत्त्वाच्या पदावर विराजमान होऊ शकतो, अशी जोरदार चर्चा रंगली आहे. 28 सप्टेंबरला बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणार असून, त्यावेळी अध्यक्षांसह इतर अनेक महत्त्वाच्या पदांची घोषणा केली जाणार आहे. त्याआधी पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने हरभजन सिंह यांना आपला अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले आहे.

मिळणार अधिकृत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी?

हरभजन याआधी पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे सल्लागार म्हणून काम पाहिलेले आहेत. पण आता जर त्यांना प्रतिनिधी म्हणून संधी मिळाली, तर पहिल्यांदाच ते राज्य संघटनेतून अधिकृत प्रतिनिधित्व करणार आहेत. बीसीसीआयने सर्व राज्य संघटनांना आपापले प्रतिनिधी 12 सप्टेंबरपर्यंत कळवण्याचे निर्देश दिले होते.

कधी होणार बीसीसीआय निवडणुका? 

बीसीसीआय निवडणुकीसाठी अर्ज करण्याची मुदतदेखील एक दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर होती, ती आता 21 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. तसेच, अर्ज मागे घेण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. 28 सप्टेंबरला निवडणूक होणार असून, त्याच दिवशी एशिया कपची अंतिम लढतही खेळली जाणार आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि कोषाध्यक्ष या पदांसाठी नियुक्त्या होतील.

याचदरम्यान, बीसीसीआय अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकर यांच्या नावाची चर्चा रंगली होती. मात्र, त्यांच्याच कंपनीने या चर्चेला पूर्णविराम देत स्पष्ट केले की, "सचिन तेंडुलकर अध्यक्ष होणार असल्याच्या बातम्या निराधार आहेत. यामध्ये अजिबात तथ्य नाही. अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये." थोडक्यात,आशिया कपच्या तापलेल्या वातावरणात बीसीसीआयच्या वार्षिक बैठकीकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेषत: हरभजन सिंह यांना पद मिळणार का, याकडे क्रीडाविश्वाचे डोळे लागले आहेत.

FAQ

प्रश्न 1 : बीसीसीआयची वार्षिक सभा कधी होणार आहे?

उत्तर : बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

प्रश्न 2 : या सभेत कोणकोणती पदे निवडली जाणार आहेत?

उत्तर : या सभेत बीसीसीआय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि कोषाध्यक्ष पदांची निवड होईल.

प्रश्न 3 : हरभजन सिंह यांची बीसीसीआय निवडणुकीत काय भूमिका असणार आहे?

उत्तर : पंजाब क्रिकेट असोसिएशनने हरभजन सिंह यांना अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. त्यामुळे त्यांना बीसीसीआयमधील महत्त्वाचे पद मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न 4 : हरभजन सिंह याआधी कोणत्या भूमिकेत काम केले आहे?

उत्तर : याआधी ते पंजाब क्रिकेट असोसिएशनचे सल्लागार राहिले आहेत.

प्रश्न 5 : अर्ज करण्याची आणि मागे घेण्याची अंतिम तारीख काय आहे?

उत्तर : निवडणुकीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर आहे, तर अर्ज मागे घेण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे.

प्रश्न 6 : सचिन तेंडुलकर यांच्या नावाची चर्चा का झाली?

उत्तर : बीसीसीआय अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकर यांचे नाव चर्चेत आले होते, मात्र त्यांच्या कंपनीने हे वृत्त फेटाळून लावत त्याला अफवा म्हटले आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
harbhajan singhbcciPunjab Cricket Association

