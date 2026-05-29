/Hardik Pandya : हार्दिक पांड्याचं कर्णधारपद जाणार? मुंबई इंडियन्स मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, रिपोर्टमधून खुलासा

IPL 2026 : आयपीएल 2026 संपायला आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत. इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात यशस्वी संघ मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) यंदाच्या सीजनमधील परफॉर्मन्स हा खराब राहिला. त्यांना 14 पैकी फक्त 4 सामने जिंकण्यात यश आलं. ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये ते सध्या 9 व्या स्थानावर राहिलेत. हार्दिक पांड्याच्या (Hardik Pandya) नेतृत्वात मागील तीन वर्ष मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स हा समाधानकारक नाहीये. तसेच 2026 मध्ये तर मुंबईचा परफॉर्मन्स अधिकच ढासळला, तेव्हा टीम मॅनेजमेंट हार्दिक पांड्याबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. हार्दिक पांड्याकडून कर्णधारपद काढून घेतलं जाऊ शकतं. तसेच संघातील त्याच्या जागेविषयी सुद्धा चर्चा आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'सीजनच्या दरम्यान सुद्धा अनेक संकेत मिळाले की, टीम मॅनेजमेंट हार्दिकचं कर्णधारपद कायम ठेवण्याच्या बाजूने नाहीत. कॅम्पमध्ये याबाबत चर्चा सुद्धा आहे'. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्सच्या शेवटच्या सामन्यात कोचिंग स्टाफची मिटिंग झाली होती. एका सूत्राने सांगितलं की, 'कोचिंग स्टाफने वरिष्ठ खेळाडूंना थेट संदेश दिलाय की ते जिथेही खेळत असतील त्यांना कोचिंगसाठी तयार रहावं लागेल. अनेकवेळा कोचिंग स्टाफने डेटाच्या आधारावर काही सूचना दिल्या मात्र खेळाडूंनी त्या मानल्या नाहीत'.
मुंबई इंडियन्सच्या एका जुन्या सदस्याच्या सांगण्यानुसार, 'येत्या काही दिवसांत गंभीर आत्मपरीक्षण आणि चर्चा होईल. प्रत्येक पर्यायाचा विचार केला जाईल. अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. हार्दिक कर्णधार म्हणून कायम राहील का? तो संघात केवळ एक खेळाडू म्हणून राहील का? याबाबत विचार केला जाईल. हे प्रकरण फक्त कर्णधारपदाशी सीमित नाही. अजून एका सूत्राने सांगितले की, 'आम्ही या आयपीएलमध्ये पॉवर प्ले चा योग्य वापर करू शकलो नाही. जसा वापर काही यशस्वी संघांनी केला. आम्ही वेळेनुसार चालू शकलो नाही'.
यावर्षी प्लेऑफमध्ये पोहोचलेल्या राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायजर्स हैदराबाद संघाच्या टॉप ऑर्डरने लागोपाठ 10 धावा प्रति ओव्हर काढून टी20 मध्ये फलंदाजी करण्याची व्याख्याच बदलली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्सने अनुभवी गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज यांना पसंती दिली. मात्र मुंबई इंडियन्सकडे सुद्धा मोठी नावं होती मात्र त्यांच्यात ताळमेळ बसवता आला नाही.