हार्दिक पांड्याच्या फटक्याने कॅमेरामन जखमी; सामन्यानंतरच्या कृतीने चाहते म्हणतायेत, "मानलं भावा!"

Hardik Pandya personally checks wound of the cameraman he injured: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शुक्रवारी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाचवा टी-20 सामना खेळाला गेला. या संयत भारतीय संघाने जबदस्त कामगिरी केली. या सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या जबरदस्त फलंदाजीसोबत एक भावनिक क्षणही पाहायला मिळाला. हार्दिकने मारलेला एक उंच षटकार चुकून कॅमेरामनला लागला, मात्र सामन्यानंतर हार्दिकने दाखवलेली माणुसकी सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली.
भारत 13व्या षटकात 3 बाद 115 धावांवर असताना हार्दिक फलंदाजीला आला. त्याने पहिल्याच चेंडूवर दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज कॉर्बिन बॉश याला सरळ मिड-ऑफच्या दिशेने षटकार ठोकला. हा फटका इतका वेगवान होता की तो थेट टीम डगआऊटजवळ उभ्या असलेल्या कॅमेरामनच्या खांद्यावर जाऊन लागला. यानंतर काही काळ खेळ थांबवण्यात आला आणि वैद्यकीय मदत देण्यात आली. सुदैवाने कॅमेरामनला गंभीर दुखापत झाली नाही आणि तो पुन्हा आपले काम करू शकला.
When Hardik Pandya hit a six, the ball hit the cameraman.#HardikPandya #Cameraman #INDvSA pic.twitter.com/zcU9rq4DRX
सामना संपल्यानंतर हार्दिक थेट त्या कॅमेरामनकडे गेला, त्याची तब्येत विचारली आणि त्याला मिठी मारली. इतकेच नाही तर त्याच्या खांद्यावर स्वतः आयसपॅक लावतानाही हार्दिक टीव्ही कॅमेऱ्यात दिसला. या कृतीमुळे सोशल मीडियावर हार्दिकचे सर्वत्र कौतुक झाले.
- Hardik Pandya smashed the six
- Ball hit the hard to cameraman
- After the innings, Hardik instantly came to meet him
- Hardik hugged the cameraman
Just look at the cameraman's reaction at the end; it's so priceless. This small gesture from cricketers can make someone's day… pic.twitter.com/stV156Og6K
हार्दिक पांड्या या सामन्यात भारतासाठी निर्णायक ठरला. त्याने अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावत भारतीय टी-20 इतिहासातील दुसरे सर्वात जलद अर्धशतक नोंदवले. अखेर तो २५ चेंडूंमध्ये ६३ धावा करून नाबाद राहिला. त्याने तिलक वर्मासोबत केवळ 45 चेंडूंमध्ये 105 धावांची भागीदारी करत भारताला 231 धावांच्या विशाल धावसंख्येपर्यंत नेले. तिलक वर्मानेही 73 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली.
फलंदाजीनंतर गोलंदाजीतही हार्दिकने प्रभाव टाकत धोकादायक दिसणाऱ्या डेवाल्ड ब्रेव्हिसचा मोलाचा विकेट घेतला. या अष्टपैलू कामगिरीमुळे हार्दिकला ‘सामनावीर’ पुरस्कार देण्यात आला. सामन्यानंतर बोलताना हार्दिक म्हणाला, “संघाला विजय मिळवून देण्यात हातभार लावता येतो, यासारखा आनंद दुसरा नाही.”
Hardik Pandya is on an absolute roll here in Ahmedabad!
A 16-ball half-century - Second fastest T20I fifty for #TeamIndia cricketer (in Men's cricket)
Updates https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA | @hardikpandya7 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RqjfXwVsJX
भारताने हा सामना जिंकत मालिका 3-1 अशी आपल्या नावावर केली. दरम्यान, आगामी 2026 टी-20 विश्वचषकासाठी निवड समिती लवकरच संघ जाहीर करणार असून हार्दिक पांड्या निवडीसाठी आघाडीवर असणार हे निश्चित मानले जात आहे.