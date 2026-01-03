2 मिनिटांत 34 धावा, हार्दिक पंड्याचं वादळी शतक पाहून सर्वच हैराण, चौकार षटकारांचा पाडला पाऊस

Vijay Hazare Trophy : हार्दिक पंड्याने (Hardik Pandya) वर्ष 2026 ची सुरुवाती अतिशय दणक्यात केली आहे. 3 जानेवारी रोजी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये (Vijay Hazare Trophy) बडोदा संघासाठी खेळण्याकरता उतरलेल्या हार्दिकने विदर्भ विरुद्ध दमदार शतक ठोकलं आहे. त्याच्या समोर जो गोलंदाज आला हार्दिकने सर्वांना घाम फोडला. हार्दिकने संघ कठीण परिस्थितीत असताना न केवळ शतक ठोकलं पण विरोधी गोलंदाजांची अवस्था सुद्धा खराब केली. मैदानात चौफेर त्याने चौकार षटकारांचा पाऊस पाडला.
38 ओव्हरपर्यंत बडोदा संघाचा स्कोअर 182 धावांवर 7 विकेट एवढा होता. पण 2 मिनिटांनी हा स्कोअर 216 वर पोहोचला. असं यासाठी झालं कारण 39 व्या ओव्हरमध्ये हार्दिक पंड्याने धुमाकूळ घातला. त्याने एकाच ओव्हरमध्ये 5 षटकार आणि शेवटच्या बॉलवर चौकार लगावून 34 धावा केल्या. विदर्भ संघाचा स्पिनर गोलंदाज पार्थ रेखाडेने ही ओव्हर टाकली होती. त्याच्या गोलंदाजीवर हार्दिकने वादळी खेळी केली आणि चांगला स्कोअर उभा केला.
हार्दिक पंड्याने 68 बॉल खेळून शतक पूर्ण केलं. त्याने हे शतक पूर्ण करण्यासाठी 8 षटकार आणि 6 चौकार ठोकले आहेत. त्यानंतर सुद्धा हार्दिकची जबरदस्त खेळी सुरूच होती. हार्दिक 2 बॉलवर 8 चौकार आणि 11 षटकार मारून 133 धावा करून बाद झाला. यश ठाकूरने हार्दिकची विकेट घेतली.
हार्दिक पंड्या त्यावेळी क्रीजवर बॅटिंग करण्यासाठी आला जेव्हा 19.1 ओव्हरमध्ये 71 धावा करून बडोदाच्या 5 विकेट पडल्या होत्या. हार्दिक पंड्या मैदानात आला आणि त्याने येताच जबरदस्त फटकेबाजी सुरु केली. बडोदाने 50 ओव्हरमध्ये 9 विकेट गमावून 293 धावा केल्या होत्या.