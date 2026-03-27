IPL 2026 आधी हार्दिक पांड्याने वानखेडेच्या ग्राऊंड स्टाफमध्ये वाटले लाखोंचे चेक; फोटो तुफान व्हायरल, कारणही तसंच

Hardik Pandya: आयपीएल 2026 (IPL 2026) साठी सध्या सर्व संघ तयारी करत आहेत. आयपीएलचा हंगाम आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना सर्व संघांकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. या हंगामात मुंबई इंडियन्सच्या कामगिरीकडे सर्वांच लक्ष असणार आहे. याचं कारण हार्दिक पांड्या मुंबईच्या संघाचं नेतृत्व करत असून, मुंबईचा लाडका रोहित शर्मा पुन्हा एकदा मैदानात खेळताना दिसणार आहे. मागच्या हंगामात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात संघ अपेक्षित कामगिरी करु शकला नव्हता. तसंच त्याला मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांच्या टीकेलाही सामोरं जावं लागलं होतं. मात्र त्यानंतर हार्दिकने आपल्या कामगिरीने सर्वांना उत्तर देत मनं जिंकली होती. त्यातच आता हार्दिक पांड्याने पुन्हा एकदा आपल्या कृतीने सर्वांची मनं जिंकली आहेत.
हार्दिक पांड्याने आपण फक्त पैशानेच नाही तर मनानेही आपण श्रीमंत असल्याचं सिद्ध केलं आहे. हार्दिक पांड्याने वानखेडे मैदानातील ग्राऊंड स्टाफला दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं आहे. त्याने ग्राऊंड स्टाफला प्रत्येकी 10-10 लाखांचा चेक दिला आहे. हार्दिकने हे आश्वासन नेमकं का दिलं होतं? हे जाणून घ्या.
मीडिया रिपोर्टनुसार, हार्दिक पांड्याने स्टेडिअम स्टाफममधील 10 ते 11 जणांमध्ये 10-10 लाखांच्या चेकचं वाटप केलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हार्दिकने टी-20 वर्ल्डकपसाठी मुंबईच्या वानखेडे मैदानातच तयारी केली होती. हार्दिक पांड्या सराव करत असल्या कारणाने ग्राऊंड स्टाफला रात्री उशिरापर्यंत मैदानात थांबावं लागत होतं. यामुळे हार्दिकने त्यांना आश्वासन दिलं होतं की, जेव्हा कधी तो मुंबईत परत येईल तेव्हा टी-20 वर्ल्डकपच्या तयारीत केलेल्या मदतीचं बक्षीस नक्की देईल.
सोशल मीडियावर एक फोटोदेखील समोर आला आहे. या फोटोमध्ये हार्दिक पांड्या ग्राऊंड स्टाफसोबत उभा असल्याचं दिसत आहे. यावेळी ग्राऊंड स्टाफच्या हातांमध्ये चेक दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हार्दिक पांड्याने ग्राऊंड स्टाफला 10-10 लाखांचा चेक दिला आहे.
वर्ल्डकप जिंकण्यात हार्दिक पांड्याचं विशेष योगदान
हार्दिक पांड्याने टी-20 वर्ल्डकप विजयात मोलाची भूमिका निभावली होती. त्याने 9 सामन्यातील 9 डावांमध्ये फलंदाजी करत 9 डावांमध्ये 217 धावा केल्या. तसंच गोलंदाजीतही योगदान देत 9 विकेट मिळवल्या.
हार्दिक पांड्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरबद्दल बोलायचं गेल्यास आतापर्यंत त्याने 11 कसोटी, 94 एकदिवसीय आणि 138 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. सध्या हार्दिक भारतीय संघाकडून फक्त एकदिवसीय आणि टी-20 क्रिकेट खेळत आहे. मागील अनेक काळापासून तो कसोटी क्रिकेटपासून दूर आहे.