6,6,6,6... हार्दिक पंड्याचा धमाका! तुफानी खेळी करत रचला नवा विक्रम; दोन महिन्यांनंतर जबरदस्त पुनरागमन

Hardik Pandya, Punjab vs Baroda: भारतीय क्रिकेटमधील सर्वांत दमदार ऑलराउंडर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हार्दिक पंड्याने पुन्हा एकदा आपल्या विस्फोटक खेळीने (Syed Mushtaq Ali Trophy) चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. टी20 क्रिकेटमध्ये 300 पेक्षा जास्त षटकारांचा टप्पा पार करणारा तो भारताचा आठवा खेळाडू ठरला असून, या कामगिरीने त्याने रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि एम.एस. धोनीसारख्या दिग्गजांच्या यादीत आपले नाव चमकदारपणे कोरले आहे.
हैदराबादच्या मैदानावर 2 डिसेंबर 2025 रोजी पंजाब आणि बडोदा यांच्यात सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या ग्रुप 'सी' मधील एक अतिशय रोमांचक सामना खेळला गेला. पंजाबने बडोदासमोर 223 धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवले होते. सामना जरी उच्च धावसंख्येचा असला, तरी बडोद्याच्या फलंदाजांनी विशेषत: पंड्याने दाखवलेल्या दमदार खेळीमुळे सामना एकतर्फी ठरला.
चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या पंड्याने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा स्वीकारला.
फक्त 42 चेंडूत 77 नाबाद धावा ठोकत त्याने पंजाबच्या गोलंदाजांना अक्षरशः नामोहरम केले.
त्याच्या खेळीत 7 चौकार आणि 4 गगनचुंबी षटकारांचा समावेश होता.
त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल 183.33, जो टी20 क्रिकेटमध्ये अत्यंत प्रभावी मानला जातो.
निर्णायक क्षणी शांतता व आक्रमकता यांचा समतोल राखून त्याने बडोदाला 7 विकेट राखून विजय मिळवून दिला.
त्याच्या या कमालीच्या खेळीबद्दल त्याला प्लेयर ऑफ द मॅच पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
या सामन्यातील चौथ्या षटकाराने हार्दिक पंड्याने टी20 क्रिकेटमध्ये 300 षटकारांचा मैलाचा दगड गाठला. आतापर्यंतच्या 268 डावांत त्याने एकूण 303 षटकार फटकावले असून, या यादीत स्थान मिळवणे ही मोठी कामगिरी मानली जाते. टी20 फॉरमॅटमध्ये इतक्या सातत्याने मोठे फटके मारणे सोपे नाही. गोलंदाजीचा वेग, पिच, बाकीची सगळीच परिस्थिती सर्वकाही बदलत असताना हार्दिकने केलेली कामगिरी त्याची क्षमता, शक्ती आणि आत्मविश्वास अधोरेखित करते.
टी20 क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर असून, ‘हिटमॅन’ या टोपणनावाला साजेशी आकडेवारी त्याने नोंदवली आहे.
450 डावांत 547 षटकार, हे त्याचे सर्वोच्च रेकॉर्ड आजही भक्कमपणे उभे आहे. विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन यांसारख्या सतत फॉर्मात असलेल्या खेळाडूंचीही या यादीत मजबूत उपस्थिती आहे.
|
क्रमांक
|
खेळाडू
|
षटकार डाव
|
डाव
|
1
|
रोहित शर्मा
|
547
|
450
|
2
|
विराट कोहली
|
435
|
297
|
3
|
सूर्यकुमार यादव
|
394
|
314
|
4
|
संजू सॅमसन
|
364
|
299
|
5
|
एम. एस. धोनी
|
350
|
355
|
6
|
केएल राहुल
|
332
|
226
|
7
|
सुरेश रैना
|
325
|
319
|
8
|
हार्दिक पंड्या
|
303
|
268
हार्दिक पंड्याची कारकीर्द नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. कधी त्याच्या तडाखेबाज फलंदाजीमुळे, तर कधी त्याच्या गोलंदाजीतील वेगवान घातक स्पेलमुळे. जखमांशी झुंज देत तो नेहमीच पुनरागमन करत राहिला आणि आज 300+ षटकारांचा टप्पा पार करणे ही त्याच्या जिद्दीची पावती आहे.
टी20 फॉरमॅटमध्ये षटकारांची कमाई म्हणजे केवळ ताकतीचा जोर नव्हे, तर योग्य टाइमिंग, परिस्थितीचे भान आणि संवेदनशील शॉट सेलेक्शन यांचे मिश्रण. हार्दिक पंड्याने हे सर्व कौशल्य आपल्या कारकीर्दीत सातत्याने दाखवले आहे.