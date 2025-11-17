English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs SA: 'RIP टेस्ट क्रिकेट...' कोलकाता टेस्टनंतर भडकला हरभजन सिंह, नेमकं काय घडलं?

IND VS SA : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या टेस्ट मालिकेतील पहिला सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. दक्षिण आफ्रिकेने हा सामना 30 धावांनी जिंकला. यानंतर भारताचा माजी क्रिकेटर हरभजन सिंह भडकला आणि त्याने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.      

पूजा पवार | Updated: Nov 17, 2025, 02:44 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी साऊथ आफ्रिकेने टीम इंडियावर 30 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे साऊथ आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. यानंतर कोलकाता टेस्टच्या पिचवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, जिथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिका  या दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना धावा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की चार इनिंगमध्ये फक्त टेम्बा बावुमाने अर्धशतक केलं. यानंतर भारताचा माजी क्रिकेटर हरभजन सिंह भडकला आणि त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत 'RIP टेस्ट क्रिकेट' असं म्हटलं.  

काय म्हणाला हरभजन सिंह?

फक्त हरभजन सिंहच नाही, तर अनेक दिग्गजांनी ईडन गार्डनच्या पिचवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इंग्लंडचा माजी क्रिकेटर मायकल वॉनने सुद्धा या पिचला बेकार असं म्हटलं. एरॉन फिंचने सुद्धा असंच काहीसं म्हटलं. हरभजन सिंहने तर कोलकाता टेस्टवर सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहीत म्हटले की, 'भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट क्रिकेट सामना दुसऱ्या दिवशी जवळजवळ संपला होता. काय विनोद आहे! #RIPTESTCRICKET.' 

टेस्ट क्रिकेटचा सत्यानाश केलाय - हरभजन सिंह : 

माजी क्रिकेटर हरभजन सिंहने एक व्हिडीओ शेअर करून म्हटले की, 'काल मी कोलकाता टेस्टबद्दल बोललो, टेस्ट क्रिकेटचा सत्यानाश केला आहे. ही पद्धत वर्षानुवर्षे चालू आहे; ही खेळण्याची चुकीची पद्धत आहे. आपण प्रगती करत नाही आहोत, आपण फक्त गिरणीतल्या बैलांसारखे धावत आहोत. आपण जिंकत आहोत, पण याला काही अर्थ नाही'.

हरभजन सिंहने पुढे म्हटले की, 'जर फलंदाज गोलंदाजाच्या क्षमतेमुळे नव्हे तर खेळपट्टीमुळे बाद होत असतील तर काय अर्थ आहे? हे पाहून वाईट वाटतंय, ज्या पद्धतीने क्रिकेट खेळलं जात आहे, सामना अडीच दिवसात संपतोय, हे पाहून मला खूप आश्चर्य वाटतंय. आपण न्यूझीलंडविरुद्ध हरलो, नंतर ही सीरिज गमावली. आपण इंग्लंडला गेलो, खूप चांगले क्रिकेट खेळलो, पण नंतर आपण घरच्या मैदानावर येऊन हरलो'.

हेड कोच गंभीर पिचबाबत काय म्हणाला?

हेड कोच गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेत सांगितलं की 'ईडन गार्डनची पीच तशीच होती जशी टीम इंडियाला अपेक्षित होतं, त्यामुळे पराभव हा पूर्णपणे खेळाडूंच्या खराब खेळीमुळे झाला आहे'. गौतम गंभीर म्हणाला की, 'माझ्या आधी डीआरएस नव्हता. संघात तरुण खेळाडूंची भर आहे. त्यांना फलंदाजीचा फारसा अनुभव नाही, पण त्यांच्याकडे कौशल्य आहे. विकेट कितीही टर्निंग असली तरी, पहिले 10-15  मिनिटे कठीण असतात, पण तुम्हाला दबावाखाली खेळायला शिकावे लागेल. सर्वप्रथम, या विकेटमध्ये काहीही चूक नव्हती. टेम्बाने धावा केल्या, अक्षरने धावा केल्या. मला वाटत नाही की खेळपट्टी कठीण होती; ही तुमच्या टेक्निक, टेम्पारामेंट परीक्षा होती. येथे ज्यांनी चांगले डिफेंड केले त्यांनी धावा काढल्या'.

FAQ : 

कोलकाता टेस्ट सामना कोणत्या संघाने जिंकला?
उत्तर: दक्षिण आफ्रिकेने ३० धावांनी विजय मिळवला.

हरभजन सिंहने सोशल मीडियावर काय लिहिले?
उत्तर: "भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट क्रिकेट सामना दुसऱ्या दिवशी जवळजवळ संपला होता. काय विनोद आहे! #RIPTESTCRICKET"

हरभजन सिंहने नंतर व्हिडीओमध्ये काय म्हटले?
उत्तर: "टेस्ट क्रिकेटचा सत्यानाश केलाय. ही खेळण्याची चुकीची पद्धत आहे. फलंदाज पिचमुळे नव्हे तर गोलंदाजामुळे बाद होत नाहीत तर पिचमुळे बाद होत आहेत, याला काही अर्थ नाही. सामना अडीच दिवसात संपतोय, हे पाहून खूप वाईट वाटतंय."

 

Ind vs SAharbhajan singhmarathi newsCricket News

