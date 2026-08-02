/पांड्या ब्रदर्समध्ये ऑल इज वेल? एअरपोर्टवर दिसले मस्ती मूडमध्ये Video आला समोर

Hardik Pandya And Krunal Pandya : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या आणि त्याचा भाऊ कृणाल पांड्या यांच्यात सगळं काही ठीक नसल्याच्या चर्चा होत्या. आयपीएल 2026 दरम्यान या चर्चा अधिकच वाढल्या कारण हार्दिक आणि कृणाल हे पूर्वीसारखे एकमेकांना भेटताना आणि बोलताना दिसले नाहीत. सोयाबीतच टी २० वर्ल्ड कप जिंकल्यावर कृणाल पांड्याने हार्दिक पांड्यासाठी एकही पोस्ट सुद्धा केली नाही. दोघांमधील संबंध ठीक नसल्याच्या चर्चा जोरधरू लागल्या असताना, सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतोय. यात पांड्या ब्रदर्स एअरपोर्टवर मस्तीच्या मूडमध्ये दिसले.
व्हायरल व्हिडीओ मुंबई एअरपोर्टचा असून यात कृणाल आणि हार्दिक हे दोन्ही भाऊ हसत खेळत एकमेकांशी बोलताना दिसतायत. व्हिडीओमध्ये दिसतंय की पांड्या ब्रदर्स एअरपोर्टवरून निघताना खूप चांगल्या मूडमध्ये आहेत. त्यानंतर सोशल मीडियावर असे दावे केले जाऊ लागले की दोन भावांमधील दुरावा संपला आहे. मात्र त्या व्हिडिओची पडताळणी केली असता, वास्तव काही वेगळेच असल्याचे समोर आले.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडीओ जुना असल्याचं समोर आलं आहे. तपासातून असे समोर आले आहे की हा प्रत्यक्षात एका युजरने पुन्हा शेअर केलेला जुना व्हिडिओ आहे. अनेकांना हा व्हिडीओ पाहून तो अलीकडील आहे असं वाटलं पण त्यामुळे भावांमधील संबंधांबाबत विविध दावे करण्यास नेटकऱ्यांनी सुरुवात केली. मात्र हा व्हिडीओ जुना असल्याचे समोर आल्यावर व्हिडिओच्या आधारे हार्दिक आणि कृणाल यांच्यातील सर्व काही आता ठीक आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. दोघांनीही त्यांच्या संबंधांवर आणि त्याबाबत चाललेल्या विविध चर्चांवर अद्याप अधिकृतपणे कोणतंही वक्तव्य केलं नाही.
It's hard to understand what changed between Hardik Pandya and Krunal Pandya.August 1, 2026
There was a time when the Pandya brothers were always seen together. But for the last two years, they haven't been seen together, and they don't talk to each other anymore. pic.twitter.com/Q71CCwo6HU
आयपीएल 2026 च्या दरम्यान रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूद्वारे एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. यात कृणाल पांड्याने या अफवांवर अप्रत्यक्षपणे प्रतिक्रिया दिली होती. कृणाल पांड्या म्हणाला होता की, 'मी माझ्या भावाविरुद्ध सामना खेळेन, पण त्याचा आमच्या नात्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मैदानावर आम्ही प्रतिस्पर्धी असलो, तरी शेवटी आम्ही भाऊच आहोत. सामना जिंकण्यासाठी आम्ही दोघेही सर्वोत्तम प्रयत्न करू'. आतापर्यंत हार्दिक पांड्या किंवा कृणाल पांड्या यांपैकी कोणीही त्यांच्या नात्याबाबत थेट भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर दोघांबाबत विविध चर्चा रंगत असतात.