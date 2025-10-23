टीम इंडियासाठी मोठी खुशखबर! मैदानावर पुनरागमनासाठी 'हा' धडाकेबाज ऑलराउंडर सज्ज, पाहा फिटनेस अपडेट

Hardik Pandya Fitness Update: भारतीय संघाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लवकरच मैदानावर परत येणार आहे. आगामी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका मालिकेसाठी तो फिट होण्याची शक्यता आहे. आशिया कप 2025 फायनलपूर्वी हार्दिकच्या डाव्या पायाच्या क्वाड्रिसेप्सला दुखापत झाली होती, त्यानंतर तो क्रिकेटपासून दूर होता. याच कारणामुळे तो सध्या सुरू असलेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया मालिकेतही खेळू शकला नाही.
बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार, हार्दिक आता पूर्णपणे फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करत आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित अगरकर यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ जाहीर करताना सांगितले होते की, “एशिया कप फायनलपूर्वी झालेल्या दुखापतीमुळे हार्दिक ऑस्ट्रेलिया मालिकेसाठी फिट होऊ शकला नाही. तो पुढील आठवड्यात बेंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये रिहॅब सुरू करणार असून त्यानंतरच पुढील स्थिती कळेल.”
हार्दिक 14 ऑक्टोबर रोजी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सला पोहोचला असून सध्या रिहॅबिलिटेशन प्रक्रियेत आहे. तो बेंगळुरूमध्ये चार आठवडे घालवणार आहे आणि दक्षिण आफ्रिका मालिकेपूर्वी पूर्णपणे फिट होईल अशी अपेक्षा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हार्दिकला शस्त्रक्रियेची गरज भासलेली नाही. COE मधील वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे, कारण तो टीम इंडियासाठी मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील सर्वात महत्त्वाचा खेळाडू मानला जातो.
32 वर्षीय हार्दिक दिवाळीसाठी थोड्या काळासाठी सुट्टीवर गेला होता. त्यानंतर 22 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा त्याची तपासणी झाली आणि त्यानंतर वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झाले की तो लवकरच मैदानावर पुनरागमन करेल. बीसीसीआयचा उद्देश हार्दिकला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुरक्षितपणे परत आणण्याचा आहे, कारण 2026 चा टी20 विश्वचषक जवळ आला आहे आणि त्यामुळे त्याच्या फिटनेसवर कोणताही धोका पत्करायचा नाही. गेल्या वर्षी बार्बाडोसमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या भारताच्या विजयानंतर हार्दिकने दाखवलेली कामगिरी सर्वांनाच आठवते.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकामधील दोन कसोटींची मालिका 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे सुरू होईल. दुसरी कसोटी 22 ते 26 नोव्हेंबरदरम्यान गुवाहाटीतील बारसापारा स्टेडियमवर खेळवली जाईल. त्यानंतर तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल. शेवटी पाच टी20 सामन्यांची मालिका 9 डिसेंबर 2025 रोजी कटकच्या बाराबती स्टेडियमवर सुरू होईल.
दुसरा टी20 सामना 11 डिसेंबरला मुल्लांपूर (पीसीए न्यू स्टेडियम) येथे, तिसरा 14 डिसेंबरला धर्मशाला येथे, चौथा 17 डिसेंबरला लखनौ येथे आणि अखेरचा सामना 19 डिसेंबरला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. यासह दक्षिण आफ्रिकेचा भारत दौरा संपेल.
1. हार्दिक पांड्या सध्या कुठे आहे?
हार्दिक सध्या बेंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये आहे, जिथे तो आपल्या दुखापतीवर रिहॅबिलिटेशन करत आहे.
2. त्याला नेमकी कोणती दुखापत झाली होती?
2025 एशिया कप फायनलपूर्वी हार्दिकच्या डाव्या पायाच्या क्वाड्रिसेप्सला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो बराच काळ मैदानापासून दूर होता.
3. हार्दिकला शस्त्रक्रिया करावी लागली का?
नाही, सुदैवाने हार्दिकला शस्त्रक्रियेची गरज पडलेली नाही. वैद्यकीय टीमने त्याच्या नैसर्गिक रिहॅबद्वारेच तो पुन्हा फिट होईल असे सांगितले आहे.