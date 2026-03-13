Mahieka Sharma Reply To Trollers : हार्दिक पंड्या आणि माहिका शर्मा या दोघांनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर मैदानावर केलेल्या जल्लोषाने ट्रोल होत आहे. आता हार्दिकची गर्लफ्रेंड माहिकाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून ट्रॉलर्सला चोख उत्तर दिलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 13, 2026, 10:51 PM IST
'माझ्या सारखं लक घेऊन या!' हार्दिक पंड्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने ट्रॉलर्सला दिलं उत्तर
Mahieka Sharma Reply To Trollers : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजयानंतर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) आणि त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) यांनी ज्याप्रकारे मैदानावर जल्लोष साजरा केला त्याची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा आहे. मैदानावर त्यांच्या पीडीए आणि तिरंग्याचा अपमान केल्याप्रकरणी पुण्यात हार्दिक पंड्यावर गुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आलेला आहे. हार्दिक आणि माहिका या दोघांना मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगला समोर जावं लागत आहे. अशातच आता माहिका शर्माने ट्रोलर्सला आपल्या अंदाजात चोख उत्तर दिलं आहे. 

माहिकाने ट्रोलर्सला दाखवला आरसा : 

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडवर विजय मिळवल्यावर हार्दिक आणि माहिका यांचा किसिंग आणि डान्सिंग व्हिडीओवर काही लोकांनी आक्षेप नोंदवला. शुक्रवार 13 मार्च रोजी माहिकाने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक मीम शेअर केलं आणि आपल्या टीकाकारांना चोख उत्तर दिलं. या मीममध्ये सांगितलं होतं की,'जा तू माहिका एवढं लक माझ्या आयुष्यात घेऊन ये'. हे मीम शेअर करून माहिकाने केवळ 'Never Settle' असं लिहिलं. जे दर्शवत की या टीकांचा तिच्यावर काहीही परिणाम होत नाहीये आणि महिलांना त्यांची किंमत समजली पाहिजे. 

तिरंग्याचा अपमान केला? 

सोशल मीडियावर हार्दिक पंड्यावर टीका होत असताना दुसरीकडे पुण्यात त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पुण्यातील वकील वाजिद खान यांनी त्यांच्या विरोधात शिवाजी नगर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली असून वकिलांनी असा आरोप लावला आहे की हार्दिक विजयाच्या जल्लोषात एवढा मग्न होता की तो तिरंगा ओढून गर्लफ्रेंड सोबत जमिनीवर झोपला आणि फोटो सुद्धा काढला. जो नेशनल फ्लैग एक्ट 1971 की धारा 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान आहे.

कोण आहे माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा ही प्रसिद्ध मॉडेल असून 19 फेब्रुवारी रोजी तिचा 25 वा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. हार्दिक पंड्या यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये 33 वर्षांचा होणार आहे. दोघांमध्ये जवळपास 8 वर्षांचा फरक आहे. महिकापूर्वी हार्दिकचे नाव जास्मिन वालियाशी जोडले गेले होते, जी अनेकदा हार्दिकच्या सामन्यांमध्ये दिसायची, पण त्यांनी कधीही अधिकृतपणे त्यांचे नाते मान्य केले नाही. हार्दिक पंड्याचा दोन वर्षांपूर्वी पूर्व पत्नी नताशा स्टॅनकोविच हिच्या सोबत घटस्फोट झाला. दोघांनी 2020 मध्ये विवाह केला होता. त्यांना अगस्त्य नावाचा मुलगा सुद्धा असून सध्या दोघेही त्याचे पालनपोषण करतात. 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

