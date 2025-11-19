English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Video: हार्दिक पांड्याने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मासह केली हनुमान पूजा, भक्तीचा एक भावनिक क्षण Viral

Hardik Pandya Puja: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत परतण्यापूर्वी, हार्दिक पंड्या त्याच्या मैत्रिणीसोबत भगवान हनुमानाला समर्पित पूजा करताना दिसला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 19, 2025, 01:34 PM IST
Hardik Pandya- Mahika Sharma Puja Video: भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या आपल्या कारकिर्दीतील एका महत्वाच्या टप्प्यावर आहे.  दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आगामी व्हाइट बॉल मालिकेत पुनरागमन करण्याची तयारी करताना, त्याने एक आध्यात्मिक पाऊल उचलले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये तो हनुमानजींची पूजा करताना दिसतो आणि त्याच्या सोबत आहे त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा.

पूजा विधी आणि हवन

मंगळवारी, हनुमानजींच्या समर्पित दिवशी, हार्दिकने पारंपरिक पद्धतीने पूजा केली. व्हिडिओमध्ये दिसते की पूजाासाठी सर्व विधी भक्कमरीतीने पार पाडली जात आहेत मंत्रोच्चार, दीपप्रज्वलन, पुष्प अर्पण आणि हवन. हवनाच्या धुरात हार्दिक आणि माहिका दोघेही सहभागी आहेत, त्यांच्या चेह-यावर भक्ती आणि शांतता स्पष्टपणे झळकते. काही वेळा ते उभे असल्याचे दिसले, तर कधी ते खुर्चीवर बसून गमभीर भावनेने मंत्रमुग्ध झालेले आहेत.

हनुमान चालीसा पठण

पूजेच्या हवनानंतर हार्दिक व माहिका एकत्र बसून हनुमान चालीसाचा पाठ करतात. हा असा क्षण आहे जिथे दोघेही धार्मिक आणि आध्यात्मिकतेच्या एका गाभ्याशी जोडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, जेव्हा क्रिकेटपटू सामान्यपणे ग्लॅमरस आणि आधुनिक कपड्यांत दिसतात, तेव्हा या पूजेच्या वेळी हार्दिक आणि माहिका पारंपरिक भारतीय पोशाखात होते.  हे त्यांच्या व्यक्तिगत संस्कृतीने जोडलेले श्रद्धेचे दर्शन देते.

समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया आणि नातं

हार्दिकने हा पूजादिवशीचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर किंवा इतर कोणत्यातरी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला आहे. त्यानंतर चाहत्यांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना नवं वळण मिळालं आहे. हे पहिलेच नाही की दोघे एकत्र सार्वजनिक ठिकाणी दिसत आहेत.  आधीच्या व्हिडीओमध्ये हार्दिक व माहिका एकत्र गाडी स्वच्छ करताना दिसले होते, आणि काही दिवसांपूर्वी ते दोघे सुट्ट्या साठी एकत्र गेले होते. या सर्व गोष्टींमुळे हे स्पष्ट होते की दोघं फक्त एक अद्याप सुरू असलेल्या रिलेशनशिपमध्ये नाहीत, तर त्यांनी एकमेकांसोबत वेळ घालवला आहे, एकमेकांना चांगली ओळखली आहे आणि भविष्याकडे ही एकत्र वाटचाल कदाचित आहे.

भावनिक आणि व्यावसायिक पैलू

हे पूजेचे क्षण केवळ धार्मिक भावनेचा नाही, तर व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक दृष्टिनेही महत्त्वाचे आहेत. हार्दिक पांड्या या वेळेस केवळ क्रिकेटपटू नसून, एका समर्पित व्यक्तीप्रमाणे दिसतात, ज्याला आध्यात्मिक आधारही महत्त्वाचा आहे. माहिकाबरोबर हा धार्मिक अनुभव शेअर करून, तो तिच्या आयुष्यातील स्थान आणि त्यांच्या नात्याचे ताण-बांधण अधिक दृढ करतो असेही दिसते.

आगीच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात?

या पूजेचा व्हिडीओ आणि त्यांच्या सार्वजनिक दृष्टिकोनातून असं वाटतं की हार्दिक व माहिका हे नातं गेल्या काळात फक्त वाढत आहे. त्यांच्या पुजेसारख्या क्षणांमुळे लोकांना त्यांची नाती, एकमेकांबद्दलची श्रद्धा आणि भावनिक जोड अपेक्षित आहे की हे नातं पुढे एक स्थिर आणि दीर्घकालीन सहजीवनाकडे वळू शकेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

