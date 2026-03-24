English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • 12 कोटींच्या Ferrari गाडीतून जात होता हार्दिक पंड्या, चेकिंगसाठी पोलिसांनी थांबलं, पाहा पुढे काय घडलं? Video

Hardik Pandya : हार्दिक पंड्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात तो आपल्या नुकत्याच खरेदी केलेल्या 12 कोटी किंमतीच्या फरारी कारमध्ये मुंबईच्या रस्त्यांवर गाडी चालवताना दिसतोय. यादरम्यान पोलिसांनी हार्दिकला अडवलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 05:08 PM IST
Photo Credit - Social Media

Hardik Pandya : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर हार्दिक पंड्याचा (Hardik Pandya) एक नवा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये हार्दिक आपल्या नुकत्याच खरेदी केलेल्या 12 कोटी किंमतीच्या फरारी कारमध्ये मुंबईच्या रस्त्यांवर गाडी चालवताना दिसतोय. यावेळी पोलिसांनी त्याची कार रोखली आणि यावेळी जे झालं त्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतोय आणि त्याची बरीच चर्चा सुद्धा होतेय. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं? 

मुंबईच्या रस्त्यांवर हार्दिक पंड्या त्याच्या मित्रासह काळ्या रंगाच्या फरारी कारमधून फिरत होता, यावेळी रात्री पोलिसांनी नाकाबंदी दरम्यान ड्रायव्हरला कार रोखण्यास सांगितलं. पोलिसांनी पाहिलं की ही कार स्वतः हार्दिक पंड्या चालवतोय आणि हार्दिकला पाहून त्यांनी स्माईल केली. ते हार्दिकला म्हणाला की, 'ओक साहेब ठीक आहे जावा तुम्ही..'. यावेळी पोलिसांनी हार्दिकशी हात सुद्धा मिळवला आणि त्याला जाण्यासाठी रस्ता खुला केला. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओवर फॅन्स कमेंट करत आहेत. 

पाहा व्हिडीओ : 

हार्दिकने नुकतीच खरेदी केली 12 कोटींची फरारी : 

क्रिकेटर हार्दिक पंड्याने काही दिवसांपूर्वीच 12 कोटीं किंमतीची काळ्या रंगाची Ferrari 12Cilindri खरेदी केली आहे. ही कार फरारीच्या सर्वात खास ग्रँड  टूरर गाड्यांपैकी एक आहे. या मॉडेलमध्ये नॅचरली ॲस्पिरेटेड  6.5-लिटर V12 इंजिन आहे, जे 830 हॉर्सपॉवर निर्माण करते आणि ताशी 340 kmph पेक्षा जास्त वेग गाठण्यास सक्षम आहे. या कारमध्ये प्रगत डिजिटल डिस्प्लेसह एक आधुनिक ड्युअल कॉकपिट इंटीरियर लेआउट देखील आहे, जे कार्यक्षमता आणि डिझाइनवर ब्रँडचे असलेले प्रबळ लक्ष दर्शवते. 

हार्दिक पंड्याचं कार कलेक्शन : 

क्रिकेटर हार्दिक पंड्याच्या कार कलेक्शनमध्ये प्रीमियम एसयूव्ही आणि लक्झरी सेडान गाड्यांचा समावेश आहे. त्याच्याकडे रोल्स रॉइस ही कार असून त्याची किंमत ही 6 ते 9 कोटी रुपये आहे. लॅम्बोर्गिनी हुरकान इव्हो ही कार सुद्धा त्याच्या कलेक्शनमध्ये असून याची किंमत 3.5-4.5 कोटी रुपये आहे. हार्दिककडे सुमारे 2.2 -3.0 कोटी रुपये किंमतीची मर्सिडीज-एएमजी जी63  आणि 2-3 कोटी रुपये किमतीची रेंज रोव्हर वोग आहे. त्याच्याकडे अंदाजे 1.2-2.5 कोटी रुपये किंमतीची पोर्श केयेन आणि सुमारे 60-70 लाख रुपये किंमतीची ऑडी ए6 सुद्धा आहे.

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
hardik pandyamarathi newsCricket NewsIPL 2026mumbai indians

