सचिन किंवा धोनी नाही, तर 'हा' क्रिकेटर हार्दिक पंड्याचा आदर्श, नाव ऐकून सर्वच हैराण

Hardik Pandya Idol Wasim Jaffar : रविवारी नवी दिल्ली येथे बीसीसीआय नमन अवॉर्ड्सचा सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात भारतीय क्रिकेट विश्वातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी नुकतीच टी 20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता पुरुष भारतीय संघ, चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 विजेता पुरुष संघ, वनडे वर्ल्ड कप विजेता महिला संघ तसेच अंडर 19 पुरुष आणि महिला संघाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी हार्दिक पंड्या आणि इतर काही खेळाडूंची मुलाखत घेण्यात आली. यात ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्याला त्याचा क्रिकेटमधील आदर्श कोण आहे याबाबत विचारण्यात आलं. यावेळी हार्दिक पंड्याने जे नाव घेतलं ते ऐकून सर्वच हैराण झाले.
बीसीसीआय नमन अवॉर्ड्स दरम्यान वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्या यांची मुलाखत घेण्यात आली. यावेळी त्यांना त्यांच्या लहानपणीच्या क्रिकेट क्षेत्रातील आदर्श व्यक्तीबाबत विचारण्यात आलं. यावेळी अभिषेक शर्माने युवराज सिंह, संजू सॅमसनने सचिन तेंडुलकर, वैभव सूर्यवंशीने ब्रायन लारा आणि युवराज सिंह तर हार्दिक पंड्याने त्याचा क्रिकेट क्षेत्रातील आदर्श म्हणून वसिम जाफर याच नाव घेतलं.
वसिम जाफर हे देशांतर्गत फर्स्ट क्लास क्रिकेटमधील मोठं नाव असून त्यांनी भारतासाठी टेस्ट क्रिकेटमध्ये सुद्धा मोठी कामगिरी केली आहे. वसिम जाफर हे टीम इंडियाच्या टॉप ऑर्डरमधील फलंदाज होते ज्यांनी 31 टेस्ट मध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करताना 1944 धावा केल्या होत्या. यात 5 शतक आणि 11 अर्धशतकांचा समावेश होता. शिवाय वसिम जाफर यांनी 2 वनडे आंतरराष्ट्रीय सामने सुद्धा खेळले. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये वसिम जाफरने 260 फर्स्ट क्लास सामन्यात 19410 धावा, 118 लिस्ट ए मध्ये 19410 धावा केल्या होत्या, तर यासह 23 टी20 सामने सुद्धा खेळले.
वसिम जाफर यांचा जन्म 1978 रोजी मुंबईत झाला होता. वसिम जाफर हा देशांतर्गत क्रिकेटमधील आपल्या उत्कृष्ट तंत्र आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीसाठी ओळखला जातो. भारताच्या सर्वाधिक फर्स्ट क्लास धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी वसिम जाफर एक आहे. जाफरने 2000 ते 2008 दरम्यान भारताचे टेस्ट सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले होते. 7 मार्च 2020 मध्ये त्यांनी क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. वसिम जाफर याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द जरी सामान्य राहिली असली तरी, त्याने मुंबई आणि विदर्भ संघांसोबत रणजी ट्रॉफीवर वर्चस्व गाजवले आणि संघांना अनेक विजेतेपदे मिळवून दिली. वसिम जाफर निवृत्तीनंतर कोच म्हणून तसेच कॉमेंटेटर म्हणून काम पाहतोय.
वसिम जाफरची कारकीर्द ही बहुतांशी स्वच्छ आणि सन्माननीय राहिली आहे, परंतु 2021 मध्ये उत्तराखंड क्रिकेट संघासोबत प्रशिक्षक म्हणून काम करत असताना एक वाद निर्माण झाला होता त्यानंतर जाफर यांनी मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा सुद्धा दिला होता. संघाच्या क्रिकेट संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी एका विशिष्ट धर्माच्या आणि प्रदेशातील खेळाडूंना झुकते माप दिल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांनी मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिला होता. जाफर यांनी हे आरोप निराधार आणि जातीयवादी असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते आणि यादरम्यान स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्यांनी चॅटचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले. हार्दिक पंड्या वसीम जाफर यांना प्रामुख्याने त्यांच्या शिस्त, सातत्य आणि खेळातील सखोल ज्ञानामुळे पसंत करतो. वसिम जाफर हा सध्या मुंबईत आपल्या कुटुंबासोबत राहत आहे. वसिमचं लग्न हे आयेशा जाफर सोबत झालं असून त्यांना एक मुलगा आहे. वसिम जाफर आणि त्याचं कुटुंब हे प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहणं पसंत करतात.