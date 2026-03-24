12 कोटींच्या Ferrari गाडीतून जात होता हार्दिक पंड्या, चेकिंगसाठी पोलिसांनी थांबलं, पाहा पुढे काय घडलं? Video

Hardik Pandya : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर हार्दिक पंड्याचा (Hardik Pandya) एक नवा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये हार्दिक आपल्या नुकत्याच खरेदी केलेल्या 12 कोटी किंमतीच्या फरारी कारमध्ये मुंबईच्या रस्त्यांवर गाडी चालवताना दिसतोय. यावेळी पोलिसांनी त्याची कार रोखली आणि यावेळी जे झालं त्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतोय आणि त्याची बरीच चर्चा सुद्धा होतेय.
मुंबईच्या रस्त्यांवर हार्दिक पंड्या त्याच्या मित्रासह काळ्या रंगाच्या फरारी कारमधून फिरत होता, यावेळी रात्री पोलिसांनी नाकाबंदी दरम्यान ड्रायव्हरला कार रोखण्यास सांगितलं. पोलिसांनी पाहिलं की ही कार स्वतः हार्दिक पंड्या चालवतोय आणि हार्दिकला पाहून त्यांनी स्माईल केली. ते हार्दिकला म्हणाला की, 'ओक साहेब ठीक आहे जावा तुम्ही..'. यावेळी पोलिसांनी हार्दिकशी हात सुद्धा मिळवला आणि त्याला जाण्यासाठी रस्ता खुला केला. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओवर फॅन्स कमेंट करत आहेत.
हार्दिक पांड्या अपनी 12 करोड़ वाली फेरारी से जा रहे थे
मुंबई में ट्रैफिक पुलिस वालों ने बहन की चेकिंग करने के लिएबैरिकेड लगा रखे थे
हार्दिक पांड्या की गाड़ी को रोक दिया इंस्पेक्टर की नजर गाड़ी गाड़ी के अंदर गई
देखा की हार्दिक पांड्या बैठे हैं....
क्रिकेटर हार्दिक पंड्याने काही दिवसांपूर्वीच 12 कोटीं किंमतीची काळ्या रंगाची Ferrari 12Cilindri खरेदी केली आहे. ही कार फरारीच्या सर्वात खास ग्रँड टूरर गाड्यांपैकी एक आहे. या मॉडेलमध्ये नॅचरली ॲस्पिरेटेड 6.5-लिटर V12 इंजिन आहे, जे 830 हॉर्सपॉवर निर्माण करते आणि ताशी 340 kmph पेक्षा जास्त वेग गाठण्यास सक्षम आहे. या कारमध्ये प्रगत डिजिटल डिस्प्लेसह एक आधुनिक ड्युअल कॉकपिट इंटीरियर लेआउट देखील आहे, जे कार्यक्षमता आणि डिझाइनवर ब्रँडचे असलेले प्रबळ लक्ष दर्शवते.
क्रिकेटर हार्दिक पंड्याच्या कार कलेक्शनमध्ये प्रीमियम एसयूव्ही आणि लक्झरी सेडान गाड्यांचा समावेश आहे. त्याच्याकडे रोल्स रॉइस ही कार असून त्याची किंमत ही 6 ते 9 कोटी रुपये आहे. लॅम्बोर्गिनी हुरकान इव्हो ही कार सुद्धा त्याच्या कलेक्शनमध्ये असून याची किंमत 3.5-4.5 कोटी रुपये आहे. हार्दिककडे सुमारे 2.2 -3.0 कोटी रुपये किंमतीची मर्सिडीज-एएमजी जी63 आणि 2-3 कोटी रुपये किमतीची रेंज रोव्हर वोग आहे. त्याच्याकडे अंदाजे 1.2-2.5 कोटी रुपये किंमतीची पोर्श केयेन आणि सुमारे 60-70 लाख रुपये किंमतीची ऑडी ए6 सुद्धा आहे.