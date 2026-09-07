/बंगळुरूच्या हॉटेलमध्ये हार्दिक पांड्या 18 वर्ष मोठ्या अभिनेत्री सोबत झाला स्पॉट, Video Viral

Hardik Pandya Ameesha Patel : भारताचा स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हा पुन्हा एकदा एका व्हायरल व्हिडीओमुळे चर्चेत आला आहे. दुखापतीने त्रस्त असल्याने मागील काही महिन्यांपासून हार्दिक पांड्या हा संघातून बाहेर आहे. अशातच त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून हार्दिक बंगळुरूच्या एका हॉटेलमध्ये त्याच्याहून 18 वर्षांहून मोठ्या अभिनेत्री सोबत स्पॉट झाला. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ समोर येत असून यात हार्दिक पांड्या हा बंगळुरूच्या एका हॉटेलमध्ये अभिनेत्री अमिषा पटेल सोबत दिसला. त्यांच्या या व्हिडीओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत असताना अभिनेत्रीने याबाबत पोस्ट करत खुलासा केला आहे.
'गदर' चित्रपट फेम बॉलिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल ही 51 वर्षांची असून तिने बंगळुरूमध्ये काही मित्रांसोबत गेट टुगेदर पार्टी करताना दिसली. यात क्रिकेटर हार्दिक पांड्या सुद्धा उपस्थित होता. व्हायरल व्हिडिओत अभिनेत्री हार्दिक पांड्याच्या खांद्यावर हात ठेऊन त्याला आपल्या मित्रांसोबत भेटवताना दिसली. बॉलिवूड अभिनेत्री आणि क्रिकेटर्स सोबत दिसले की विविध चर्चांना उधाण येत, तसेच हार्दिक पांड्याचा भूतकाळ सुद्धा तसाच राहिलाय. तेव्हा सोशल मीडियावर यूजर्सने पुन्हा एकदा याविषयी वेगवेगळ्या कमेंट करायला सुरुवात केली.
हार्दिक पांड्या के साथ वीडियो वायरल होने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'अमीषा पटेल ने जिस तरह हार्दिक पांड्या के कंधे पर हाथ रखा है उससे लगता है कि रेडिट पर चल रही अफवाह सच हो रही है'. इस सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अमीषा पटेल का पारा चढ़ गया और स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर करार जवाब दिया.
The way Ameesha Patel put her hand on Hardik Pandya’s shoulder during the party at a hotel in Bengaluru.Sonu (Cricketlive247) September 5, 2026
All the Reddit rumours seem to be coming true. pic.twitter.com/VJ7945fHus
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या सोबत व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने सोशल मीडियावर यूजरने लिहिले की, 'अमिषा पटेलने ज्याप्रकारे हार्दिक पांड्याच्या खांद्यावर हात ठेवलाय ते पाहून असं वाटतं की रेडिटवर असलेली अफवा खरी आहे'. या सोशल मीडिया पोस्टमुळे अमिषा पटेल संतापली तिने त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर ठेवला आणि यूजरला चोख प्रत्युत्तर दिले.
अमिषा पटेलने हार्दिक पंड्या सोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या अफवाह खोट्या ठरवल्या. अमिषाने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर त्याचा स्क्रिनशॉट शेअर करून लिहिले की, 'तू अगदी बरोबर बोलतोयस. मी ज्या प्रकारे त्याच्यावर हात ठेवला होता, ते खरोखरच रोमँटिक होतं. मला तुझ्याबद्दल नक्की माहीत नाही, पण तुझी नक्कीच कोणी गर्लफ्रेंड नाहीये. कदाचित तुझी एखादी मैत्रीणही नसेल. अशा गोष्टींबद्दल पोस्ट करण्याआधी तू एखादी मैत्रीण नक्कीच बनवायला हवीस'.