आनंदाच्या भरात हार्दिक विसरला आपण स्टेडियममध्ये आहोत बेडरुममध्ये नाही; गर्लफ्रेंडसोबत स्टेजवरच निर्लज्जपणाच्या सर्व सीमा ओलांडल्या

Hardik Pandya With Girlfriend : क्रिकेटर हार्दिक पंड्या आणि गर्लफ्रेंड महिका शर्मा याचा भर मैदानात रोमान्स करतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यावरून काही फॅन्स त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल सुद्धा करतायत.   

पूजा पवार | Updated: Mar 9, 2026, 09:42 PM IST
Photo Credit - Social Media

Hardik Pandya With Girlfriend : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडचा पराभव करून वर्ल्ड कप ट्रॉफी नावावर केली. त्यामुळे टीम इंडियाने 2007, 2024 आणि 2026 अशा तीन ट्रॉफी जिंकल्या. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडची शेवटची विकेट पडली त्यानंतर टीम इंडियासह संपूर्ण देश विजयोत्सव साजरा करू लागला. स्टेडियममधील उपस्थित लाखो फॅन्स टीम इंडियाला चिअर करत होते. खेळाडू आपल्या खांद्यावर तिरंगा घेऊन मैदानात जल्लोष करत होते. खेळाडूंचे कुटुंब, मित्र परिवार मैदानात येऊन खेळाडूंना भेटत होते आणि आनंद साजरा करत होते. हार्दिक पंड्याची गर्लफ्रेंड महिका शर्मा ही सुद्धा त्याला भेटण्यासाठी मैदानात आली. यावेळी दोघांनी आनंदाच्या भारत निर्लज्जपणाच्या सर्व सीमा ओलांडल्या. सध्या त्यांचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात पाहून असं वाटतंय की आनंदाच्या भरात हार्दिक विसरला की तो बेडरुममध्ये नाही तर आपण स्टेडियममध्ये आहोत. ज्यावरून काही फॅन्स त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल सुद्धा करतायत. 

गर्लफ्रेंडसोबत स्टेजवरच झोपला : 

टीम इंडिया चॅम्पियन ठरल्यावर आनंद व्यक्त करणं काही वाईट नाही मात्र सार्वजनिक ठिकाणी काही मर्यादा पाळायला हव्या असतात. यापूर्वी सुद्धा अनेक खेळाडूंच्या गर्लफ्रेंड्स, कुटुंबीय मैदानात आले मात्र त्यांनी काही मर्यादा पाळल्या. हार्दिक पंड्या बऱ्याचदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतो. काही वर्षांपूर्वी त्याचा पूर्व पत्नी नताशा सोबत घटस्फोट झाला आणि आता महिका शर्मा ही त्याची गर्लफ्रेंड आहे. महिका शर्मा सोबत हार्दिक अनेकदा रोमँटिक अंदाजात दिसतो आणि ते त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य आहे. मात्र जेव्हा टीम इंडियाचा खेळाडू हा भारताच्या निळ्या जर्सीत असतो तेव्हा त्याच्यावर संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. तसेच तुम्हाला प्रत्येक वयोगटातील लोक पाहत असतात. मात्र आनंदाच्या भरात हार्दिक या सर्व गोष्टी विसरल्याचं पाहायला मिळालं. 

मैदानात सेलिब्रेशन सुरु असताना हार्दिक पंड्या आणि त्याची गर्लफ्रेंड महिका हे दोघे मैदानात जल्लोष करत होते. यावेळी हार्दिक पंड्या आणि महिका हे स्टेजवर झोपले. दोघांचाही तिथे खुल्लमखुल्ला रोमान्स सुरु होता. दोघांना पाहून आजूबाजूचे लोक संकोच करत होते. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यावर अनेक नेटकरी हार्दिक पंड्यावर टीका करतायत की मैदानात आणि भारताची जर्सी घातलेली असताना त्याने काही मर्यादांचं पालन करायला हवं होतं. 

हेही वाचा : 'टीम इंडिया तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे', सूर्यकुमार आणि जय शाहवर खासदार कीर्ति आजाद भडकले, विजयानंतर केली सडकून टीका

गर्लफ्रेंड महिका हिल्स घालून पीचवर गेली : 

क्रिकेटर हार्दिक पंड्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हीच अजून एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात माहिका हिल्स घालून मैदानातील पिचवर चालताना दिसतेय. मैदानावरील पिच खराब होऊ नये, यासाठी पिचवर हिल्स घालून जाण्यास परवानगी नसते तसेच स्टाफ आणि खेळाडू सोडून पिचवर जाण्याची परवानगी कोणालाही नसते. मात्र महिका हिल्स घालून पीचवर गेलेली पाहायला मिळाली. 

