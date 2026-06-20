/IPL 2027 : हार्दिक पांडया राजस्थान रॉयल्सकडे? बदल्यात मुंबई इंडियन्सला मिळणार भविष्यातील सुपरस्टार

IPL 2027 : आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स हा सुपरफ्लॉप ठरला. मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करू शकली नाही, त्यानंतर आता मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा आयपीएल 2027 पूर्वी ट्रेड होऊन राजस्थान रॉयल्स संघात सामील होणार अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे. माहितीनुसार हार्दिक पांड्याला ट्रेड करण्याबाबत मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात बोलणी सुरु असून तो आयपीएल 2027 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा भाग नसेल हे जवळपास निश्चित आहे. तर राजस्थान रॉयल्सकडे हार्दिकला पाठवल्यावर त्याच्या बदल्यात मुंबई इंडियन्समध्ये यशस्वी जयस्वालची एंट्री होऊ शकते. हे ट्रेड यशस्वी झालं तर आयपीएल 2027 मध्ये यशस्वी जयस्वाल हा मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दिसू शकतो.
आयपीएल 2026 दरम्यानच पुढील वर्षी हार्दिक पांड्या हा मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दिसणार नाही अशा बातम्या समोर येत होत्या. तीन वर्षांपूर्वी २०२३ रोजी हार्दिक पांड्याला मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सकडून ट्रेड करत आपल्या संघात सामील केले होते. यासह मुंबई संघाला पाच आयपीएल ट्रॉफी जिंकून देणाऱ्या रोहित शर्माकडून कर्णधारपद काढून घेत मॅनेजमेंटने हार्दिक पांड्याकडे नेतृत्व सोपवलं होतं. या कारणामुळे हार्दिकला मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांच्या रोषाला समोर जावं लागलं. तसेच संघातील इतर खेळाडू हे हार्दिकला कर्णधार म्हणून सहकार्य करत नसल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत होती. हार्दिकच्या वागणुकीमुळे सुद्धा संघातील वातावरण काहीसं बिघडलं होतं. या कारणांमुळे हार्दिक पांड्या आयपीएल 2027 पूर्वी मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार अशी माहिती आहे.
मुंबई इंडियन्सचा संघ ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्याला राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड करत असताना त्यांच्याकडून बदल्यात स्टार फलंदाजांची मागणी करू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार यशस्वी जयस्वालला हार्दिकच्या बदल्यात ट्रेड केलं जाऊ शकतं. यशस्वी जयस्वाल हा आधीपासून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा भाग आहे आणि मुंबईच्या देशांतर्गत संघाकडून खेळतो. संजू सॅमसननंतर यशस्वी जयस्वाल हा राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधारपदासाठी पात्र होता, मात्र रियान परागकडे संघानं नेतृत्व सोपवलं. तसेच राजस्थानकडे आता वैभव सूर्यवंशी सारखा विस्फोटक ओपनर असून तो यशस्वीपेक्षा खूप वेगाने फलंदाजी करतो. त्यामुळे यशस्वी जयस्वाल आयपीएल 2027 पूर्वी संघ बदलण्याची शक्यता आहे.