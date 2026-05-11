/हार्दिक पंड्या आणि मुंबई इंडियन्समध्ये बिनसलं? अनफॉलो करून पोस्ट केल्या डिलीट, नेमकं काय प्रकरण?

Hardik Pandya Unfollow Mumbai Indians Instagram Account : 10 मे रोजी रविवारी मुंबई इंडियन्सचा आरसीबीकडून पराभव झाल्यावर त्यांचं प्लेऑफच्या शर्यतीतील आव्हान संपुष्ठात आलं. यानंतर संघाचा नियमित कर्णधार हार्दिक पंड्याने त्याच्या इंस्टाग्राम वरून मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केलं असल्याची माहिती समोर आलीये.
Hardik Pandya Mumbai Indians : आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 10 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात आरसीबीचा 2 विकेटने विजय झाला. या सामन्यात आरसीबीकडून पराभूत झाल्याने मुंबई इंडियन्स प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याच्या शर्यतीतून बाहेर पडली. पाठीच्या दुखापतीने त्रस्त असल्याने हार्दिक पंड्या हा मागील दोन सामन्यांमध्ये खेळलेला नाहीये. त्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादवकडे संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं होतं. रविवारी मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफच्या शर्यतीतील आव्हान संपुष्ठात आल्यावर हार्दिक पंड्याने त्याच्या इंस्टाग्राम वरून मुंबई इंडियन्सला अनफॉलो केलं होतं. मात्र काही तासांनी पुन्हा एकदा फॉलो केलं. या प्रकारामुळे हार्दिक आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात काहीतरी बिनसलं असल्याचं बोललं जात आहे.
रायपूर सामना झाल्यावर हार्दिक पंड्याने मुंबई इंडियन्सला इंस्टाग्रामवरून अनफॉलो केलं होतंमी त्यानंतर काही तासांनी त्याने पुन्हा फॉलो केलं. मुंबई इंडियन्सशी निगडित अनेक पोस्ट हार्दिकने त्याच्या इंस्टाग्रामवरून डिलीट केल्या. यामुळे माहिती पडतं की दोघांमध्ये सर्वकाही चांगलं सुरु नाहीये. आयपीएल 2024 मध्ये हार्दिक पंड्याला ट्रेड केल्यावर त्याच्याकडे मुंबई इंडियन्सने कर्णधारपद सोपवलं होतं. रोहित शर्माकडून संघाचं नेतृत्व काढून घेण्यात आलं. मात्र हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मागील तीन सीजनमध्ये मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स काही चांगला नाहीये. असं म्हंटलं जातंय की हार्दिकला रोहित सह सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, बुमराह यांची साथ मिळाली नाही. असं म्हटलं जातं या खेळाडूंची रोहित शर्माशी बॉण्डिंग जास्त आहे.
हार्दिक पंड्या शनिवारी रायपूरमध्ये पोहोचला होता. मात्र त्याच्या दुखापतीमुळे त्याला मेडिकल टीमने परवानगी दिली नाही ज्यामुळे तो या सामन्याचा भाग होऊ शकला नाही. हार्दिक पंड्या प्लेईंग ११ चा भाग जरी नसला तरी तो इतर खेळाडूंसोबत डगआउटमध्ये किंवा स्टेडियममध्ये सुद्धा दिसला नाही. तसेच त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा सुद्धा मुंबई विरुद्ध आरसीबी सामन्यात संघाला चिअर करताना दिसली नाही. माहितीनुसार हार्दिकची गर्लफ्रेंड माहिका शर्माने सुद्धा मुंबई इंडियन्सला इंस्टाग्रामवरून अनफॉलो केलं आहे.
हार्दिक पंड्याने मागचे दोन सामने खेळले नाहीत त्याच्या ऐवजी सूर्यकुमार यादवकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. आता मुंबई इंडियन्सचे तीन सामने राहिलेत. या सामन्यात जरी मुंबईने विजय मिळवला तरी ते प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करू शकणार नाहीत. सद्यस्थितीत असं म्हटलं जातंय की मुंबई आणि हार्दिक पंड्या हे पुढील सीजनमध्ये वेगवेगळ्या रस्त्यांवर जातील. हार्दिक पंड्याने सोशल मीडियावरून रोहित आणि सूर्यकुमारला सुद्धा अनफॉलो केलं आहे.