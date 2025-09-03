English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हार्दिक पंड्याकडे भारतातील सर्वात महागडं घड्याळ, टीम इंडियातील 7 खेळाडूंच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही जास्त आहे किंमत

Hardik Pandya Expensive Watch : हार्दिक पंड्या हा त्याच्या लग्झरी लाईफस्टाईलसाठी ओळखला जातो. सध्या त्याच्याकडील एका लग्झरी आणि मोठ्या ब्रँडच्या घड्याळाची चर्चा आहे.   

पूजा पवार | Updated: Sep 3, 2025, 04:28 PM IST
हार्दिक पंड्याकडे भारतातील सर्वात महागडं घड्याळ, टीम इंडियातील 7 खेळाडूंच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही जास्त आहे किंमत
(Photo Credit : Social Media)

Hardik Pandya Expensive Watch : भारताचा स्टार क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) नेहमी कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे चर्चेत येत असतो. हार्दिक पंड्या त्याच्या आलिशान लाईफस्टाईलसाठी सुद्धा ओळखला जातो. पंड्याकडे असं एक घड्याळ आहे ज्याची किंमत ऐकून तुम्ही हैराण व्हाल. हे घड्याळ इतकं महागडं आहे की याची किंमत ही आशिया कपमध्ये (Asia Cup 2025) खेळणाऱ्या 7 खेळाडूंच्या एकूण संपत्तीपेक्षा सुद्धा जास्त आहे. हार्दिक पंड्याचं घड्याळ हे भारताच्या सर्वात महागड्या घड्याळांपैकी एक मानलं जातं. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय क्रिकेटमध्ये  महागड्या घड्याळाचा विषय निघाला की चाहत्यांचं लक्ष हे लगेचच विराट कोहली, एम एस धोनी आणि रोहित शर्माकडे जाईल. पण Watchspotter.in च्या रिपोर्टमध्ये खुलासा करण्यात आला की महागड्या घडाळ्याच्या कलेक्शनमध्ये दिलेल्या दिग्गजांपैकी कोणाचाही समावेश नाही. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आल्यानुसार भारतातील स्टार क्रिकेटर्सपैकी सर्वात महागडं घड्याळ हे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्याकडे आहे. 

रिपोर्ट्सनुसार हार्दिक पंड्या भारतातील सर्वात महागडं घड्याळ असणाऱ्यांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी आहे. अनंत अंबानी आणि सलमान खान हे दोघेच या यादीत हार्दिक पंड्याच्या पुढे आहेत. हार्दिक पंड्याकडे Patek Philippe चं एक लग्जरी टाइमपीस आहे ज्याची किंमत जवळपास 43 कोटी रुपये आहे. हार्दिक पंड्याकडे जे घड्याळ आहे त्याच्या किंमतीच्या तुलनेत आशिया कपसाठी निवड झालेल्या क्रिकेटर्सची संपत्ती कमी आहे. रिपोर्टनुसार, हार्दिकच्या या घड्याळाची किंमत जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. या सर्व खेळाडूंची एकूण संपत्ती ही 35 कोटींपेक्षा कमी आहे. तर हार्दिक पंड्याचं एक आलिशान घड्याळ हे तब्बल 43 कोटींचं आहे. 

हेही वाचा : विराट कोहलीच्या फिटनेस टेस्टबाबत मोठी अपडेट, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कधी करणार पुनरागमन?

 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हार्दिक पंड्याची एकूण संपत्ती ही जवळपास 98.25 कोटी आहे. त्याच्याकडे  Patek Philippe शिवाय अनेक मोठ्या लग्झरी ब्रँडची घड्याळं आहे. ज्याची किंमत ही काही लाखांपासून कोटींमध्ये आहे. लग्झरी घड्याळांसंदर्भातील त्याचं आकर्षण भारतीय क्रिकेटच्या सर्वात हाय प्रोफाइल कलेक्टर्स मधील एक बनवतं. 43 कोटी रुपयांच्या या घड्याळाने, तो केवळ क्रिकेट जगतातच नाही तर लक्झरी फॅशन जगतातही चर्चेत आला आहे.

FAQ : 

आशिया कप 2025 च्या कोणत्या खेळाडूंची संपत्ती हार्दिकच्या घड्याळापेक्षा कमी आहे?

जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा हार्दिकच्या 43 कोटींच्या घड्याळाची किंमत जास्त आहे

भारतातील सर्वात महागडं घड्याळ असणाऱ्यांच्या यादीत हार्दिक पंड्या कोणत्या स्थानावर आहे?

हार्दिक पंड्या भारतातील सर्वात महागडं घड्याळ असणाऱ्यांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्यापुढे फक्त अनंत अंबानी आणि सलमान खान आहेत.

हार्दिक पंड्याकडे आणखी कोणत्या लग्झरी घड्याळांचा संग्रह आहे?

हार्दिककडे Patek Philippe व्यतिरिक्त अनेक मोठ्या लग्झरी ब्रँडची घड्याळं आहेत, ज्यांची किंमत काही लाखांपासून ते कोट्यवधी रुपयांपर्यंत आहे.

हार्दिक पंड्याची एकूण संपत्ती किती आहे?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हार्दिक पंड्याची एकूण संपत्ती सुमारे 98.25 कोटी रुपये आहे.

About the Author
Tags:
hardik pandyamarathi newsCricket Newsteam indiaWatch

इतर बातम्या

शिल्पा शेट्टीने 60 कोटींच्या फसवणुकीच्या आरोपांनंतर घेतला म...

मनोरंजन