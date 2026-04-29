गर्लफ्रेंड सोबत राहण्यासाठी हार्दिक पंड्याने मुंबईत खरेदी केला 21.45 कोटींचा फ्लॅट?

Hardik Pandya Bought House In Mumbai : मुंबई इंडियन्सचा आयपीएल 2026 मधील परफॉर्मन्स हा समाधानकारक नाहीये. संघाने आतापर्यंत 8 पैकी फक्त 2 सामने जिंकले असून यामुळे त्यांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं गणित हे सध्या अवघड दिसतंय. अशातच भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि सध्या मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) कर्णधार असलेल्या हार्दिक पंड्याने (Hardik Pandya) मुंबईत कोट्यवधींचं घर घेतल्याची बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हार्दिकने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मासोबत एकत्र राहण्यासाठी हा फ्लॅट घेतला आहे. सध्या या संदर्भातील पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की हार्दिक पंड्याने एक आलिशान फ्लॅट खरेदी केला आहे. पुढे लिहिण्यात आलं की हार्दिकचा हा फ्लॅट मुंबईतील वरळी येथे असून या सी फेसिंग आलिशान फ्लॅटची किंमत जवळपास 21.45 कोटी रुपये आहे. हार्दिक पंड्या इथे आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत राहतील.
हार्दिक पंड्याने 21.45 कोटी रुपयांचा फ्लॅट खरेदी केलाय यासंदर्भातील कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. हार्दिकने स्वतः याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. हार्दिककडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर येत नाही तोपर्यंत या माहितीवर पूर्ण विश्वास ठेवणं थोडं अवघड आहे. त्यामुळे झी 24 तास सुद्धा या माहितीची पुष्टी करत नाही.
Hardik Pandya has reportedly bought a new sea-facing luxury flat worth 21.45 CR in Worli, Mumbai.
Muftanal Wohra (mufatnalwohraa) April 29, 2026
हार्दिक पंड्याने पूर्व पत्नी नताशा सोबत घटस्फोट घेतल्यावर काही महिन्यातच तो माहिका शर्मासोबत त्याच्या रिलेशनशिपबद्दलच्या गोष्टी समोर येऊ लागल्या. मागच्या वर्षांपासून दोघांचं नातं चर्चेत आलं. माहिका शर्मा ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आणि मॉडल आहे. माहिका शर्मा हे वर्ल्ड कप सह आयपीएलमध्ये सुद्धा हार्दिकला चिअर करताना दिसली.
हार्दिक पंड्याने आतापर्यंत 6 सामने खेळले असून यात त्याने 19.40 च्या सरासरीने आणि 140.57 च्या स्ट्राईक रेटने फक्त 97 धावा केल्या आहेत. यात त्याचा सर्वाधिक स्कोअर 40 एवढा आहे.