मुंबई इंडियन्समध्ये अंतर्गत कलह? बुमराहच्या 'त्या' प्रश्नावर हार्दिक पंड्याचं रोखठोक उत्तर; म्हणाला, 'तो माझा प्रश्न नाही'

MI VS GT : आयपीएल 2026 मधील 30 वा सामना सोमवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (MI VS GT) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने फलंदाजी सह गोलंदाजीत सुद्धा जबरदस्त कामगिरी केली. मुंबई इंडियन्सने गुजरातला विजयासाठी प्रथम फलंदाजी करून 200 धावांचे आव्हान दिले होते, हे आव्हान पूर्ण करण्यात गुजरातचा संघ अपयशी ठरला आणि मुंबईच्या गोलंदाजांना गुजरात टायटन्सला 100 धावांवर ऑलआउट करण्यात यश आले. मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला या सामन्यात सीजनमधील त्याची पहिली विकेट मिळाली. मागच्या पाचही सामन्यात बुमराह विकेटलेस राहिला होता. बुमराहने गुजरात विरुद्ध पहिली ओव्हर टाकली आणि पहिल्या बॉलवर विकेट घेऊन मुंबई इंडियन्सचा चांगली सुरुवात करून दिली. मागच्या काही सामन्यात जसप्रीत बुमराहने पहिली ओव्हर टाकली नव्हती. सामन्यानंतर कर्णधार हार्दिक पंड्या याला बुमराहशी निगडित प्रश्न करण्यात आला यावेळी त्याने सांगितले की बुमराहने त्याच्या करिअरमध्ये आतापर्यंत सात किंवा आठ वेळाच ओव्हर टाकली आहे.
अनेक लोकांनी प्रश्न केला की, जगातील सर्वोत्कृष्ट वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या जसप्रीत बुमराहने पहिली ओव्हर का नाही टाकली. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये दीपक चाहर आणि ट्रेंड बोल्टने मुंबई संघासाठी पहिली ओव्हर टाकली. हार्दिक पंड्याने सामन्यानंतर सांगितले की तो बुमराहला शेवटच्या काही ओव्हर्ससाठी वापरू इच्छितो.
मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्स विरुद्ध विजय मिळवल्यावर हार्दिक पंड्याने म्हटले की, 'ही खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. खूप लोक विचारतात की बुमराहला सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी का दिली जात नाही. पण खरं असं आहे की बुमराहने त्याच्या करिअरमध्ये फक्त 7 ते 8 वेळाच पहिली ओव्हर टाकली आहे. त्यामुळे ही फक्त माझी समस्या नाहीये , तर सगळ्यांसोबतच असं होतं. कारण जसप्रीत बुमराह हा एवढा खास गोलंदाज आहे की त्याच्या काही ओव्हर्स तुम्हाला शेवटासाठी राखून ठेवाव्या लागतात'.
गुजरात टायटन्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. गुजरातच्या गोलंदाजी अटॅक समोर मुंबईच्या फलंदाजांनी 199 धावांची खेळी केली. यात तिलक वर्माने फलंदाजी करताना आयपीएलमधील त्याचे पहिले शतक ठोकले. विजयासाठी गुजरातला 200 धावा करण्याचे आव्हान दिले गेले, मात्र मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजी अटॅकने जबरदस्त कामगिरी केली. यात अश्वनी कुमारने 4, एम गजनफर आणि मिचेल सॅन्टनरने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर हार्दिक आणि जसप्रीत बुमराहने 1 विकेट घेतली. अशा प्रकारे 15.5 ओव्हरमध्ये गुजरात टायटन्सला ऑल आउट करण्यात यश आले.