Harbhajan Singh Video: आधी विरोध अन् मग स्वतःच केलं हस्तांदोलन, हरभजन सिंहचा पाकिस्तानी खेळाडूसोबत हॅन्डशेक VIDEO व्हायरल

Harbhajan Singh Hand shake Viral Video: अबू धाबी T10 लीगमध्ये भारताचे माजी फिरकीपटू हरभजन सिंह आणि पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहनवाज दहानी आमनेसामने आले. दोघांनी सामन्यानंतर एकमेकांशी हस्तांदोलन केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेष म्हणजे, ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर हरभजन सिंह यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात न मिळवण्याचा स्पष्ट विरोध व्यक्त केला होता.
19 नोव्हेंबर रोजी खेळल्या गेलेल्या नॉर्दन वॉरियर्स विरुद्ध अस्पिन स्टॅलियन्स सामन्यात हरभजन टीमचे कर्णधार म्हणून मैदानात उतरले होते, तर दहानी नॉर्दन वॉरियर्सचा भाग होता. नॉर्दन वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करत 10 षटकांत 1 बाद 114 धावा केल्या. हरभजनने फक्त एक ओव्हर टाकत 8 धावा दिल्या. टिमल मिल्सने स्टॅलियन्सकडून एकमेव विकेट घेतली.
लक्ष्याचा पाठलाग करताना अस्पिन स्टॅलियन्स 10 षटकांत 7 बाद 110 धावांच्याच मजल मारू शकले. शेवटच्या चेंडूवर हरभजन रन आउट झाले आणि त्यांच्या टीमचा पराभव निश्चित झाला. नॉर्दन वॉरियर्सकडून दहानीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत 2 ओव्हरमध्ये 10 धावांत 2 विकेट घेत संघाच्या विजयात मोठा वाटा उचलला.
सामना संपल्यानंतर सर्व खेळाडूंशी हात मिळवताना हरभजन समोर आलेल्या दहानीशीही हात मिळवताना दिसले. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि लगेचच सोशल मीडियावर झळकू लागला. ही घटना अशा काळात घडली आहे, जेव्हा एशिया कप आणि राइजिंग स्टार एशिया कपसह अनेक स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले आहे. इतकेच नाही, तर भारताने T20 एशिया कप जिंकल्यानंतरही कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी ACC चेअरमन मोहसिन नकवी यांच्याशी हात मिळवला नव्हता.
Harbhajan Singh handshake with Shahnawaz Dahani. Ab kahan gai patriotism indians ki. #AbuDhabiT10 @iihtishamm pic.twitter.com/4ZFfgP2ld3
— Ather (@Atherr_official) November 19, 2025
हरभजन सिंह यांनी पूर्वी पाकिस्तानबरोबरच्या तणावपूर्ण संबंधांमुळे “क्रिकेट आणि व्यापार दोन्ही बंद केले पाहिजेत” असे मत व्यक्त केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, पाकिस्तानच्या खेळाडूंना प्राधान्य देऊ नये.
परंतु आता अबू धाबी T10 मध्ये त्यांनी स्वतः पाकिस्तानी खेळाडूसोबत हात मिळवताच त्यांच्या या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अलीकडील एशिया कपपासून ते राइजिंग स्टार एशिया कपपर्यंत अनेक स्पर्धांमध्ये दोन्ही देशांतील खेळाडूंमध्ये तणाव दिसून येत आहे. दोन्ही बाजूंनी हस्तांदोलन टाळण्याची उदाहरणेही पाहायला मिळाली आहेत.