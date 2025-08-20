टीम इंडियाच्या सिलेक्शनवर भडकला हरभजन सिंह, म्हणाला '2 खेळाडूंना टीममध्ये असायलाच हवं होतं'

Asia Cup 2025 India Squad : 19 ऑगस्ट मंगळवारी आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा करण्यात आली. यात काही फॉर्मात असलेल्या खेळाडूंना संघात निवडण्यात आलं नाही. बीसीसीआयच्या टीम सिलेक्शनवर प्रश्न उपस्थित करत हरभजन सिंहने (Harbhajan Singh) त्याचा राग व्यक्त केला. हरभजन सिंह म्हणाला यूट्यूब चॅनलवर म्हणाला की, 'मला वाटतं की मोहम्मद सिराजला आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) साठी भारताच्या टी20 संघात सामील करायला हवं होतं. मोहम्मद सिराजने (Mohammad Siraj) इंग्लंड विरुद्ध नुकत्याच पार पडलेल्या टेस्ट सीरिजमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती.
हरभजन सिंहने म्हटलं की, 'हो मोहम्मद सिराजने इंग्लंड दौऱ्यावर गोलंदाजी केली, पण त्यांना पर्याप्त आराम सुद्धा मिळाला आहे. त्यामुळे त्याला आशिया कप 2025 साठी संघात समाविष्ट करता आले असते. जर त्याची निवड झाली असती तर संघ आणखी मजबूत दिसला असता. गोलंदाजी युनिट अजून मजबूत दिसला असता. मोहम्मद सिराजला न निवडल्याने टीम इंडियाने 'एक्स-फॅक्टर' गमावला आहे असं मला वाटतं.
हरभजन सिंहने म्हटले की, 'मला वाटतं होतं की श्रेयस अय्यरला टीममध्ये स्थान मिळेल. श्रेयस अय्यरने खूप धावा केल्या, तो आयपीएल फायनलमध्ये सुद्धा खेळाला आणि त्याचा फॉर्म खूप चांगला आहे. मला वाटतं श्रेयस अय्यरचं नाव टीममध्ये असू शकत होतं. तो कोणाची जागा घेणार हे सिलेक्टरने ठरवायचे. जेव्हा एखाद्याला संघात समाविष्ट करायचे असते किंवा वगळायचे असते तेव्हा एक जागा तयार केली जाते, परंतु मला तिथे श्रेयस अय्यरचे नाव दिसले नाही, ज्यामुळे मला थोडे आश्चर्य वाटले.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल. या स्पर्धेची फायनल 28 सप्टेंबर रोजी होईल.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.
स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग
