  गर्लफ्रेंड सोबत राहण्यासाठी हार्दिक पंड्याने मुंबईत खरेदी केला 21.45 कोटींचा फ्लॅट?

Hardik Pandya Bought House In Mumbai : भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि सध्या मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार असलेल्या हार्दिक पंड्याने मुंबईत कोट्यवधींचं घर घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हार्दिकने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मासोबत एकत्र राहण्यासाठी हा फ्लॅट घेतला आहे.

पूजा पवार | Updated: Apr 29, 2026, 09:16 PM IST
Photo Credit - Social Media

Hardik Pandya Bought House In Mumbai : मुंबई इंडियन्सचा आयपीएल 2026 मधील परफॉर्मन्स हा समाधानकारक नाहीये. संघाने आतापर्यंत 8 पैकी फक्त 2 सामने जिंकले असून यामुळे त्यांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं गणित हे सध्या अवघड दिसतंय. अशातच भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि सध्या मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) कर्णधार असलेल्या हार्दिक पंड्याने (Hardik Pandya) मुंबईत कोट्यवधींचं घर घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हार्दिकने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मासोबत एकत्र राहण्यासाठी हा फ्लॅट घेतला आहे. सध्या या संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. 

सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल : 

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की हार्दिक पंड्याने एक आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. पुढे लिहिण्यात आलं की हार्दिकचा हा फ्लॅट मुंबईतील वरळी येथे असून या सी फेसिंग आलिशान फ्लॅटची किंमत जवळपास 21.45 कोटी रुपये आहे. हार्दिक पंड्या इथे आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत राहतील. 

काय आहे फ्लॅट खरेदी करण्याचं सत्य? 

हार्दिक पंड्याने 21.45 कोटी रुपयांचा फ्लॅट खरेदी केलाय यासंदर्भातील कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. हार्दिकने स्वतः याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. हार्दिककडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर येत नाही तोपर्यंत या माहितीवर पूर्ण विश्वास ठेवणं थोडं अवघड आहे. त्यामुळे झी 24 तास सुद्धा या माहितीची पुष्टी करत नाही. 

हेही वाचा : MI VS SRH सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूंनी हातावर का बांधली काळीपट्टी? मोठं कारण आलं समोर

हार्दिक आणि माहिकाचं अफेअर : 

हार्दिक पंड्याने पूर्व पत्नी नताशा सोबत घटस्फोट घेतल्यावर काही महिन्यातच तो माहिका शर्मासोबत त्याच्या रिलेशनशिपबद्दलच्या गोष्टी समोर येऊ लागल्या. मागच्या वर्षांपासून दोघांचं नातं चर्चेत आलं. माहिका शर्मा ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आणि मॉडल आहे. माहिका शर्मा हे वर्ल्ड कप सह आयपीएलमध्ये सुद्धा हार्दिकला चिअर करताना दिसली. 

हार्दिक पंड्याचा आयपीएल 2026 मधील परफॉर्मन्स : 

हार्दिक पंड्याने आतापर्यंत 6 सामने खेळले असून यात त्याने 19.40 च्या सरासरीने आणि 140.57 च्या स्ट्राईक रेटने फक्त 97 धावा केल्या आहेत. यात त्याचा सर्वाधिक स्कोअर 40 एवढा आहे. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

