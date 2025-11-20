आधी विरोध अन् मग स्वतःच केलं हस्तांदोलन, हरभजन सिंहचा पाकिस्तानी खेळाडूसोबत हॅन्डशेक VIDEO व्हायरल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Abu Dhabi T10:  ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान हरभजन सिंगने पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंशी हस्तांदोलन करण्यास विरोध केला होता. पण व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमुळे आता चर्चेला उधाण आले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 20, 2025, 08:33 AM IST
Harbhajan Singh Shakes Hands with Pakistani Cricketer Dahani in Abu Dhabi T10 Video Goes Viral

Harbhajan Singh -Shahnawaz Dahani Shakes Hand: अबू धाबी T10 लीगमध्ये भारताचे माजी फिरकीपटू हरभजन सिंह आणि पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहनवाज दहानी आमनेसामने आले. दोघांनी सामन्यानंतर एकमेकांशी हस्तांदोलन केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर हरभजन सिंह यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात न मिळवण्याचा स्पष्ट विरोध व्यक्त केला होता.

दोघे आमनेसामने, सामना झाला रोमांचक

19 नोव्हेंबर रोजी खेळल्या गेलेल्या नॉर्दन वॉरियर्स विरुद्ध अस्पिन स्टॅलियन्स सामन्यात हरभजन टीमचे कर्णधार म्हणून मैदानात उतरले होते, तर दहानी नॉर्दन वॉरियर्सचा भाग होता. नॉर्दन वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करत 10 षटकांत 1 बाद 114 धावा केल्या. हरभजनने फक्त एक ओव्हर टाकत 8 धावा दिल्या. टिमल मिल्सने स्टॅलियन्सकडून एकमेव विकेट घेतली.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना अस्पिन स्टॅलियन्स 10 षटकांत 7 बाद 110 धावांच्याच मजल मारू शकले. शेवटच्या चेंडूवर हरभजन रन आउट झाले आणि त्यांच्या टीमचा पराभव निश्चित झाला. नॉर्दन वॉरियर्सकडून दहानीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत 2 ओव्हरमध्ये 10 धावांत 2 विकेट घेत संघाच्या विजयात मोठा वाटा उचलला.

सामन्यानंतरचा क्षण

सामना संपल्यानंतर सर्व खेळाडूंशी हात मिळवताना हरभजन समोर आलेल्या दहानीशीही हात मिळवताना दिसले. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि लगेचच सोशल मीडियावर झळकू लागला. ही घटना अशा काळात घडली आहे, जेव्हा एशिया कप आणि राइजिंग स्टार एशिया कपसह अनेक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले आहे. इतकेच नाही, तर भारताने T20 एशिया कप जिंकल्यानंतरही कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी ACC चेअरमन मोहसिन नकवी यांच्याशी हात मिळवला नव्हता.

 

विरोधानंतरही हरभजनचा पलटवार?

हरभजन सिंह यांनी पूर्वी पाकिस्तानबरोबरच्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे “क्रिकेट आणि व्यापार दोन्ही बंद केले पाहिजेत” असे मत व्यक्त केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तानच्या खेळाडूंना प्राधान्य देऊ नये.

परंतु आता अबू धाबी T10 मध्ये त्यांनी स्वतः पाकिस्तानी खेळाडूसोबत हात मिळवताच त्यांच्या या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

FAQ

1. हरभजन सिंह आणि शाहनवाज दहानी यांच्यात हस्तांदोलन कधी झाले?

हे हस्तांदोलन अबू धाबी T10 लीगमध्ये 19 नोव्हेंबरला झालेल्या नॉर्दन वॉरियर्स विरुद्ध अस्पिन स्टॅलियन्स सामन्यानंतर झाले.

2.  हरभजनने पूर्वी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन का टाळले होते?

ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात हरभजनने स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, तणावपूर्ण संबंधांमुळे “क्रिकेट आणि व्यापार थांबवले पाहिजेत” आणि पाक खेळाडूंना प्राधान्य देऊ नये.

3. आता हरभजनच्या या कृतीवर चर्चा का सुरू आहे?

कारण त्यांनी पूर्वी केलेल्या विधानांच्या उलट जाऊन पाकिस्तानी खेळाडूसोबत स्वतः हात मिळवला. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

4. भारतीय खेळाडू अलीकडे पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन का टाळत आहेत?

अलीकडील एशिया कपपासून ते राइजिंग स्टार एशिया कपपर्यंत अनेक स्पर्धांमध्ये दोन्ही देशांतील खेळाडूंमध्ये तणाव दिसून येत आहे. दोन्ही बाजूंनी हस्तांदोलन टाळण्याची उदाहरणेही पाहायला मिळाली आहेत.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

